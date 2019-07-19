Политика

Зеленский уволил 11 послов Украины в 20 странахРБК 09:52

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении группы дипломатов. Своих постов одновременно лишились сразу 11 послов, представлявших Украину в двадцати разных странах.
Читать в источнике
Обсудить5
с чего всё началось
Важнейшим кадровым изменением стало увольнение
 Валерия Чалого, занимавшего посты чрезвычайного и полномочного посла Украины в США, а также в Тринидаде и Тобаго и Антигуа и Барбуда.
РБК09:52

Подробнее о событии

Зеленский уволил 11 послов Украины в 20 странах

РБК09:52

Зеленский уволил 11 послов Украины

ТАСС10:18

Зеленский уволил 11 послов

Коммерсантъ10:05

Уволены 11 украинских послов

Вести.Ru10:25

Зеленский уволил 11 послов

РИА Новости09:51

Зеленский уволил посла Украины в США

RT на русском09:35

Зеленский уволил послов Украины в 11 странах

Интерфакс10:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 16:41, Вашингтон
Футбол

Сенегал и Алжир начали финальный матч Кубка КАФ

Сборные Сенегала и Алжира начали финальный матч Кубка африканских наций.
Обновлено в 15:00
Политика

На задержанном Ираном британском танкере находятся россияне

На борту задержанного в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero есть россияне, сообщил РИА Новости по телефону представитель компании-владельца Stena Bulk & Northern Marine Management.
Обновлено в 16:14
Армия и оружие

Танковый бой Abrams и Т-72М сняли на видео в Польше

Бой между американским боевым танком Abrams и советским Т-72М на учениях сняли на видео.
Обновлено в 14:48
Политика

На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных

В центре украинского города Черновцы, в 40 км к северу от румынской границы, хозяева пиццерии New York Street Pizza заявили, что отказываются обслуживать "русскоязычных свиней" - они повесили наклейку на входе с перечеркнутым изображением свиньи, раскрашенной в цвета российского флага.
Обновлено в 15:10
Политика

Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери

В ходе интервью Стоун попросил Путина стать крестным его дочери.
Обновлено в 15:45
Политика

США ввели новые санкции против официальных лиц Венесуэлы

Напомним, с начала лета Соединённые Штаты уже неоднократно расширяли односторонние санкции против Венесуэлы.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес

Полуголая Нюша высказалась на тему экологии

Отечественная певица Нюша поделилась с поклонниками снимком в купальнике и решила порассуждать на тему экологии.
Обновлено в 07:40
Политика

Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург

Саммиты ШОС и БРИКС 2020 года пройдут в Петербурге, а не в Челябинске.
Обновлено в 14:09
Футбол

Монтелла подтвердил интерес «Фиорентины» к Де Росси

Главный тренер "Фиорентины" Винченцо Монтелла подтвердил, что хотел подписать бывшего партнера по "Роме" Даниеле Де Росси.
Обновлено в 15:43
Спорт

Матч сборных России и Грузии по регби в Тбилиси отменили

Обновлено в 11:08
Политика

Трех генералов Росгвардии заменили сотрудниками ФСБ

По указу президента в отставку были отправлены сразу три генерал-лейтенанта. Одного из них заменил сотрудник, служивший в ФСБ.
Обновлено в 11:00
Общество

Минприроды изменило границы заповедника в Арктике для компании Босова

Какие изменения внесло Минприроды Минприроды разрешило "Востокуглю" Дмитрия Босова и Александра Исаева добывать уголь в зоне Большого Арктического заповедника, сообщил РБК один из участников прошедшего в среду у вице-премьера Максима Акимова заседания проектного комитета Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года.
Обновлено в 11:15
Гаджеты

Микрокод AMD AGESA 1.0.0.3ABA отозван из-за ошибки

Версия AGESA ComboAM4 1.0.0.3ABA (не путать с 1.0.0.3AB) изначально была выпущена для исправления сбоя, замеченного в игре Destiny 2. Однако микрокод непреднамеренно дестабилизирует работу шины PCIe — это уже заметили пользователи плат производства Asus и Gigabyte, на которые установлены обновления BIOS, включающие AGESA ComboAM4 1.0.0.3ABA.
Обновлено в 04:02
Политика

Россия не намерена обсуждать статус Крыма в «нормандском формате»

ИА «Ореанда-Новости» Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что российская сторона не намерена принимать участие в обсуждении статуса Крыма на встрече так называемой нормандской четвёрки.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации

Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Обновлено в 03:54
Политика

Глава ДНР опроверг поддержку плана Медведчука по Донбассу

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что «народные республики» не поддерживают план лидера «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука по созданию автономного региона в составе Украины.
Обновлено в 13:16
Политика

Путин введет электронные визы в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин анонсировал подписание указа о введении режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено вчера в 11:27
Энергетика

Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо

«С начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин Аи-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%», — заявил он.
Обновлено в 14:21
Армия и оружие

Что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым, рассказали у Зеленского

Обновлено в 16:33
Футбол

Де Лигт взял в «Ювентусе» 4-й номер

Новичок "Ювентуса" голландский футболист Маттейс де Лигт будет выступать за туринскую команду в футболке с четвертым номером, сообщается в официальном аккаунте действующих чемпионов Италии в Twitter.
Обновлено в 05:23
Политика

Новая глава ЕК призвала сохранить санкции против России

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о "враждебном отношении со стороны России" и необходимости с позиции силы сохранять антироссийские санкции Запада.
Обновлено вчера в 13:33
Экономика

Минтруд предложил варианты пособий по безработице на 2020 год

Отмечается, что данным документом предлагается «установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тыс. рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8 тыс. рублей — для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста».
Обновлено в 04:57
Здоровье

Все водоемы Свердловской области не соответствуют санитарным нормам

Ни один из 67 водоемов в Свердловской области не соответствует санитарным нормам, поэтому купание в них небезопасно.
Обновлено в 08:19
Кино

Анонсирован первый трейлер мюзикла «Кошки»

Universal Pictures представила трейлер фильма "Кошки". Видео опубликовано на официальной киностудии YouTube.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Грузовик с нетрезвыми бойцами «Айдар» подорвался в Донбассе

Грузовик, который перевозил бойцов нацбатальона «Айдар», подорвался 18 июля на мине в Донбассе.
Обновлено в 14:50
Общество

В музее Есенина показали видеокадры с посещающим их привидением

Обновлено в 11:15
Футбол

«Динамо» и «Рубин» первыми опробуют систему VAR в РПЛ

Президент РФС Александр Дюков официально сообщил, что со 2-го тура в РПЛ вводится система VAR: первый матч, где ее опробуют, будет «Динамо» - «Рубин».
Обновлено в 12:43
Армия и оружие

В ЛНР заявили о готовности развернуть новый КПП

Любенко подчеркнула, что основным препятствием для открытия пункта перехода у города Счастье являются "неконтролируемые обстрелы территории ЛНР вооруженными формированиями Украины".
Обновлено в 13:06
Экономика

Минфин опроверг возникновение ипотечного кризиса в России

Исследование агентства АКРА было опубликовано накануне под заголовком «Как избежать ипотечного кризиса в России».
Обновлено в 09:53
Футбол

Мбаппе станет самым высокооплачиваемым игроком планеты

Речь идёт об Килиане Мбаппе, который давно уже утвердил за собой статус одного из самых востребованных футболистов на трансферном рынке Старого Света.
Обновлено в 14:13
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное