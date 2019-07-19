Политика

Зеленский уволил 11 послов Украины в 20 странахРБК вчера в 09:52

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении группы дипломатов. Своих постов одновременно лишились сразу 11 послов, представлявших Украину в двадцати разных странах.
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с чего всё началось
Важнейшим кадровым изменением стало увольнение
 Валерия Чалого, занимавшего посты чрезвычайного и полномочного посла Украины в США, а также в Тринидаде и Тобаго и Антигуа и Барбуда.
РБКвчера в 09:52

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Зеленский уволил 11 иностранных послов Украины

Газета.Ruвчера в 13:45

Зеленский уволил послов Украины в 11 странах

Интерфаксвчера в 10:14

Уволены 11 украинских послов

Вести.Ruвчера в 10:25

Зеленский уволил 11 послов Украины в 20 странах

РБКвчера в 09:52

Зеленский уволил 11 послов

РИА Новостивчера в 09:51

Зеленский уволил посла Украины в США

RT на русскомвчера в 09:35

Зеленский уволил 11 послов

Телеканал 360°вчера в 11:29
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Футбол

«Спартак» обыграл «Ростов» в молодежном первенстве России

Завершился матч второго тура первенства России среди молодежных команд. Спартак на выезде обыграл Ростов 3:1.
Обновлено вчера в 12:51
Космос

Рогозин поздравил главу NASA c 50-летием высадки на Луну

Обновлено в 00:17
Политика

Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия

Инна Чурикова остается в реанимации в тяжелом состоянии

75-летняя Инна Чурикова остается в реанимации НИИ им. Н.Склифосовского в тяжелом состоянии, куда она попала после падения со сцены во время спектакля.
Обновлено вчера в 01:39
Политика

Путин не верит в отравление Скрипаля британскими спецслужбами

Президент России Владимир Путин оценил вероятность того, что британские спецслужбы могли отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
Обновлено вчера в 15:52
Общество

Минприроды изменило границы заповедника в Арктике для компании Босова

Какие изменения внесло Минприроды Минприроды разрешило "Востокуглю" Дмитрия Босова и Александра Исаева добывать уголь в зоне Большого Арктического заповедника, сообщил РБК один из участников прошедшего в среду у вице-премьера Максима Акимова заседания проектного комитета Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года.
Обновлено вчера в 11:15
Энергетика

Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо

В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
Обновлено вчера в 21:13
Политика

Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины Полторака

Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:18
Шоу-бизнес

Старшая дочка Алека Болдуина ошарашила поклонников фото без одежды

Как выяснилось, это фото она сделала в номере весьма недешевого отеля Sixty в Сохо, где Айрлэнд остановилась, приехав в Нью-Йорк.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика

Падение ставки ФРС США впервые за 10 лет: что это даст России и рублю

Специально для "Российской газеты" Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков ЦАФТ, предположил действия американского регулятора по ставке и рассказал, что ждать мировой экономике и курсу рубля: - У большинства участников финансового рынка не вызывает сомнения, что на заседании ФРС США 30-31 июля ставка впервые за 10 лет будет понижена.
Обновлено в 00:00
Политика

Российское посольство показало карту с украинским Крымом

Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Политика

Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду

Обновлено вчера в 22:21
Армия и оружие

Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране

Обновлено вчера в 19:46
Политика

Иран заявил о захвате британского танкера

Обновлено вчера в 14:35
Политика

Иммиграционная служба США пересмотрит тест на получение гражданства

"Целью является создание содержательного, единообразного и эффективного теста, который оценит знание и понимание истории, правительства и ценностей США соискателями", - говорится в документе.
Обновлено вчера в 22:57
Культура

Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе порнорежиссера

«Съемочный процесс прошел в Санкт-Петербурге в Sweet Museum, Диана была полностью голой, для роли разделся и я. Клип сняли для молодого миллионера и начинающего певца Дениса Реброва», — рассказал Барецкий.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия

В Петербурге грузовик с металлоломом столкнулся с автобусом

На Софийской улице Санкт-Петербурга грузовик с прицепом, нагруженным металлоломом, после проезда на запрещающий сигнал столкнулся с автобусом.
Обновлено вчера в 19:17
Общество

В США около половины населения оказалось в зоне аномальной жары

В США 147 млн человек оказались в зоне аномальной жары, сообщает федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).
Обновлено вчера в 23:13
Армия и оружие

Что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым, рассказали у Зеленского

Обновлено вчера в 16:33
Общество

Во Франции зафиксировали самую высокую температуру в истории страны

Сообщалось, что 28 июня в населенном пункте Галларг-ле-Монтюе департамента Гар была зафиксирована самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений во Франции — 45,9 градуса тепла.
Обновлено вчера в 18:45
Политика

США ввели санкции против четырех граждан Венесуэлы

Ранее в пятницу вице-президент США Майк Пенс заявил о введении новых санкций в отношении должностных лиц Венесуэлы, виновных, по мнению американских властей, в репрессивных мерах и пытках мирного населения.
Обновлено вчера в 13:13
Космос

Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесли на 24 июля

"Завершено статическое огневое испытание Falcon 9, планируем осуществить запуск 18-й грузовой миссии корабля Dragon на (Международную) космическую станцию (МКС) с площадки номер 40 (космодрома на мысе Канаверал) 24 июля", - сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено вчера в 19:55
Интернет

«ВКонтакте» запустит приложение для знакомств Lovina

Обновлено вчера в 07:28
Происшествия

В Китае после взрыва на заводе погибли 10 человек

В результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в провинции Хэнань погибли 10 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено вчера в 22:07
Кино

Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»

Обновлено вчера в 18:46
Футбол

Экс-вратарь «Крыльев Советов» стал лучшим игроком финала Кубка Африки

Победный мяч себе в актив занес форвард Багдад Бунедж. В свою очередь, вратарь сборной Алжира Раис МБоли был признан лучшим игроком финала.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия

В Турции более 50 человек госпитализировали с отравлением

Обновлено вчера в 20:41
Политика

Меркель прокомментировала сообщения о своем здоровье

Обновлено вчера в 05:48
Хоккей

Труба подписал с «Рейнджерс» семилетний контракт на 56 млн долларов

По прошлому контракту хоккеист зарабатывал 5,5 млн долларов в год. «Рейнджерс» приобрели права на Трубу в результате обмена с «Виннипегом».
Обновлено вчера в 16:38
Авто

Skoda начала производство обновленного Skoda Superb

На заводе Skoda в чешских Квасинах началось серийное производство обновленного Skoda Superb.
Обновлено вчера в 10:54
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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