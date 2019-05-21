Политика
Зеленский устроит референдум о переговорах с РоссиейLenta.ru вчера в 16:53
Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией. Об этом заявил глава администрации президента Андрей Богдан в эфире телеканала «112 Украина».
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Зеленский планирует вынести вопрос о формате переговоров с РФ на референдум
Комсомольская правдавчера в 14:13
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В городе Кольчугино Владимирской области силовики в ходе перестрелки нейтрализовали двух бандитов, готовивших теракт.
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Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
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Ушедший в отставку с поста министра иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал в Facebook первые кадровые решения нового президента страны Владимира Зеленского.
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Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено вчера в 16:15
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Движение поездов Московского метрополитена полностью восстановлено
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Космос
Российский модуль для посадки на Марс планируют испытать в 2020 году
Строительство российского десантного модуля, которому в марте 2021 года в рамках совместной с Европой программы ExoMars-2020 предстоит совершить посадку на Марс, планируют завершить в августе 2019 года и провести испытания -— в апреле 2020 года.
Обновлено вчера в 20:18
Армия и оружие
Истребители ВВС США сопроводили российские ракетоносцы
Обновлено вчера в 08:39
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
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Армия и оружие
В Хабаровском крае прошли антитеррористические учения
В ведомстве сообщили, что по легенде учений «террористы» захватили мостовой переход через реку Амур и осуществляли «незаконное удержание заложников», заложили СВУ в одном из общеобразовательных учреждений Хабаровска, а их «пособники» организовали вооружённое нападение на воинский эшелон в районе станции посёлка Корфовский, куда проникли через пограничную зону.
Обновлено в 00:14
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Апноэ во сне увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин
Ученые из университета Аристотеля в городе Салоники, в Греции, доказали, что во сне апноэ увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин.
Обновлено вчера в 14:07
Технологии
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Сервис зарабатывает за счет комиссии с пожертвований в размере 5–12%.
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Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия
В Новом Уренгое самолет вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси
Самолет Як-42 авиакомпании «КрасАвиа», совершавший рейс из Нового Уренгоя в Уфу, вернулся в аэропорт вылета из-за неубранных шасси, сообщает пресс-служба МЧС РФ по ЯНАО.
Обновлено вчера в 22:26
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
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«Сент-Луис» впервые за 49 лет вышел в финал Кубка Стэнли
«Сент-Луис» выходит в финал плей-офф НХЛ в четвертый раз.
Обновлено вчера в 23:24
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Несколько платьев Началовой стали бы отличной находкой для его коллекции. Родители Юлии уже выразили свое согласие.
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В помещении старой сельской школы был снят допрос Ивана Денисовича, попавшего в немецкий плен.
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Почтовая служба США начала испытания беспилотных грузовиков
Фото: iStock Американская почта начала первый этап испытаний доставки отправлений с помощью беспилотных грузовиков.
Обновлено вчера в 11:51
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В Нигерии бандиты убили более 26 человек
На севере Нигерии жертвами нападения бандитов стали более 26 человек.
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В МВД предлагают конфисковывать машины у пьяных водителей
МВД РФ предлагает разрешить конфискацию транспортных средств у пьяных водителей.
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Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в Новой Москве в ближайшие часы
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Происшествия
В Бразилии три человека погибли в результате стрельбы в церкви
В церкви бразильского города Паракату (штат Минас-Жерайс) во вторник в результате стрельбы погибли три человека.
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