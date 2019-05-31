Политика

Зеленский утвердил новый состав СНБОRT на русском вчера в 09:46

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
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Зеленский назначил себя главой Совета нацбезопасности Украины

РБКвчера в 09:53

Зеленский утвердил новый состав СНБО

RT на русскомвчера в 09:46

Зеленский сменил состав Совета нацбезопасности и обороны Украины и возглавил его

Говорит Москвавчера в 08:49

Владимир Зеленский назначил себя главой СНБО Украины

Московский Комсомолецвчера в 08:38

Зеленский вывел из состава СНБО Украины соратников Порошенко

ТАССвчера в 08:21

Зеленский убрал соратников Порошенко из СНБО Украины

Газета.Ruвчера в 08:11

Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны

РИА Новостивчера в 08:41
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Наука

Сушеная голубика улучшила здоровье сердца при метаболическом синдроме

Употребление сушеной смеси, эквивалентной 150 граммам голубики в день, может существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с метаболическим синдромом: примерно на 12–15 процентов.
Обновлено вчера в 09:57
Политика

Подсчитаны экономические потери Донбасса из-за войны

Экономисты Немецкого института экономических исследований (DIW Berlin) Юлия Блущ и Марика Валенте впервые подсчитали экономические потери Донбасса за время боевых действий на востоке Украины.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

Глава Раменского района уволился после задержания за убийство

Обновлено вчера в 14:52
Общество

В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг

В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено вчера в 17:48
Экономика

НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд

По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия

Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей

Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено вчера в 08:00
Политика

Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины

"Чтобы патриарх Константинопольский пересмотрел свое решение и чтобы церковный кризис на Украине решился мирным путем, чтобы раскольники вернулись в каноническую Церковь", — добавил собеседник агентства.
Обновлено вчера в 15:48
Политика

Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе

Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 02:07
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская назвала брак с Кириллом Дицевичем «токсичным»

Самбурская рассказала журналистке о своем недолгом замужестве Кириллом Дицевичем.
Обновлено вчера в 09:47
Кино

Шестой сезон «Кремниевой долины» выйдет в этом году и станет последним

Предстоящий шестой сезон сериала «Кремниевая долина» от HBO станет последним. Он выйдет позже в этом году и будет состоять из семи эпизодов.
Обновлено вчера в 15:35
Политика

Минюст США начнет антимонопольное расследование в отношении Google

Министерство юстиции США начало готовить антимонопольное расследование в отношении компании Alphabet, владельца поисковой системы Google, сообщила в субботу The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 20:59
Политика

В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Шоу-бизнес

Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью

Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено вчера в 05:56
Армия и оружие

В Сети появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М

Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 00:58
Гаджеты

Apple намерена отказаться от iTunes

Американская компания Apple готова полностью отказаться от iTunes, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:05
Политика

Пострадавший в Косово россиянин объявлен персоной нон грата

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай сообщил, что косовские власти объявили персоной нон грата пострадавшего во время силовой операции российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия

В Шереметьево аварийно сел самолет А320

В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.
Обновлено 30 мая в 04:36
Шоу-бизнес

Ольга Бузова объявила войну модному бренду

Ну, а Бузова пошла войной на своих обидчиков.
Обновлено в 01:07
Общество

До 400 тыс. рублей: стало известно о новых штрафах для дачников

Представители Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие новые штрафы придется платить дачникам в этом сезоне.
Обновлено вчера в 15:30
Музыка

Дочь Алсу впервые дала интервью после скандала на «Голосе»

Дочь Алсу Микелла Абрамова впервые дала интервью после неоднозначной ситуации, случившейся на «Голосе».
Обновлено вчера в 06:45
Политика

Трамп исключил Индию из числа стран, получающих торговые льготы

Американский лидер Дональд Трамп постановил с 5 июня исключить Индию из числа стран, получающих торговые льготы в рамках Генеральной системы преференций (ГСП) США.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия

Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12

Обновлено вчера в 22:06
Политика

В России могут запретить тонировку автомобилей

Обновлено вчера в 17:42
Политика

Вице-премьер Украины пригрозил новой власти проблемами из-за языка

Вице-премьер Украины, министр социальной политики Павел Розенко пригрозил новой власти страны переворотом в случае отмены принятого ранее закона об украинском языке.
Обновлено в 00:17
Происшествия

Трое погибли в результате захвата заложников в Цюрихе

60-летний мужчина захватил двух женщин в заложники в одном из домов в швейцарском Цюрихе.
Обновлено вчера в 07:36
Происшествия

Две девочки пострадали при столкновении грузовика «МАЗ» с джипом в Иркутской области

Два ребенка пострадали в результате столкновения грузовика "МАЗ" с легковыми автомобилями в Иркутской области.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Более 70 молодых офицеров пополнят в текущем году силы Тихоокеанского флота

Более 70 молодых лейтенантов ожидают в 2019 году на Камчатке для прохождения службы на Тихоокеанском флоте.
Обновлено в 00:55
Происшествия

Покушение на Филиппа Киркорова признали невероятным

Обновлено вчера в 17:45
Политика

Кремль опроверг сообщения об отказе поставок С-400 Ирану

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, что Россия якобы отказалась поставлять зенитные ракетные системы С-400 Ирану.
Обновлено вчера в 06:40
Политика

Премьер Малайзии усомнился в причастности России к крушению MH17

Правительство Малайзии требует убедительные доказательства того, что Россия несет ответственность за крушение пассажирского Boeing 777 рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году в небе над Донбассом.
Обновлено вчера в 10:34
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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