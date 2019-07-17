Политика

Зеленский устроил скандал в аэропорту НиколаеваРИА Новости 05:50

Президент Украины Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Федор Барна поскандалили в среду во время визита главы государства на Николаевщину.
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с чего всё началось
Как сообщает интернет-издание "Обозреватель
", перепалка между президентом и директором аэропорта произошла, когда речь зашла о достройке терминала николаевского аэровокзала, количестве необходимых на это средств и времени.
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