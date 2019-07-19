с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 11 послов, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы украинского государства в пятницу.

Политика На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

Происшествия Бывшего форварда сборной Франции оштрафовали за вождение в пьяном виде Бывший нападающий туринского футбольного клуба «Ювентус» и сборной Франции Давид Трезеге задержан сотрудниками полиции за вождение в пьяном виде.

Шоу-бизнес Волочкова намекнула на свадьбу с таинственным возлюбленным Анастасия Волочкова снова столкнулась со слухами о личной жизни. Многим поклонникам не дает покоя ее таинственный возлюбленный.

Происшествия СК возбудил дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области.

Политика Зеленский объявил бойкот спикеру Рады Парубию Президент Украины Зеленский на брифинге в пятницу, 19 июля, заявил, что больше не будет обращаться к председателю Верховной рады Парубию.

Экономика Правительство снимет запрет на госзакупки импортной продукции Правительство планирует разрешить госзакупки ряда наименований импортной продукции, строгий запрет в дальнейшем будет действовать только для оборонной отрасли.

Интернет Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн В промежуток с 9 по 19 июля разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp заработали более $1 млн, пишет Forbes со ссылкой на данные App Annie.

Политика Мутко доложил Путину о происходящем в Иркутской области О ходе восстановительных работ по ликвидации последствий наводнения доложил президенту России Владимиру Путину вице-премьер Виталий Мутко.

Футбол «Ростов» жёстко отреагировал на трансфер Мирзова в «Спартак» Футбольный клуб «Ростов» выступил с официальным заявлением, прокомментировав слова спортивного директора «Арсенала» Андрея Рудакова по поводу трансфера полузащитника Резиуана Мирзова в московский «Спартак».

Наука Сверхпроводимость муаровой сверхрешетки из графена оказалась настраиваемой Экспериментальные исследования сверхрешеток из трехслойного графена, расположенного между листами нитрида бора, позволили обнаружить фазовые переходы из металлического состояния в моттовский диэлектрик, а из него — в сверхпроводник.

Происшествия Дымовую шашку на акции на Трубной площади бросил глава благотворительного фонда «Антошка» Провокатором, кинувшим дымовую шашку на акции за допуск на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов на Трубной площади, оказался уроженец Оренбурга Антон Бузаев, который руководит благотворительным фондом «Антошка».

Политика Премьер Косово подал в отставку Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".

Транспорт В Петербурге по Фрунзенскому радиусу прошел пробный поезд В Петербурге между станциями метро "Проспект Славы" и "Шушары" прошел пробный поезд.

Происшествия Под Калининградом столкнулись микроавтобус и бензовоз Микроавтобус и бензовоз столкнулись под Калининградом на трассе Калининград - Черняховск.

Происшествия Инну Чурикову перевели в реанимацию Актриса Инна Чурикова находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57 Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.

Авто Aston Martin Vantage получил тюнинг Stage 2 добавляет новые выхлопные трубы и спортивные каталитические нейтрализаторы, что увеличивает мощность до 601 л.с. и 790 Нм крутящего момента.

Политика Путин введет электронные визы в Санкт-Петербурге Президент России Владимир Путин анонсировал подписание указа о введении режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.