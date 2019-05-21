Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдумВести.Ru 14:44
На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский. Глава администрации президента Украины Андрей Богдан подчеркнул, что вопрос о переговорах с Россией должен принимать не только президент, депутаты Рады, но и народ.
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Зеленский планирует вынести вопрос о формате переговоров с РФ на референдум
Комсомольская правда14:13
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 21:19, Ашберн
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