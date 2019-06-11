Политика

Зеленский уволил 15 губернаторов областей УкраиныВедомости 09:14

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
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Зеленский отправил в отставку 15 губернаторов

RT на русском13:52

Зеленский уволил 15 глав областей на Украине

ТАСС08:54

Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины

Ведомости09:14

Президент Украины уволил 15 губернаторов

Коммерсантъ09:05

Зеленский уволил 15 губернаторов

Lenta.ru08:55

Зеленский уволил 15 глав регионов Украины

РБК10:47

Зеленский уволил 15 губернаторов

Газета.Ru08:43
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Президент Украины
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