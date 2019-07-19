Политика

Зеленский уволил 11 послов УкраиныТАСС 10:18

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 11 послов, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы украинского государства в пятницу.
Читать в источнике
Обсудить5
с чего всё началось
Важнейшим кадровым изменением стало увольнение
 Валерия Чалого, занимавшего посты чрезвычайного и полномочного посла Украины в США, а также в Тринидаде и Тобаго и Антигуа и Барбуда.
РБК09:52

Подробнее о событии

Уволены 11 украинских послов

Вести.Ru10:25

Зеленский уволил 11 послов Украины

ТАСС10:18

Зеленский уволил 11 послов

РИА Новости09:51

Зеленский уволил 11 послов Украины в 20 странах

РБК09:52

Зеленский уволил 11 послов

Коммерсантъ10:05

Зеленский уволил посла Украины в США

RT на русском09:35

Зеленский уволил послов Украины в 11 странах

Интерфакс10:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 13:46, Ашберн
Политика

Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов

Обновлено в 12:18
Кино

В сети появился второй трейлер сериала «Темные начала»

В сети появился второй трейлер сериала "Темные начала". Новое фэнтези снимают по одноименной трилогии английского писателя Филипа Пулмана.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие

F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном»

Обновлено в 11:46
Политика

Глава Чувашии попал в больницу в Санкт-Петербурге

Известно, что глава Чувашии прибыл на форум регионов России и Белоруссии, который прошел в Таврическом дворце.
Обновлено в 06:55
Политика

Премьер Косово подал в отставку

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Армия и оружие

В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник

Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 02:25
Политика

Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны

Обновлено в 09:37
Политика

Путин раскритиковал ход работ по ликвидации последствий паводка

Обновлено в 09:21
Здоровье

Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара

Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.
Обновлено в 10:20
Политика

В Донбассе открестились от поддержки плана Медведчука

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не поддерживают план лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по созданию автономного региона.
Обновлено в 11:22
Спорт

Рапиристка Дериглазова вышла в финал чемпионата мира по фехтованию

Обновлено в 13:36
Футбол

Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года

Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил о подписании нового контракта с вратарем команды Маринато Гильерме.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 75

Число отравившихся едой из столичных вендинговых автоматов сети Healthy food увеличилось до 75.
Обновлено в 11:13
Энергетика

Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо

Президент России Владимир Путин объяснил, почему серьезное ограничение роста цен на моторное топливо может привести к опасным последствиям.
Обновлено в 13:25
Происшествия

Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России

Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Суд арестовал на два месяца бывшего главу Икрянинского района

Обновлено в 07:02
Политика

В конгрессе США провели обряд изгнания духов

В конгрессе США провели обряд изгнания злых духов. Необходимость в этом увидел капеллан при палате представителей Патрик Конрой.
Обновлено в 07:26
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей

По данным Росстата, 50% российских граждан, трудоустроенных на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34 335 рублей в месяц - таково медианное значение показателя в апреле текущего года.
Обновлено вчера в 09:33
Общество

Китайцам экспортируют пряники из России

Предприниматели отметили, что помимо российских продуктов питания популярностью пользуются и косметика, пищевые добавки и национальные изделия ручной работы из России.
Обновлено в 11:43
Происшествия

Около Афин произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Греции. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 км от Афин.
Обновлено в 07:43
Экономика

Банк «Траст» стал акционером крупнейшего производителя вагонов

Банк "Открытие" (находится под контролем ЦБ РФ) является крупнейшим владельцем ОВК с долей 24,3%. Вместе с тем, представитель банка "Открытие" отмечал, что банк не планирует приобретать принадлежащие "Открытие холдингу" акции ОВК.
Обновлено в 12:28
Кино

В Сети появился трейлер фильма по мюзиклу «Кошки»

Кинокомпания Universal Pictures опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер фильма по мюзиклу "Кошки" (Cats) Эндрю Ллойда Уэббера.
Обновлено в 11:26
Авто

Объявлены цены на Lada XRay Cross с вариатором

АвтоВАЗ раскрыл стоимость и комплектации Lada XRay Cross с бесступенчатой трансмиссией: цена варьируется от 841 900 до 966 900 рублей.
Обновлено в 07:49
Общество

Новый плавательный центр в «Лужниках» может открыться осенью

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу осмотрел ход строительства многофункционального плавательного центра в "Лужниках", стройку планируют завершить в течение ближайших месяцев.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес

Принц Уильям и Кейт Миддлтон начали подготовку к дню рождения сына

Старший сын Уильяма и Кейт Джордж отметит 6-летие 22 июля.
Обновлено в 08:48
Здоровье

Врачи предупредили об опасности популярных в России детокс-диет

Россиян призвали осторожнее относиться к современным детокс-диетам, поскольку зачастую они могут вредить здоровью.
Обновлено в 09:37
Политика

Путин введет электронные визы в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин анонсировал подписание указа о введении режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия

Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату

Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", переведена из реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в отделение лечения острых эндотоксикозов и сейчас находится в палате, ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.
Обновлено в 08:13
Политика

Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы

Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Политика

Захарова отреагировала на продление ареста Вышинскому

Обновлено в 09:27
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное