Политика
Зеленский уволил 11 послов УкраиныТАСС 10:18
Президент Украины Владимир Зеленский уволил 11 послов, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы украинского государства в пятницу.
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с чего всё началось
Важнейшим кадровым изменением стало увольнение Валерия Чалого, занимавшего посты чрезвычайного и полномочного посла Украины в США, а также в Тринидаде и Тобаго и Антигуа и Барбуда.РБК09:52
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