Политика
Зеленский утвердил новый состав СНБОRT на русском вчера в 09:46
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
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Зеленский сменил состав Совета нацбезопасности и обороны Украины и возглавил его
Говорит Москвавчера в 08:49
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Армия и оружие
Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
Обновлено в 02:19
Общество
Названы регионы с самой выгодной стоимостью жизни
В ходе исследования были сопоставлены размеры средних зарплат (заявленных на Adzuna.ru) в 16 крупных городах, стоимость аренды однокомнатной квартиры (по данным сайта Domofond.ru) и размеры прожиточного минимума в регионе (по данным Росстата).
Обновлено в 00:00
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Следственный комитет России подтвердил задержание главы Раменского района Андрея Кулакова по подозрению в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, являвшейся заместителем председателя общественной палаты.
Обновлено вчера в 15:55
Хоккей
Борис Михайлов: «Пусть решение дать Метсоле приз лучшего вратаря останется на совести КХЛ»
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов выразил мнение о голкипере сборной России и московского ЦСКА Илье Сорокине, который остался без награды лучшему вратарю КХЛ.
Обновлено в 01:55
Общество
Волочкова на концерте в Анапе выступит бесплатно
Балерина Анастасия Волочкова, на выступление которой мэр Анапы запретил тратить бюджетные средства, бесплатно покажет свою программу на открытии курортного сезона в этом городе, сообщает местная администрация.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия
В Роспотребнадзоре раскрыли схему обмана в автосалонах
Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора выявили множество нарушений прав потребителей в автосалонах.
Обновлено вчера в 23:15
Гаджеты
Apple намерена отказаться от iTunes
Американская компания Apple готова полностью отказаться от iTunes, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:05
Авто
Новые правила тюнинга автомобилей вступили в силу в России
С июня в России вступили в силу новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других видов транспорта.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
В Забайкалье сошли с рельсов четыре вагона пассажирского поезда
Четыре вагона пассажирского поезда сошли с путей в субботу на станции Куэнга Могочинского региона в Забайкальском крае, сообщает сайт Забайкальской железной дороги.
Обновлено в 00:31
Футбол
В скандальном матче определился победитель африканской Лиги чемпионов
В ответном матче финальной серии "Эсперанс" обыграл "Видад" (1:0). Примечательно, что встреча завершилась на 25 минут раньше, поскольку после отмененного гола гостей поле заволокло дымом от пиротехники, а игроки и тренеры марокканской команды начали жарко спорить с судьей прямо на поле, поскольку тот отказался использовать систему видеоповторов.
Обновлено вчера в 22:17
Энергетика
Аналитики назвали причины падения цен на нефть
Аналитики рассказали, с чем связано падение цен на нефть ниже $62 за баррель.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12
Число жертв стрельбы в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) возросло до 12.
Обновлено вчера в 22:06
Энергетика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Общество
Ким Чен Ын впервые с десятого мая появился на публике
Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые появился на публике после ракетных стрельб 10 мая, северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило сразу о шести визитах "уважаемого высшего руководителя" на различные объекты в провинции Чагандо.
Обновлено в 02:30
Политика
Зеленский устроил спортзал в здании Администрации президента Украины
Обновлено вчера в 02:51
Футбол
Месси: «Хочу выиграть что-то со сборной Аргентины»
Обновлено в 02:31
Общество
До 400 тыс. рублей: стало известно о новых штрафах для дачников
Представители Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие новые штрафы придется платить дачникам в этом сезоне.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Экономика
Михаил Ходорковский отреагировал на новое расследование по ЮКОСу
Обновлено вчера в 10:27
Политика
Путин присвоил имена великих россиян аэропортам
Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен великих россиян.
Обновлено вчера в 05:40
Общество
Нового главу Тобольска не узнали в кафе и отказались кормить
Обновлено вчера в 08:59
Шоу-бизнес
Ольга Бузова объявила войну модному бренду
Ну, а Бузова пошла войной на своих обидчиков.
Обновлено в 01:07
Общество
С 1 июня россияне смогут составлять одно завещание на двоих
С 1 июня в России вводится возможность совместных завещаний и наследственных договоров, при заключении которых супруги могут по обоюдному согласию оставлять общее имущество любым лицам и каким угодно образом определить доли наследников.
Обновлено в 00:40
Политика
В КНДР дипломатов казнили за «срыв» саммита в Ханое
Северокорейский лидер Ким Чен Ын проводит масштабную чистку чиновников и дипломатов, имеющих дело с Соединенными Штатами, возложив на них ответственность за провал своего саммита с президентом США Дональдом Трампом в Ханое, сообщает РИА VladNews со ссылкой на южнокорейское информационное агентство Korea Times.
Обновлено в 01:36
Футбол
«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов
Личные встречи в АПЛ (оба раза победу одержал "Ливерпуль") и матч с "Аяксом" (два гола "лилово-белым" от "амстердамцев") тому явное подтверждение.
Обновлено в 02:36
Политика
Порошенко возглавил на Украине партию «Европейская солидарность»
Бывший президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность". Делегаты съезда поддержали данное решение.
Обновлено вчера в 10:52
Общество
Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы
Если Вы сможете победить свои слабости с помощью силы воли, то их ждет самое блестящее будущее.
Обновлено 30 мая в 21:00
Гаджеты
Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже
Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено вчера в 14:33
Футбол
Турецкий клуб намерен перехватить Влашича у ЦСКА
Турецкий "Бешикташ" заинтересован в трансфере хорватского полузащитника Николы Влашича, который минувший сезон провел на правах аренды в московском ЦСКА, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:45