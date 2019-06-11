Политика
Зеленский уволил губернаторов 15 областейREGNUM 09:18
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отставке руководителей 15 областных государственных администраций. Об этом 11 июня сообщил журналистам замглавы администрации президента Руслан Рябошапка.
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Экономика
ЦБ подвел итоги Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности
Около 220 тыс. раз россияне попытались сдать онлайн-зачет по финансовой грамотности, который Банк России проводил с 15 мая по 7 июня.
Обновлено в 08:20
Общество
Group-IB подтвердила накрутку голосов в шоу «Голос. Дети»
Компания выявила более 41 тысячи голосов ботов, отданных за участника под номером 07, под которым выступала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Обновлено в 05:13
Общество
Минкомсвязь предлагает штрафовать за использование в России иностранных спутниковых сетей
Минкомсвязь предложила внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях статью, регламентирующую штраф за использование на территории России спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств.
Обновлено в 09:44
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
После взрыва на танкере начался пожар, ему был присвоен повышенный уровень сложности, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Авто
Где в России продают самые свежие автомобили, а где — самые старые
О возраст автомобилейс пробегом, выставленныхна продажу на Авто.ру, лет818 лет16141210 В европейской части России средний возраст автомобилей на вторичном рынке оказался чуть больше 11 лет.
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес
Павел Прилучный: «От одиночества у меня начинает ехать крыша»
Супруги часто работают вместе, но не устают друг от друга. По словам актера, он ненавидит одиночество и любит, когда жена с ним рядом.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Зеленский уволил пять глав региональных СБУ из-за контрабанды
"Принято решение об увольнении пяти руководителей региональных управлений Службы безопасности Украины, которые отметились, грубо говоря, в негативном плане в смысле явления, связанного с контрабандой", - заявил во вторник заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка.
Обновлено в 09:45
Происшествия
В Екатеринбурге в редакции «Областной газеты» прошли обыски
В редакции "Областной газеты" в Екатеринбурге прошли обыски, об этом Накануне.RU сообщили в службе информации издания.
Обновлено в 05:10
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Матвиенко заявила о подрыве доверия к полиции из-за дела Голунова
Общество должно получить ответы на вопросы, почему Голунов был задержан более чем на 48 часов, почему были опубликованы не относящиеся к делу фотографии, почему он не присутствовал во время обыска, сказала Матвиенко.
Обновлено в 08:06
Наука
Учёные назвали главное условие рекордного долголетия
Учёные подчеркнули, что такая разница объясняется тем, что в Дании наблюдается улучшение показателя здоровья, называемого активностью в повседневной жизни (ADL).
Обновлено в 02:47
Авто
Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборку
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
Пугачева «потеряла сознание» на архивном видео с фестиваля «Жара»
На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появилась забавная видеозапись, которая датирована 2017 годом.
Обновлено в 00:56
Экономика
Всемирный банк выявил проблемы с кредитами у 60% заемщиков в России
Почти 60% россиян, имеющих финансовую задолженность, столкнулись с проблемами с выплатами, сообщает РБК со ссылкой на предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:25
Авто
Ввоз праворульных микроавтобусов в Россию запретят с 1 июля
С 1 июля 2019 года вступят в силу требования техрегламента Таможенного союза, запрещающие ввоз в Россию праворульных микроавтобусов, сообщают "Вести-Приморье".
Обновлено в 04:01
Футбол
Экс-футболист «Зенита» Риксен заявил, что не будет делать эвтаназию
Экс-футболист петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с неизлечимым заболеванием, опроверг слухи о том, что собирается делать эвтаназию.
Обновлено в 06:19
Музыка
«Машина времени» не выступит на Красной площади в День России
Обновлено 09 июня в 00:34
Политика
На пост премьера Великобритании зарегистрировали 10 кандидатов
Кандидатами на пост премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии зарегистрированы 10 человек.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Советский пулемет уничтожил современный американский броневик
Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено в 08:56
Общество
С 12 июня меняется порядок выезда детей из России за границу
Пограничная служба российской ФСБ проинформировала о начале действия с 12 июня нового порядка подачи, рассмотрения и ведения заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних за пределы России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Хабаровских браконьеров поймали с помощью плюшевого медведя
В Хабаровском крае охранникам заповедника удалось поймать браконьеров с помощью фиолетового плюшевого медведя, сообщила дирекция «Заповедного Приамурья».
Обновлено в 07:18
Футбол
«Локомотив» подписал футболиста «Уфы» Живоглядова
Официальный сайт «Локомотива» объявил о приобретении защитника «Уфы» Дмитрия Живоглядова. Контракт с футболистом заключён на четыре года.
Обновлено в 09:25
Транспорт
Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режим
Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.
Обновлено в 04:35
Экономика
Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира
Американский Amazon стал самым дорогим мировым брендом.
Обновлено в 04:15
Политика
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Авто
Уволен руководитель производителя «Кортежа» Путина
В настоящее время на должность гендиректора назначен Адиль Ширинов.
Обновлено в 06:02