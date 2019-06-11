Политика

Зеленский уволил 15 губернаторов областей УкраиныВедомости 09:14

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
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 главы Киевской ОГА стал Вячеслав Кучер, Черниговской — Наталья Романова, Хмельницкой — Владимир Кальниченко, Тернопольской — Иван Крысак, Сумской — Вадим Акперов, Николаевской — Вячеслав Бонь.
Украина.ру10:27

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Зеленский уволил 15 глав регионов Украины

РБК10:47

Зеленский уволил 15 губернаторов

Lenta.ru08:55

Зеленский назначил и.о. глав 12 областных администраций

RT на русском10:14

Президент Украины уволил 15 губернаторов

Коммерсантъ09:05

Зеленский назначил и.о. глав 12 областных администраций Украины

ТАСС10:01

Зеленский назначил временных глав 12 областных администраций

РИА Новости10:02

Зеленский уволил 15 губернаторов

Газета.Ru08:43
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 12:59, Ашберн
Происшествия

Уголовное преследование Голунова прекращено

МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Культура

На яхте саудовского принца нашли самую дорогую картину в мире

Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», долгое время считавшаяся пропавшей, находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.
Обновлено в 11:38
Политика

Адвокат Голунова назвал освобождение журналиста «Медузы» победой закона

В деле Голунова в конечном итоге победили закон и справедливость.
Обновлено в 12:35
Происшествия

Российская семья погибла в ДТП в Турции

Обновлено в 12:14
Гаджеты

Представлен 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3950X

Компания AMD в лице генерального директора Лизы Су представила первый в мире 16-ядерный игровой процессор Ryzen 9 3950X, который появится в продаже в сентябре по цене в 750 долларов.
Обновлено вчера в 21:06
Происшествия

Экс-главу СК Волгоградской области проверят на другие преступления

Бывший руководитель управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области, генерал-лейтенант Михаил Музраев, который задержан по делу о поджоге дома губернатора Андрея Бочарова, будет проверен на причастность к другим преступлениям.
Обновлено в 11:49
Политика

Комиссар СЕ по правам человека приедет в Крым

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович посетит Крым 7–11 октября, сообщается во вторник, 11 июня, на официальном сайте МИД России.
Обновлено в 11:15
Гаджеты

Huawei выпустила миллион смартфонов с собственной ОС

По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес

Бари Алибасов пришел в сознание

Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна.
Обновлено в 05:21
Общество

В Риме туристам запретили гулять с голым торсом

Обновлено вчера в 18:40
Шоу-бизнес

Точная копия мамы: Елена Темникова показала подросшую дочь

Фото: Елена Темникова с дочерью Малышка оказалась как две капли воды похожа на звездную маму.
Обновлено в 12:12
Общество

В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово

Учителю екатеринбургского лицея объявили выговор за то, что она заставила первоклассников писать на доске грубое слово.
Обновлено в 08:47
Политика

В Госдуме захотели смягчить наказание за хранение наркотиков

Депутаты Госдумы до конца весенней сессии планируют рассмотреть законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков.
Обновлено в 11:59
Политика

В КС Украины начали рассматривать указ о роспуске Рады

Конституционный суд Украины во вторник начал рассматривать обращение 62 депутатов, которые просят проверить законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, на заседании присутствует глава государства.
Обновлено в 03:40
Футбол

Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал свой традиционный рейтинг 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира в 2019 году.
Обновлено в 11:36
Общество

Назван средний возраст вступления россиян в брак

Большинство россиян вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет, говорится в сообщении на сайте Росстата.
Обновлено в 03:53
Политика

Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей

Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей Пограничный вопрос стал причиной осложнения в отношениях между Дагестаном и Чечней.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес

Меган Маркл не хотела присутствовать на дне рождения королевы

Герцогиня Сассекская появилась на знаменном марше, посвященном официальному дню рождению королевы Елизаветы II впервые после рождения сына.
Обновлено в 12:39
Автоспорт

Хэмилтона хотели дисквалифицировать после финиша Гран-при Канады

Британского пилота команды "Мерседес" Льюиса Хэмилтона могли дисквалифицировать после гонки седьмого этапа сезона Формулы-1 в Монреале, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:33
Экономика

Суд решил немедленно передать 10% акций банка «Восточный» Аветисяну

Амурский арбитраж обязал Evison (кипрская структура инвестфонда Baring Vostok, который основал Майкл Калви) немедленно исполнить решение о передаче 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» Артема Аветисяна.
Обновлено в 05:15
Политика

Путин присвоил генеральские звания 20 сотрудникам МВД

Обновлено в 11:26
Политика

Большинство россиян высказались за независимость Донбасса от Украины

Вариант "Оставался частью Украины, но получил большую независимость от Киева" выбрали 17%.
Обновлено вчера в 23:18
Космос

Ученые доказали, что на Солнце могут возникать супервспышки-«убийцы»

Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес

L’One со скандалом ушел из Black Star

L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.
Обновлено в 10:00
Политика

«Ошиблись не сзади, а спереди»: Рабинович о Зеленском

Политик добавил, что "ошиблись" граждане Украины "не сзади, а спереди", поскольку решение проголосовать на выборах за кандидатуру Владимира Зеленского было верным решением, поскольку "нужно было свалить Порошенко".
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес

Алена Водонаева раскритиковала Анджелину Джоли и ее дочь

Фото: Анджелина Джоли с дочерью - Шайло А что касается самой Джоли, то, по мнению Алены, она является далеко не лучшей матерью, позволяя себе так безответственно относиться к собственному ребенку.
Обновлено в 01:19
Спорт

Загитова, Медведева и Туктамышева вошли в список кандидатов в сборную

Обновлено в 10:37
Политика

Зеленский представил кандидата на пост главы МИД Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить министром иностранных дел Вадима Пристайко.
Обновлено в 08:39
Экономика

Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю

Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие

Минобороны Украины не устроили российские запчасти в танках «Оплот»

Украинскому министерству обороны пришлось отказаться от производства новейших танков "Оплот" в 2019 году, поскольку боевая машина включала в себя комплектующие российского производства.
Обновлено в 10:59
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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