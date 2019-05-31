Политика
Зеленский утвердил новый состав СНБОRT на русском вчера в 09:46
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
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Зеленский сменил состав Совета нацбезопасности и обороны Украины и возглавил его
Говорит Москвавчера в 08:49
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Наука
Сушеная голубика улучшила здоровье сердца при метаболическом синдроме
Употребление сушеной смеси, эквивалентной 150 граммам голубики в день, может существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с метаболическим синдромом: примерно на 12–15 процентов.
Обновлено вчера в 09:57
Политика
Подсчитаны экономические потери Донбасса из-за войны
Экономисты Немецкого института экономических исследований (DIW Berlin) Юлия Блущ и Марика Валенте впервые подсчитали экономические потери Донбасса за время боевых действий на востоке Украины.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
Глава Раменского района уволился после задержания за убийство
Обновлено вчера в 14:52
Общество
В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг
В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено вчера в 17:48
Экономика
НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд
По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия
Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей
Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины
"Чтобы патриарх Константинопольский пересмотрел свое решение и чтобы церковный кризис на Украине решился мирным путем, чтобы раскольники вернулись в каноническую Церковь", — добавил собеседник агентства.
Обновлено вчера в 15:48
Политика
Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе
Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 02:07
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская назвала брак с Кириллом Дицевичем «токсичным»
Самбурская рассказала журналистке о своем недолгом замужестве Кириллом Дицевичем.
Обновлено вчера в 09:47
Кино
Шестой сезон «Кремниевой долины» выйдет в этом году и станет последним
Предстоящий шестой сезон сериала «Кремниевая долина» от HBO станет последним. Он выйдет позже в этом году и будет состоять из семи эпизодов.
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Минюст США начнет антимонопольное расследование в отношении Google
Министерство юстиции США начало готовить антимонопольное расследование в отношении компании Alphabet, владельца поисковой системы Google, сообщила в субботу The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 20:59
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено вчера в 05:56
Армия и оружие
В Сети появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 00:58
Гаджеты
Apple намерена отказаться от iTunes
Американская компания Apple готова полностью отказаться от iTunes, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Пострадавший в Косово россиянин объявлен персоной нон грата
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай сообщил, что косовские власти объявили персоной нон грата пострадавшего во время силовой операции российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия
В Шереметьево аварийно сел самолет А320
В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.
Обновлено 30 мая в 04:36
Шоу-бизнес
Ольга Бузова объявила войну модному бренду
Ну, а Бузова пошла войной на своих обидчиков.
Обновлено в 01:07
Общество
До 400 тыс. рублей: стало известно о новых штрафах для дачников
Представители Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие новые штрафы придется платить дачникам в этом сезоне.
Обновлено вчера в 15:30
Музыка
Дочь Алсу впервые дала интервью после скандала на «Голосе»
Дочь Алсу Микелла Абрамова впервые дала интервью после неоднозначной ситуации, случившейся на «Голосе».
Обновлено вчера в 06:45
Политика
Трамп исключил Индию из числа стран, получающих торговые льготы
Американский лидер Дональд Трамп постановил с 5 июня исключить Индию из числа стран, получающих торговые льготы в рамках Генеральной системы преференций (ГСП) США.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия
Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12
Обновлено вчера в 22:06
Политика
В России могут запретить тонировку автомобилей
Обновлено вчера в 17:42
Политика
Вице-премьер Украины пригрозил новой власти проблемами из-за языка
Вице-премьер Украины, министр социальной политики Павел Розенко пригрозил новой власти страны переворотом в случае отмены принятого ранее закона об украинском языке.
Обновлено в 00:17
Происшествия
Трое погибли в результате захвата заложников в Цюрихе
60-летний мужчина захватил двух женщин в заложники в одном из домов в швейцарском Цюрихе.
Обновлено вчера в 07:36
Происшествия
Две девочки пострадали при столкновении грузовика «МАЗ» с джипом в Иркутской области
Два ребенка пострадали в результате столкновения грузовика "МАЗ" с легковыми автомобилями в Иркутской области.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Более 70 молодых офицеров пополнят в текущем году силы Тихоокеанского флота
Более 70 молодых лейтенантов ожидают в 2019 году на Камчатке для прохождения службы на Тихоокеанском флоте.
Обновлено в 00:55
Происшествия
Покушение на Филиппа Киркорова признали невероятным
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Кремль опроверг сообщения об отказе поставок С-400 Ирану
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, что Россия якобы отказалась поставлять зенитные ракетные системы С-400 Ирану.
Обновлено вчера в 06:40
Политика
Премьер Малайзии усомнился в причастности России к крушению MH17
Правительство Малайзии требует убедительные доказательства того, что Россия несет ответственность за крушение пассажирского Boeing 777 рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году в небе над Донбассом.
Обновлено вчера в 10:34