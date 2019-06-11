Зеленский уволил 15 губернаторов областей УкраиныВедомости 09:14

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.

Происшествия Уголовное преследование Голунова прекращено МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.

Шоу-бизнес Бари Алибасов вышел из искусственной комы Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.

Происшествия В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора В порту Санкт-Петербурга таможенники в контейнере с рыбными консервами из Эквадора обнаружили 400 килограммов кокаина, сообщает ФТС.

Общество Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.

Политика Лукашенко раскритиковал белорусских синоптиков Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал работу белорусского центра по гидрометеорологии из-за низкой достоверности прогнозов погоды, сообщает РИА Новости.

Политика Путин присвоил звание генерала 18 офицерам МВД России Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора 18 офицерам МВД России. Еще два генерала получили повышения.

Политика Зеленский отменил два указа Порошенко Украинский лидер Владимир Зеленский отменил два указа экс-главы страны Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.

Происшествия В Сочи пьяный полицейский сбил на переходе двух девушек и скрылся В Сочи следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали две 16-летние девушки, сообщает 11 июня главное следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

Спорт IBU обяжет биатлонистов проходить антидопинговое обучение Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) утвердил, что, начиная со следующего биатлонного сезона, все спортсмены должны будут проходить образовательную антидопинговую программу и предоставить соответствующий сертификат, сообщает "Советский спорт".

Экономика Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.

Политика Польский историк рассказал, как избежать конфликта с Россией Польский историк Анджей Новак рассказал новостному-порталу wPolityce, что с точки зрения геополитики конфликт между Москвой и Варшавой "на самом деле неизбежен".

Шоу-бизнес У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.

Шоу-бизнес Тимати и L’One устроили публичный конфликт В апреле этого года стало известно, что у рэпера Левана Горозии, более известного как L’One закончился контракт с Black Star.

Здоровье Врач из Хабаровска вошла в тройку лучших в России Хабаровчанка Татьяна Соломенко вошла в тройку призёров как лучший молодой специалист СПИД центра на Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции".

Происшествия Следком заинтересовался дракой со стрельбой близ грозненской школы Драка со стрельбой произошла возле одной из школ в Грозном, Следком начал доследственную проверку, сообщило ведомство 10 июня.

Политика Филарет отказался признать томос об автокефалии новой церкви Украины Лидер неканонической УПЦ Киевского патриархата Филарет Денисенко заявил, что не принимает томос об автокефалии новой церкви на Украине, поскольку не знает его содержания.

Политика Зеленский предложил кандидата на пост главы МИД Украины Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление о назначении главой МИД Вадима Пристайко.

Футбол Черчесов пригласил болельщиков сборной России на матч с Кипром 11 июня национальная сборная России сыграет в Нижнем Новгороде в отборочном матче Евро-2020 со Кипром.

Политика Кремль рассказал о множестве заявок на переговоры с Путиным Кремль получил много заявок на подготовку встреч с президентом России Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» в японской Осаке, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Футбол Крымские клубы могут появиться в Лиге Европы Президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха обявил, что крымские клубы могут получить праву участвовать в Лиге Европы, сообщают "РИА Новости".

Общество Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети» «Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.

Культура «Спаситель мира» да Винчи найдена на яхте саудовского принца Картина «Спаситель мира», принадлежащая кисти Леонардо да Винчи, местонахождение которой не могли установить сотрудники парижского Лувра, обнаружилась на яхте принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Происшествия Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.