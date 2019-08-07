Украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым «вернётся» в состав Украины. Об этом он заявил в ходе встречи с украинской общиной в Анкаре.

Зеленский уверен, что Крым «вернётся» в состав Украины

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