Политика
Зеленский утвердился в правильности решения распустить РадуРоссийская газета вчера в 14:42
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы Верховной Рады за последнее время утвердился в правильности своего решения о ее досрочном роспуске. Об этом он сообщил в своем видеообращении.
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Происшествия
В Петербурге катер врезался в мост
Обновлено вчера в 12:35
Экономика
Проектирование метро в Ростове-на-Дону начнется в 2020 году
Власти Ростовской области в 2020 году намерены начать проектирование метро в Ростове-на-Дону.
Обновлено в 00:17
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары
Роспотребнадзор предупредил россиян, что высокая температура воздуха может привести к обострению хронических заболеваний, и дал рекомендации по защите от жары.
Обновлено в 00:31
Хоккей
Хоккеист «Сент-Луиса» Барбашёв дисквалифицирован на один матч
Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв дисквалифицирован на один матч за силовой приём на форварде «Бостон Брюинз» Маркусе Юханссоне в пятом матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 02:00
Происшествия
Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали восьмого подозреваемого
Следственный комитет задержал восьмого подозреваемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 15:13
Футбол
Андрей Шевченко: «Переполняют эмоции - и все они только положительные»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после разгромной победы над Сербией в матче отборочного турнира Евро-2020 (5:0) признался, что очень рад.
Обновлено вчера в 19:13
Политика
В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено 06 июня в 00:06
Происшествия
Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено вчера в 16:27
Политика
Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, которые выдвинул глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину.
Обновлено вчера в 21:07
Экономика
Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) снижать на них цену.
Обновлено вчера в 06:47
Шоу-бизнес
Мадонна повторила Лободу
Королева поп-сцены Мадонна сняла новый клип в церкви «Богородицы на мысе» в Лиссабоне, где по преданию в 1410 году Богородица явилась пожилой супружеской паре.
Обновлено вчера в 07:50
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
Дело на высокопоставленного полицейского завели в Приамурье
Начальника тыла МВД по Амурской области Михаила Робканова заключили под арест по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Политика
Депутат из Ленобласти предложил запретить притоны с секс-роботами
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров внес на рассмотрение парламента законопроект о запрете организации борделей и притонов, оборудованных секс-куклами и секс-роботами.
Обновлено вчера в 20:29
Шоу-бизнес
Проклятое наследство Джуны: кого свела в могилу битва за имущество целительницы
Обновлено в 01:00
Политика
Трамп: США и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантам
Соединенные Штаты достигли с Мексикой соглашения по торговле и мигрантам, поэтому Вашингтон не будет вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары.
Обновлено вчера в 21:07
Армия и оружие
Украинские военные воспротивились Зеленскому
6 июня бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал идею Зеленского запретить военным стрелять по ополченцам в Донбассе.
Обновлено в 01:29
Происшествия
В Новосибирской области в результате ДТП погибли три человека
В дорожно-транспортном происшествии в Новосибирской области погибли три человека.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Вылет самолета Utair задержали из-за сбоя на борту
В Международном аэропорту Емельяново (Красноярск) задержали вылет рейса авиакомпании Utair в Иркутск.
Обновлено в 02:05
Политика
Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии
Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено вчера в 10:32
Гаджеты
Появились первые скриншоты новой операционной системы Huawei
Первые изображения собственной операционной системы Huawei были опубликованы в Сети.
Обновлено вчера в 20:49
Общество
Бывший муж осужденной в США россиянки предложил ей совместную опеку
Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие
США разочарованы отправкой турецких военных на обучение в Россию
В Вашингтоне разочарованы решением Турции отправить в Россию военных специалистов для обучения работе с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400, заявила заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Эллен Лорд.
Обновлено в 01:32
Космос
NASA назвало стоимость туристического полета на МКС
Обновлено в 01:35
Политика
«Очень удивлены»: экс-посол на Украине рассказал, как Зеленского воспринимают в США
Экс-посол США на Украине Стивен Пайфер в интервью украинскому журналу Новое Время рассказал, как нового президента Украины Владимира Зеленского воспринимают в США.
Обновлено в 01:38
Наука
Ученые назвали причину опасного синдрома беспокойных ног
Обновлено в 01:09
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено вчера в 09:50
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
Обновлено вчера в 17:46