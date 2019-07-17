Политика
Зеленский устроил скандал в аэропорту НиколаеваРИА Новости 05:50
Президент Украины Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Федор Барна поскандалили в среду во время визита главы государства на Николаевщину.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как сообщает интернет-издание "Обозреватель", перепалка между президентом и директором аэропорта произошла, когда речь зашла о достройке терминала николаевского аэровокзала, количестве необходимых на это средств и времени.РИА Новости05:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Зеленский поскандалил с директором николаевского аэропорта: «Разбирайтесь сами»
Московский Комсомолец06:21
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 08:16, Вашингтон
Происшествия
Бизнес-джет едва не разбился в Пулково
Обновлено в 08:02
Финансы
ЦБ рекомендовал банкам не навязывать страховки к льготной ипотеке
Банк России разослал в банки письмо с рекомендацией не предлагать к льготной ипотеке страховки и другие дополнительные платные услуги, прямо не упомянутые в правилах предоставления банкам субсидий на льготные процентные ставки.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Стало известно о заказчике «дела Голунова»
Высокопоставленный сотрудник управления ФСБ по Москве заказал полицейским «прижать» журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 07:34
Политика
Познер признался, в каком случае уехал бы из России
Российский журналист Владимир Познер ответил, в каком случае он бы уехал из страны.
Обновлено в 04:56
Общество
Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя
Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено в 07:53
Политика
Опрос показал лидерство партии Зеленского на выборах в Раду
Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского, по предварительным данным, лидирует среди партий, принимающих участие в выборах в Верховную раду.
Обновлено в 02:22
Футбол
Мамаев и Кокорин поиграли в колонии в футбол
В сети опубликовано видео, на котором нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев играют в футбол.
Обновлено в 07:30
Политика
Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к России
Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета».
Обновлено в 03:59
Происшествия
В Москве задержали женщину после покупки препарата для ребенка
Женщину, заказавшую за рубежом лекарство для ребенка, задержали в Москве по обвинению в контрабанде.
Обновлено в 07:58
Политика
Глава Белоруссии Лукашенко прибыл в Петербург
После переговоров на Валааме президенты вернутся обратно в Петербург: там состоится пленарное заседание VI Форума регионов Беларуси и России, в котором Лукашенко и Путин также примут участие.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Журналиста Голунова вызвали в Следственный комитет
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого в июне обвиняли по делу о сбыте наркотиков, и его защитников вызвали в Следственный комитет.
Обновлено в 07:16
Экономика
«Виктор Черномырдин» подорожал в 1,5 раза
Ледокол "Виктор Черномырдин" за время строительства подорожал в 1,5 раза, пишет газета "Ведомости".
Обновлено в 02:26
Армия и оружие
Ударный вертолет Ка-52К сможет эвакуировать раненых с корабля на берег
Корабельный ударный вертолет Ка-52К "Катран" в отличие от базового сухопутного Ка-52 "Аллигатор" получил внешнюю подвеску для эвакуации раненых с корабля на берег.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Подмосковные врачи спасли мужчину, проглотившего вилку
Подмосковные врачи успешно прооперировали 34-летнего мужчину, который проглотил вилку.
Обновлено в 06:45
Технологии
Систему электронного голосования в Москве проверят на прочность
С 17 июля все желающие программисты и специалисты по информационной безопасности могут протестировать на устойчивость систему электронного голосования, которую применят на выборах в Мосгордуму 8 сентября.
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес
Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде
В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Политика
Москалькова выступила за изменение меры пресечения украинским морякам
Украинским морякам, незаконно пересекшим российскую границу в Керченском проливе, было бы гуманно изменить меру пресечения.
Обновлено в 07:11
Финансы
Прибыль российских банков в первом полугодии превысила 1 трлн рублей
Прибыль российского банковского сектора по итогам первого полугодия 2019 года превысила отметку в 1 трлн рублей.
Обновлено в 03:30
Футбол
Сульшер: «Если у тебя есть Погба, ты строишь команду вокруг него»
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер по-прежнему видит в Поле Погба лидера команды. Поль – фантастический игрок и человек.
Обновлено в 00:50
Общество
Голодец поручит властям регионов провести ревизию заброшенных усадеб
Если бы у каждой усадьбы был такой владелец, и она была бы доведена до такого состояния, как усадьба Середниково, то была бы другая Россия, потому что Россия - это страна усадеб.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии
"Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - сообщает пресс-служба британского флота.
Обновлено в 03:12
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Авто
УАЗ предлагает всем желающим испытать УАЗ «Патриот» с «автоматом»
«Патриот» с «автоматом» преодолеет в общей сложности порядка 10 тыс. км по России и сделать остановки в 7 крупных городах на своем пути: Казани (30 июля), Нижнем Новгороде (1 августа), Санкт-Петербурге (3 августа), Москве (6 августа), Воронеже (9 августа), Ростов-на-Дону (11 августа) и Краснодаре (12 августа), говорится в официальном пресс-релизе.
Обновлено в 05:02
Общество
Восход «кровавой» Луны сняли на видео
Обновлено вчера в 22:31
Политика
МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Обновлено в 06:06
Политика
Идею о конфискации имущества коррупционеров оценили в Кремле
Ранее «Мойка78» писала, что глава СК призвал ввести в Уголовный кодекс пункт о конфискации имущества коррупционеров.
Обновлено вчера в 06:47
Наука
Радиация на Маршалловых островах оказалась выше, чем в Чернобыле
Ученые из Колумбийского университета измерили уровни радиационного загрязнения на Маршалловых островах, где во время Холодной войны США провели 67 ядерных испытаний.
Обновлено вчера в 03:00
Политика
Пентагон заподозрили в распространении болезней через клещей
В конгрессе США заподозрили Пентагон в распространении через клещей болезни Лайма.
Обновлено в 04:55