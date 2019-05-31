Политика

Зеленский утвердил новый состав СНБОRT на русском вчера в 09:46

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
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Зеленский назначил себя главой Совета нацбезопасности Украины

РБКвчера в 09:53

Зеленский вывел из состава СНБО Украины соратников Порошенко

ТАССвчера в 08:21

Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны

РИА Новостивчера в 08:41

Владимир Зеленский назначил себя главой СНБО Украины

Московский Комсомолецвчера в 08:38

Зеленский утвердил новый состав СНБО

RT на русскомвчера в 09:46

Зеленский убрал соратников Порошенко из СНБО Украины

Газета.Ruвчера в 08:11

Зеленский сменил состав Совета нацбезопасности и обороны Украины и возглавил его

Говорит Москвавчера в 08:49
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Армия и оружие

Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М

Обновлено в 02:19
Общество

Названы регионы с самой выгодной стоимостью жизни

В ходе исследования были сопоставлены размеры средних зарплат (заявленных на Adzuna.ru) в 16 крупных городах, стоимость аренды однокомнатной квартиры (по данным сайта Domofond.ru) и размеры прожиточного минимума в регионе (по данным Росстата).
Обновлено в 00:00
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Следственный комитет России подтвердил задержание главы Раменского района Андрея Кулакова по подозрению в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, являвшейся заместителем председателя общественной палаты.
Обновлено вчера в 15:55
Хоккей

Борис Михайлов: «Пусть решение дать Метсоле приз лучшего вратаря останется на совести КХЛ»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов выразил мнение о голкипере сборной России и московского ЦСКА Илье Сорокине, который остался без награды лучшему вратарю КХЛ.
Обновлено в 01:55
Общество

Волочкова на концерте в Анапе выступит бесплатно

Балерина Анастасия Волочкова, на выступление которой мэр Анапы запретил тратить бюджетные средства, бесплатно покажет свою программу на открытии курортного сезона в этом городе, сообщает местная администрация.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия

В Роспотребнадзоре раскрыли схему обмана в автосалонах

Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора выявили множество нарушений прав потребителей в автосалонах.
Обновлено вчера в 23:15
Гаджеты

Apple намерена отказаться от iTunes

Американская компания Apple готова полностью отказаться от iTunes, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:05
Авто

Новые правила тюнинга автомобилей вступили в силу в России

С июня в России вступили в силу новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других видов транспорта.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия

В Забайкалье сошли с рельсов четыре вагона пассажирского поезда

Четыре вагона пассажирского поезда сошли с путей в субботу на станции Куэнга Могочинского региона в Забайкальском крае, сообщает сайт Забайкальской железной дороги.
Обновлено в 00:31
Футбол

В скандальном матче определился победитель африканской Лиги чемпионов

В ответном матче финальной серии "Эсперанс" обыграл "Видад" (1:0). Примечательно, что встреча завершилась на 25 минут раньше, поскольку после отмененного гола гостей поле заволокло дымом от пиротехники, а игроки и тренеры марокканской команды начали жарко спорить с судьей прямо на поле, поскольку тот отказался использовать систему видеоповторов.
Обновлено вчера в 22:17
Энергетика

Аналитики назвали причины падения цен на нефть

Аналитики рассказали, с чем связано падение цен на нефть ниже $62 за баррель.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12

Число жертв стрельбы в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) возросло до 12.
Обновлено вчера в 22:06
Энергетика

Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу

В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Общество

Ким Чен Ын впервые с десятого мая появился на публике

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые появился на публике после ракетных стрельб 10 мая, северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило сразу о шести визитах "уважаемого высшего руководителя" на различные объекты в провинции Чагандо.
Обновлено в 02:30
Политика

Зеленский устроил спортзал в здании Администрации президента Украины

Обновлено вчера в 02:51
Футбол

Месси: «Хочу выиграть что-то со сборной Аргентины»

Обновлено в 02:31
Общество

До 400 тыс. рублей: стало известно о новых штрафах для дачников

Представители Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие новые штрафы придется платить дачникам в этом сезоне.
Обновлено вчера в 15:30
Политика

В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Экономика

Михаил Ходорковский отреагировал на новое расследование по ЮКОСу

Обновлено вчера в 10:27
Политика

Путин присвоил имена великих россиян аэропортам

Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен великих россиян.
Обновлено вчера в 05:40
Общество

Нового главу Тобольска не узнали в кафе и отказались кормить

Обновлено вчера в 08:59
Шоу-бизнес

Ольга Бузова объявила войну модному бренду

Ну, а Бузова пошла войной на своих обидчиков.
Обновлено в 01:07
Общество

С 1 июня россияне смогут составлять одно завещание на двоих

С 1 июня в России вводится возможность совместных завещаний и наследственных договоров, при заключении которых супруги могут по обоюдному согласию оставлять общее имущество любым лицам и каким угодно образом определить доли наследников.
Обновлено в 00:40
Политика

В КНДР дипломатов казнили за «срыв» саммита в Ханое

Северокорейский лидер Ким Чен Ын проводит масштабную чистку чиновников и дипломатов, имеющих дело с Соединенными Штатами, возложив на них ответственность за провал своего саммита с президентом США Дональдом Трампом в Ханое, сообщает РИА VladNews со ссылкой на южнокорейское информационное агентство Korea Times.
Обновлено в 01:36
Футбол

«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов

Личные встречи в АПЛ (оба раза победу одержал "Ливерпуль") и матч с "Аяксом" (два гола "лилово-белым" от "амстердамцев") тому явное подтверждение.
Обновлено в 02:36
Политика

Порошенко возглавил на Украине партию «Европейская солидарность»

Бывший президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность". Делегаты съезда поддержали данное решение.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия

Суд вернул в прокуратуру дело о попытке теракта на концерте Киркорова

Обновлено в 01:29
Общество

Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы

Если Вы сможете победить свои слабости с помощью силы воли, то их ждет самое блестящее будущее.
Обновлено 30 мая в 21:00
Гаджеты

Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже

Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено вчера в 14:33
Футбол

Турецкий клуб намерен перехватить Влашича у ЦСКА

Турецкий "Бешикташ" заинтересован в трансфере хорватского полузащитника Николы Влашича, который минувший сезон провел на правах аренды в московском ЦСКА, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:45
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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