Политика
Зеленский уволил 15 губернаторов областей УкраиныВедомости 09:14
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
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Игры
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На Е3 2019 журналистам показали несколько новых скриншотов Cyberpunk 2077.
Обновлено в 17:39
Общество
В аэропорту Хитроу появилось граффити Бэнкси
В лондонском аэропорту Хитроу появилось граффити художника Бэнкси. Об этом он 11 июня сообщил в своем Instagram.
Обновлено в 21:59
Экономика
Энергетический минимум: тару для тонизирующих напитков хотят уменьшить
Производители энергетиков хотят сами ограничить объем тары для своих напитков до 0,5 л. О том, что сейчас компании разрабатывают документ, одним из положений которого может быть эта норма, «Известиям» рассказал президент Союза производителей безалкогольных тонизирующих напитков Максим Новиков.
Обновлено в 17:01
Культура
Умер участник шоу «Голос» Сафиулин
Участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин умер в возрасте 44 лет. Об этом РБК заявила его супруга Екатерина Огарева.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна
Российский музыкант и продюсер Бари Алибасов, находящийся в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, вышел из состояния медикаментозного сна.
Обновлено в 08:32
Происшествия
МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей
Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено в 15:29
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала, как Гарри и Лиза Галкины катаются на роликах
Алла Пугачева показала, как Гарри и Лиза Галкины катаются на роликах.
Обновлено в 12:44
Культура
Okko начал инвестировать в производство веб-сериалов
Rambler Group и Okko инвестируют в кинопроизводство с начала 2019 года, всего при участии онлайн-кинотеатра в этом году будет создано более 20 картин.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес
Селена Гомес в платье с декольте и перьями украсила премьеру фильма
Певица и актриса Селена Гомес в последнее время редко появляется на публике, но она не могла пропустить премьеру фильма с собственным участием The Dead Don't Die ("Мертвые не умирают"), которая прошла в Нью-Йорке.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено в 16:51
Общество
Британец выиграл в лотерею $156 млн
Житель Великобритании выиграл в лотерею около $156 млн (£123 млн).
Обновлено в 21:34
Происшествия
В МЧС дали советы по безопасности во время купания
В МЧС дали советы, как искупаться и остаться в живых. Об этом 12 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 21:26
Происшествия
Уголовное преследование Голунова прекращено
МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Технологии
Uber запустит воздушную службу такси в трех городах
Американская компания Uber назвала австралийский Мельбурн третьим городом, где будет запущена служба воздушного такси, пишет ABC.
Обновлено в 21:38
Здоровье
В ДГКБ им. Филатова открыли корпус хирургии после капремонта
После капитального ремонта в Детской городской клинической больнице имени Филатова открылся корпус хирургии и реанимации, передает "ТВ Центр".
Обновлено в 08:08
Политика
Рябков заявил, что в отношениях с США «нет места чудесам»
Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия, КНР, Иран, Венесуэла и Китай распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
Обновлено в 21:44
Спорт
1 400 непальских рабочих погибли на строительстве объектов к ЧМ-2022
Правительство Непала подтвердило, что 1 400 непальских рабочих погибли, помогая строить футбольные стадионы для чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдёт в Катаре.
Обновлено в 18:10
Технологии
Стала известна дата начала продаж токена Telegram
Токены платформы Telegram Open Network станут доступны для широкого круга инвесторов 10 июля, пишет TechCrunch со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:08
Общество
Средний балл ЕГЭ по профильной математике стал выше
В ведомстве отметили, что результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в целом остались на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике улучшились.
Обновлено в 08:20
Музыка
«Машина времени» даст концерт на Красной площади в День России
Рок-группа «Машина времени» всё-таки выступит 12 июня на праздничном концерте на Красной площади в Москве, приуроченном ко Дню России.
Обновлено в 07:29
Политика
Пушков усомнился в словах Макрона о восстановлении отношений с Россией
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о восстановлении отношений с Россией.
Обновлено в 21:45
Общество
Сергей Цивилёв отреагировал на просьбу киселевчан об убежище в Канаде
Обновлено вчера в 22:49
Общество
Онлайн-правосудие может появиться в России
Руководитель Аналитического центра при правительстве РФ Владислав Онищенко рассказал, что экспертами обсуждается создание в России института интернет-судей, которые будут рассматривать дела удаленно в режиме онлайн.
Обновлено в 20:40
Космос
Кировчане увидят противостояние Юпитера
В момент противостояния Юпитер является третьим по яркости объектом на ночном небе после Луны и Венеры, сообщает паблик «Любительская астрономия в Кирове».
Обновлено вчера в 08:52
Футбол
Станислав Черчесов высказался насчет игры сборной России против Кипра
О матче высказался и главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон.
Обновлено в 19:31
Общество
Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»
Обновлено в 08:11
Общество
Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза
Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено в 08:41
Политика
Тимошенко рассказала о падении экономики Украины
Украина идет по пути колоссального ухудшения экономического положения, сообщила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Обновлено в 22:01