с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении группы дипломатов. Своих постов одновременно лишились сразу 11 послов, представлявших Украину в двадцати разных странах.

Футбол Сенегал и Алжир начали финальный матч Кубка КАФ Сборные Сенегала и Алжира начали финальный матч Кубка африканских наций.

Политика На задержанном Ираном британском танкере находятся россияне На борту задержанного в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero есть россияне, сообщил РИА Новости по телефону представитель компании-владельца Stena Bulk & Northern Marine Management.

Политика На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных В центре украинского города Черновцы, в 40 км к северу от румынской границы, хозяева пиццерии New York Street Pizza заявили, что отказываются обслуживать "русскоязычных свиней" - они повесили наклейку на входе с перечеркнутым изображением свиньи, раскрашенной в цвета российского флага.

Политика Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери В ходе интервью Стоун попросил Путина стать крестным его дочери.

Политика США ввели новые санкции против официальных лиц Венесуэлы Напомним, с начала лета Соединённые Штаты уже неоднократно расширяли односторонние санкции против Венесуэлы.

Шоу-бизнес Полуголая Нюша высказалась на тему экологии Отечественная певица Нюша поделилась с поклонниками снимком в купальнике и решила порассуждать на тему экологии.

Политика Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург Саммиты ШОС и БРИКС 2020 года пройдут в Петербурге, а не в Челябинске.

Футбол Монтелла подтвердил интерес «Фиорентины» к Де Росси Главный тренер "Фиорентины" Винченцо Монтелла подтвердил, что хотел подписать бывшего партнера по "Роме" Даниеле Де Росси.

Политика Трех генералов Росгвардии заменили сотрудниками ФСБ По указу президента в отставку были отправлены сразу три генерал-лейтенанта. Одного из них заменил сотрудник, служивший в ФСБ.

Общество Минприроды изменило границы заповедника в Арктике для компании Босова Какие изменения внесло Минприроды Минприроды разрешило "Востокуглю" Дмитрия Босова и Александра Исаева добывать уголь в зоне Большого Арктического заповедника, сообщил РБК один из участников прошедшего в среду у вице-премьера Максима Акимова заседания проектного комитета Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года.

Гаджеты Микрокод AMD AGESA 1.0.0.3ABA отозван из-за ошибки Версия AGESA ComboAM4 1.0.0.3ABA (не путать с 1.0.0.3AB) изначально была выпущена для исправления сбоя, замеченного в игре Destiny 2. Однако микрокод непреднамеренно дестабилизирует работу шины PCIe — это уже заметили пользователи плат производства Asus и Gigabyte, на которые установлены обновления BIOS, включающие AGESA ComboAM4 1.0.0.3ABA.

Политика Россия не намерена обсуждать статус Крыма в «нормандском формате» ИА «Ореанда-Новости» Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что российская сторона не намерена принимать участие в обсуждении статуса Крыма на встрече так называемой нормандской четвёрки.

Происшествия Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

Политика Глава ДНР опроверг поддержку плана Медведчука по Донбассу Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что «народные республики» не поддерживают план лидера «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука по созданию автономного региона в составе Украины.

Политика Путин введет электронные визы в Санкт-Петербурге Президент России Владимир Путин анонсировал подписание указа о введении режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Энергетика Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо «С начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин Аи-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%», — заявил он.

Футбол Де Лигт взял в «Ювентусе» 4-й номер Новичок "Ювентуса" голландский футболист Маттейс де Лигт будет выступать за туринскую команду в футболке с четвертым номером, сообщается в официальном аккаунте действующих чемпионов Италии в Twitter.

Политика Новая глава ЕК призвала сохранить санкции против России Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о "враждебном отношении со стороны России" и необходимости с позиции силы сохранять антироссийские санкции Запада.

Экономика Минтруд предложил варианты пособий по безработице на 2020 год Отмечается, что данным документом предлагается «установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тыс. рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8 тыс. рублей — для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста».

Здоровье Все водоемы Свердловской области не соответствуют санитарным нормам Ни один из 67 водоемов в Свердловской области не соответствует санитарным нормам, поэтому купание в них небезопасно.

Кино Анонсирован первый трейлер мюзикла «Кошки» Universal Pictures представила трейлер фильма "Кошки". Видео опубликовано на официальной киностудии YouTube.

Происшествия Грузовик с нетрезвыми бойцами «Айдар» подорвался в Донбассе Грузовик, который перевозил бойцов нацбатальона «Айдар», подорвался 18 июля на мине в Донбассе.

Футбол «Динамо» и «Рубин» первыми опробуют систему VAR в РПЛ Президент РФС Александр Дюков официально сообщил, что со 2-го тура в РПЛ вводится система VAR: первый матч, где ее опробуют, будет «Динамо» - «Рубин».

Армия и оружие В ЛНР заявили о готовности развернуть новый КПП Любенко подчеркнула, что основным препятствием для открытия пункта перехода у города Счастье являются "неконтролируемые обстрелы территории ЛНР вооруженными формированиями Украины".

Экономика Минфин опроверг возникновение ипотечного кризиса в России Исследование агентства АКРА было опубликовано накануне под заголовком «Как избежать ипотечного кризиса в России».