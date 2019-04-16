Политика
Зеленский увеличил отрыв от ПорошенкоГазета.Ru 06:46
По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда". Во втором туре выборов за Зеленского готовы проголосовать 72,2% украинцев, а Порошенко - 25,4% респондентов.
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