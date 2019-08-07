Политика
Зеленский уверен, что Крым «вернётся» в состав УкраиныRT на русском 09:13
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым «вернётся» в состав Украины. Об этом он заявил в ходе встречи с украинской общиной в Анкаре.
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Президент Geely рассказал о планах компании в нашей стране
Обновлено в 06:35
Политика
Зеленский заявил о долгом разговоре с Путиным про ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным по поводу гибели 6 августа четырех украинских военных в Донбассе.
Обновлено в 04:55
Общество
Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве
Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено вчера в 06:44
Политика
Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова провела встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы от КПРФ, которые требуют отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.
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Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.
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Здоровье
Ростовская область хуже всех обеспечена врачами в ЮФО
Ростовская область заняла последнее месте в списке регионов Южного федерального округа по численности врачей различных специальностей.
Обновлено в 12:26
Происшествия
СКР передал дело о массовых беспорядках в центральный аппарат
Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля и об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в главное управление ведомства.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие
Минобороны Турции провело переговоры с США о зоне безопасности в Сирии
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что переговоры с США по созданию зоны безопасности на севере Сирии прошли позитивно.
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Наука
Специалисты предсказали разрушение саркофага Чернобыльской АЭС
Обновлено в 13:40
Технологии
OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в России
Британская компания OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в России для работы своей глобальной группировки спутников связи.
Обновлено в 09:18
Финансы
Цена на золото впервые за шесть лет превысила $1500 за унцию
Цена за унцию золота (28,35 г) превысила стоимость в $1500 в ходе торгов бирже в Comex в Нью-Йорке.
Обновлено в 13:18
Политика
Зеленский заблудился у президентского дворца в Анкаре
Обновлено в 12:07
Политика
WSJ назвала возможных кандидатов на пост посла США в России
Спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл входят в число возможных кандидатов на пост посла Соединенных Штатов в Москве.
Обновлено в 11:34
Экономика
Власти Москвы ввели стимулирующие развитие франчайзинга меры
На заседании Президиума правительства Москвы под председательством мэра Сергея Собянина было принято постановление о мерах по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 13:36
Политика
Клинцевич: Рецепты Тука по новому миропорядку не пригодятся
В Совфеде уверены, что предложения заместителя министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Тука по установлению нового миропорядка не пригодятся, передает корреспондент ИА REGNUM 7 августа.
Обновлено в 08:20
Гаджеты
Samsung в суде потребовал 500 тысяч рублей от владельца Akket.com
Южнокорейский производитель техники Samsung в суде потребовал 500 тыс. руб. от владельца интернет-портала Akket.com, неоднократно замеченного в публикации fake news о технологических компаниях.
Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутировали часть руки
Обновлено в 12:43
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Культура
У актера Валентина Гафта случился инсульт
У 83-летнего актера театра и кино Валентина Гафта случился инсульт. Он был госпитализирован в одну из больниц Москвы неделю назад.
Обновлено в 04:40
Общество
Росгидромет назвал причину аномальной погоды этим летом
В Росгидромете эксперты назвали причину аномальной погоды летом 2019 года. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 10:17
Футбол
«Ноттингем Форест» приобрел у «Арсенала» Дженкинсона
Английский футбольный клуб "Ноттингем Форест" на своем сайте объявил о трансфере защитника Карла Дженкинсона из лондонского "Арсенала".
Обновлено в 06:53
Футбол
Тиль и Ларссон присоединятся к «Спартаку» в четверг в Швейцарии
Голландский полузащитник Гус Тиль и шведский форвард Джордан Ларссон присоединятся к "Спартаку" в четверг в Швейцарии, заявил главный тренер московского футбольного клуба Олег Кононов.
Обновлено в 13:54
Футбол
«Реал» предложил за Неймара 120 млн евро и Модрича
Мадридский клуб сделал официальное предложение по бразильцу в размере 120 млн евро и бесплатного перехода в «ПСЖ» полузащитника Луки Модрича.
Обновлено в 12:32
Армия и оружие
Генсек НАТО заявил, что С-400 не помешает Турции остаться союзником
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Сиднее заявил, что обеспокоен последствиями решения Турции о покупке зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 12:56
Армия и оружие
Украина готовится начать боевые действия под Мариуполем
Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.
Обновлено в 08:03