Зеленский уволил 15 губернаторов областей УкраиныВедомости 09:14

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.

Происшествия Уголовное преследование Голунова прекращено МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.

Культура На яхте саудовского принца нашли самую дорогую картину в мире Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», долгое время считавшаяся пропавшей, находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

Политика Адвокат Голунова назвал освобождение журналиста «Медузы» победой закона В деле Голунова в конечном итоге победили закон и справедливость.

Гаджеты Представлен 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3950X Компания AMD в лице генерального директора Лизы Су представила первый в мире 16-ядерный игровой процессор Ryzen 9 3950X, который появится в продаже в сентябре по цене в 750 долларов.

Происшествия Экс-главу СК Волгоградской области проверят на другие преступления Бывший руководитель управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области, генерал-лейтенант Михаил Музраев, который задержан по делу о поджоге дома губернатора Андрея Бочарова, будет проверен на причастность к другим преступлениям.

Политика Комиссар СЕ по правам человека приедет в Крым Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович посетит Крым 7–11 октября, сообщается во вторник, 11 июня, на официальном сайте МИД России.

Гаджеты Huawei выпустила миллион смартфонов с собственной ОС По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.

Шоу-бизнес Бари Алибасов пришел в сознание Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна.

Шоу-бизнес Точная копия мамы: Елена Темникова показала подросшую дочь Фото: Елена Темникова с дочерью Малышка оказалась как две капли воды похожа на звездную маму.

Общество В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово Учителю екатеринбургского лицея объявили выговор за то, что она заставила первоклассников писать на доске грубое слово.

Политика В Госдуме захотели смягчить наказание за хранение наркотиков Депутаты Госдумы до конца весенней сессии планируют рассмотреть законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков.

Политика В КС Украины начали рассматривать указ о роспуске Рады Конституционный суд Украины во вторник начал рассматривать обращение 62 депутатов, которые просят проверить законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, на заседании присутствует глава государства.

Футбол Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes Журнал Forbes опубликовал свой традиционный рейтинг 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира в 2019 году.

Общество Назван средний возраст вступления россиян в брак Большинство россиян вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет, говорится в сообщении на сайте Росстата.

Политика Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей Пограничный вопрос стал причиной осложнения в отношениях между Дагестаном и Чечней.

Шоу-бизнес Меган Маркл не хотела присутствовать на дне рождения королевы Герцогиня Сассекская появилась на знаменном марше, посвященном официальному дню рождению королевы Елизаветы II впервые после рождения сына.

Автоспорт Хэмилтона хотели дисквалифицировать после финиша Гран-при Канады Британского пилота команды "Мерседес" Льюиса Хэмилтона могли дисквалифицировать после гонки седьмого этапа сезона Формулы-1 в Монреале, сообщает "Чемпионат.com".

Экономика Суд решил немедленно передать 10% акций банка «Восточный» Аветисяну Амурский арбитраж обязал Evison (кипрская структура инвестфонда Baring Vostok, который основал Майкл Калви) немедленно исполнить решение о передаче 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» Артема Аветисяна.

Политика Большинство россиян высказались за независимость Донбасса от Украины Вариант "Оставался частью Украины, но получил большую независимость от Киева" выбрали 17%.

Шоу-бизнес L’One со скандалом ушел из Black Star L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.

Политика «Ошиблись не сзади, а спереди»: Рабинович о Зеленском Политик добавил, что "ошиблись" граждане Украины "не сзади, а спереди", поскольку решение проголосовать на выборах за кандидатуру Владимира Зеленского было верным решением, поскольку "нужно было свалить Порошенко".

Шоу-бизнес Алена Водонаева раскритиковала Анджелину Джоли и ее дочь Фото: Анджелина Джоли с дочерью - Шайло А что касается самой Джоли, то, по мнению Алены, она является далеко не лучшей матерью, позволяя себе так безответственно относиться к собственному ребенку.

Политика Зеленский представил кандидата на пост главы МИД Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить министром иностранных дел Вадима Пристайко.

Экономика Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.