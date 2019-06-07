Политика
Зеленский утвердился в правильности решения распустить РадуРоссийская газета вчера в 14:42
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы Верховной Рады за последнее время утвердился в правильности своего решения о ее досрочном роспуске. Об этом он сообщил в своем видеообращении.
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Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Родственники Бари Алибасова, который был госпитализирован с отравлением, собираются подать в суд на производителя средства для очистки труб «Крот».
Обновлено в 00:37
Армия и оружие
США прекратили обучение турецких пилотов из-за покупки Анкарой С-400
Обучающиеся в США 42 турецких пилота, которые осваивают пилотирование истребителей F-35, должны будут покинуть страну до 31 июля.
Обновлено вчера в 11:41
Культура
Эрнст рассказал о будущем шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 23:58
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Происшествия
Опубликована видеозапись полыхающего небоскреба в Варшаве
Пожар произошел на трех верхних этажах небоскреба.
Обновлено в 00:43
Армия и оружие
В Сети предположили, кто мог загорать на «Адмирале Виноградове»
Автор телеграм-канала «Взгляд человека в лампасах» обратил внимание загорающих на корме «Адмирала Виноградова» полуголых мужчин, которые попали на видеозапись, опубликованную ВМС США.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия
В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»
В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
Общество
Гороскоп на 6 июня: Девы выйдут из себя, Весы обретут гармонию
Удачный день, который надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей.
Обновлено 05 июня в 11:08
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
Обновлено вчера в 17:46
Политика
Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сцены
Делегаты из Китая чуть не уронили председателя КНР Си Цзиньпина после пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:42
Политика
Мадуро открыл границу Венесуэлы с Колумбией
Президент Венесуэлы Николас Мадуро открыл границу страны с Колумбией, закрытую в феврале из-за «угрозы суверенитета».
Обновлено вчера в 21:10
Футбол
Украина разгромила сборную Сербии со счетом 5:0
Статистика матча (Украина / Сербия) Удары 15/3 Удары в створ ворот 9/1 Процент владения мячом 53 % / 47% Нарушения правил 6/11 Поданные угловые 2/4 Украина набрала 7 очков и поднялась на первую позицию в группе B. Сербия с одним баллов заняла последнее место.
Обновлено вчера в 23:51
Наука
Ученые узнали, почему человеческий организм не борется со старением
Обновлено вчера в 22:21
Шоу-бизнес
Анна Седокова позировала голой для фотосессии
Анна Седокова не стесняется демонстрировать фигуру в социальных сетях, хотя многие ругают ее за откровенные снимки.
Обновлено вчера в 12:40
Общество
Бывший муж осужденной в США россиянки предложил ей совместную опеку
Обновлено вчера в 23:03
Футбол
Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов
Россия могут исключить из «новой» Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Задержан восьмой фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Обновлено вчера в 14:56
Футбол
Азар поблагодарил Абрамовича за воплощенные мечты
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
В Приамурье возбудили дело против высокопоставленного полицейского
Высокопоставленный полицейский стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".
Обновлено в 00:43
Наука
Во Франции нашли камень с мезолитическими рисунками
Археологи нашли на западе Франции небольшой кусок известняка с вырезанными на нем геометрическими и фигуративными рисунками, в том числе изображениями лошади и зубра.
Обновлено вчера в 03:50
Происшествия
Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете
Обновлено вчера в 08:11
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак растрогал Сеть трогательным признанием в любви
Обновлено вчера в 02:50
Армия и оружие
Как Россия проследит за учениями НАТО на Балтике, рассказал источник
Военно-дипломатический источник рассказал, что за учениями НАТО Baltops-2019 в Балтийском море будут следить три ракетных корабля России.
Обновлено вчера в 18:53
Политика
Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии
Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено вчера в 10:32
Кино
Софи Тернер указала на виновника киноляпа в «Игре престолов»
Известная британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», думает, что разобралась с поиском виновного в киноляпе со стаканом кофе.
Обновлено вчера в 14:45
Культура
Ликвидатор аварии на ЧАЭС опроверг ложь сериала «Чернобыль»
Обновлено в 00:59
Космос
Опубликован список самых опасных астероидов для Земли
Европейское космическое агентство составило список всех потенциально опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей.
Обновлено вчера в 11:52
Гаджеты
Появились первые скриншоты новой операционной системы Huawei
Первые изображения собственной операционной системы Huawei были опубликованы в Сети.
Обновлено вчера в 20:49
Общество
Свидетельница по делу футболистов показала первое фото после падения
Обновлено вчера в 18:24
Политика
Трамп: США и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантам
Соединенные Штаты достигли с Мексикой соглашения по торговле и мигрантам, поэтому Вашингтон не будет вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары.
Обновлено вчера в 21:07