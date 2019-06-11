Политика
Зеленский уволил 15 губернаторов областей УкраиныВедомости 09:14
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
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с чего всё началось
Тем временем врио главы Киевской ОГА стал Вячеслав Кучер, Черниговской — Наталья Романова, Хмельницкой — Владимир Кальниченко, Тернопольской — Иван Крысак, Сумской — Вадим Акперов, Николаевской — Вячеслав Бонь.Украина.ру10:27
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Происшествия
Уголовное преследование Голунова прекращено
МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора
В порту Санкт-Петербурга таможенники в контейнере с рыбными консервами из Эквадора обнаружили 400 килограммов кокаина, сообщает ФТС.
Обновлено в 09:16
Общество
Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза
Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено в 08:41
Политика
Лукашенко раскритиковал белорусских синоптиков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал работу белорусского центра по гидрометеорологии из-за низкой достоверности прогнозов погоды, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:38
Политика
Путин присвоил звание генерала 18 офицерам МВД России
Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора 18 офицерам МВД России. Еще два генерала получили повышения.
Обновлено в 10:56
Политика
Зеленский отменил два указа Порошенко
Украинский лидер Владимир Зеленский отменил два указа экс-главы страны Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 05:36
Происшествия
В Сочи пьяный полицейский сбил на переходе двух девушек и скрылся
В Сочи следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали две 16-летние девушки, сообщает 11 июня главное следственное управление СКР по Краснодарскому краю.
Обновлено в 05:26
Спорт
IBU обяжет биатлонистов проходить антидопинговое обучение
Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) утвердил, что, начиная со следующего биатлонного сезона, все спортсмены должны будут проходить образовательную антидопинговую программу и предоставить соответствующий сертификат, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:50
Происшествия
Двое россиян погибли в ДТП на юге Турции
Обновлено в 11:12
Экономика
Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат
Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено в 04:08
Политика
Польский историк рассказал, как избежать конфликта с Россией
Польский историк Анджей Новак рассказал новостному-порталу wPolityce, что с точки зрения геополитики конфликт между Москвой и Варшавой "на самом деле неизбежен".
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес
У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство
Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес
Тимати и L’One устроили публичный конфликт
В апреле этого года стало известно, что у рэпера Левана Горозии, более известного как L’One закончился контракт с Black Star.
Обновлено в 10:46
Здоровье
Врач из Хабаровска вошла в тройку лучших в России
Хабаровчанка Татьяна Соломенко вошла в тройку призёров как лучший молодой специалист СПИД центра на Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции".
Обновлено в 04:30
Происшествия
Следком заинтересовался дракой со стрельбой близ грозненской школы
Драка со стрельбой произошла возле одной из школ в Грозном, Следком начал доследственную проверку, сообщило ведомство 10 июня.
Обновлено вчера в 19:22
Политика
Филарет отказался признать томос об автокефалии новой церкви Украины
Лидер неканонической УПЦ Киевского патриархата Филарет Денисенко заявил, что не принимает томос об автокефалии новой церкви на Украине, поскольку не знает его содержания.
Обновлено в 07:34
Политика
Зеленский предложил кандидата на пост главы МИД Украины
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление о назначении главой МИД Вадима Пристайко.
Обновлено в 09:59
Футбол
Черчесов пригласил болельщиков сборной России на матч с Кипром
11 июня национальная сборная России сыграет в Нижнем Новгороде в отборочном матче Евро-2020 со Кипром.
Обновлено в 07:41
Политика
Кремль рассказал о множестве заявок на переговоры с Путиным
Кремль получил много заявок на подготовку встреч с президентом России Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» в японской Осаке, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
Обновлено в 09:36
Футбол
Крымские клубы могут появиться в Лиге Европы
Президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха обявил, что крымские клубы могут получить праву участвовать в Лиге Европы, сообщают "РИА Новости".
Обновлено в 11:20
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»
«Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.
Обновлено в 10:04
Культура
«Спаситель мира» да Винчи найдена на яхте саудовского принца
Картина «Спаситель мира», принадлежащая кисти Леонардо да Винчи, местонахождение которой не могли установить сотрудники парижского Лувра, обнаружилась на яхте принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили
На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Таможенники в Пулково изъяли крупную партию поддельной «Виагры»
Обнаруженные упаковки содержали больше 5,5 тысяч различных таблеток белого, желтого и голубого цвета под наименованиями «Tadadel», «Delgra» и «Lovevitra».
Обновлено в 10:34