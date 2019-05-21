Зеленский устроит референдум о переговорах с РоссиейLenta.ru вчера в 16:53

Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией. Об этом заявил глава администрации президента Андрей Богдан в эфире телеканала «112 Украина».

Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией

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