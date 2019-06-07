Зеленский утвердился в правильности решения распустить РадуРоссийская газета вчера в 14:42

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы Верховной Рады за последнее время утвердился в правильности своего решения о ее досрочном роспуске. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

Экономика Проектирование метро в Ростове-на-Дону начнется в 2020 году Власти Ростовской области в 2020 году намерены начать проектирование метро в Ростове-на-Дону.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары Роспотребнадзор предупредил россиян, что высокая температура воздуха может привести к обострению хронических заболеваний, и дал рекомендации по защите от жары.

Хоккей Хоккеист «Сент-Луиса» Барбашёв дисквалифицирован на один матч Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв дисквалифицирован на один матч за силовой приём на форварде «Бостон Брюинз» Маркусе Юханссоне в пятом матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Происшествия По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали восьмого подозреваемого Следственный комитет задержал восьмого подозреваемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.

Футбол Андрей Шевченко: «Переполняют эмоции - и все они только положительные» Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после разгромной победы над Сербией в матче отборочного турнира Евро-2020 (5:0) признался, что очень рад.

Политика В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.

Происшествия Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.

Политика Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, которые выдвинул глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину.

Экономика Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) снижать на них цену.

Шоу-бизнес Мадонна повторила Лободу Королева поп-сцены Мадонна сняла новый клип в церкви «Богородицы на мысе» в Лиссабоне, где по преданию в 1410 году Богородица явилась пожилой супружеской паре.

Армия и оружие Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».

Происшествия Дело на высокопоставленного полицейского завели в Приамурье Начальника тыла МВД по Амурской области Михаила Робканова заключили под арест по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает РИА "Новости".

Политика Депутат из Ленобласти предложил запретить притоны с секс-роботами Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров внес на рассмотрение парламента законопроект о запрете организации борделей и притонов, оборудованных секс-куклами и секс-роботами.

Политика Трамп: США и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантам Соединенные Штаты достигли с Мексикой соглашения по торговле и мигрантам, поэтому Вашингтон не будет вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары.

Армия и оружие Украинские военные воспротивились Зеленскому 6 июня бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал идею Зеленского запретить военным стрелять по ополченцам в Донбассе.

Происшествия Вылет самолета Utair задержали из-за сбоя на борту В Международном аэропорту Емельяново (Красноярск) задержали вылет рейса авиакомпании Utair в Иркутск.

Политика Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

Гаджеты Появились первые скриншоты новой операционной системы Huawei Первые изображения собственной операционной системы Huawei были опубликованы в Сети.

Армия и оружие США разочарованы отправкой турецких военных на обучение в Россию В Вашингтоне разочарованы решением Турции отправить в Россию военных специалистов для обучения работе с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400, заявила заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Эллен Лорд.

Политика «Очень удивлены»: экс-посол на Украине рассказал, как Зеленского воспринимают в США Экс-посол США на Украине Стивен Пайфер в интервью украинскому журналу Новое Время рассказал, как нового президента Украины Владимира Зеленского воспринимают в США.