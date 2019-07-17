с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Федор Барна поскандалили в среду во время визита главы государства на Николаевщину.

Финансы ЦБ рекомендовал банкам не навязывать страховки к льготной ипотеке Банк России разослал в банки письмо с рекомендацией не предлагать к льготной ипотеке страховки и другие дополнительные платные услуги, прямо не упомянутые в правилах предоставления банкам субсидий на льготные процентные ставки.

Происшествия Стало известно о заказчике «дела Голунова» Высокопоставленный сотрудник управления ФСБ по Москве заказал полицейским «прижать» журналиста Ивана Голунова.

Политика Познер признался, в каком случае уехал бы из России Российский журналист Владимир Познер ответил, в каком случае он бы уехал из страны.

Общество Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.

Политика Опрос показал лидерство партии Зеленского на выборах в Раду Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского, по предварительным данным, лидирует среди партий, принимающих участие в выборах в Верховную раду.

Футбол Мамаев и Кокорин поиграли в колонии в футбол В сети опубликовано видео, на котором нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев играют в футбол.

Политика Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к России Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета».

Происшествия В Москве задержали женщину после покупки препарата для ребенка Женщину, заказавшую за рубежом лекарство для ребенка, задержали в Москве по обвинению в контрабанде.

Политика Глава Белоруссии Лукашенко прибыл в Петербург После переговоров на Валааме президенты вернутся обратно в Петербург: там состоится пленарное заседание VI Форума регионов Беларуси и России, в котором Лукашенко и Путин также примут участие.

Происшествия Журналиста Голунова вызвали в Следственный комитет Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого в июне обвиняли по делу о сбыте наркотиков, и его защитников вызвали в Следственный комитет.

Армия и оружие Ударный вертолет Ка-52К сможет эвакуировать раненых с корабля на берег Корабельный ударный вертолет Ка-52К "Катран" в отличие от базового сухопутного Ка-52 "Аллигатор" получил внешнюю подвеску для эвакуации раненых с корабля на берег.

Технологии Систему электронного голосования в Москве проверят на прочность С 17 июля все желающие программисты и специалисты по информационной безопасности могут протестировать на устойчивость систему электронного голосования, которую применят на выборах в Мосгордуму 8 сентября.

Шоу-бизнес Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.

Политика Москалькова выступила за изменение меры пресечения украинским морякам Украинским морякам, незаконно пересекшим российскую границу в Керченском проливе, было бы гуманно изменить меру пресечения.

Финансы Прибыль российских банков в первом полугодии превысила 1 трлн рублей Прибыль российского банковского сектора по итогам первого полугодия 2019 года превысила отметку в 1 трлн рублей.

Общество Голодец поручит властям регионов провести ревизию заброшенных усадеб Если бы у каждой усадьбы был такой владелец, и она была бы доведена до такого состояния, как усадьба Середниково, то была бы другая Россия, потому что Россия - это страна усадеб.

Армия и оружие Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии "Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - сообщает пресс-служба британского флота.

Политика Володин предложил изменить Конституцию Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.

Авто УАЗ предлагает всем желающим испытать УАЗ «Патриот» с «автоматом» «Патриот» с «автоматом» преодолеет в общей сложности порядка 10 тыс. км по России и сделать остановки в 7 крупных городах на своем пути: Казани (30 июля), Нижнем Новгороде (1 августа), Санкт-Петербурге (3 августа), Москве (6 августа), Воронеже (9 августа), Ростов-на-Дону (11 августа) и Краснодаре (12 августа), говорится в официальном пресс-релизе.

Политика МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".

Политика Идею о конфискации имущества коррупционеров оценили в Кремле Ранее «Мойка78» писала, что глава СК призвал ввести в Уголовный кодекс пункт о конфискации имущества коррупционеров.

Наука Радиация на Маршалловых островах оказалась выше, чем в Чернобыле Ученые из Колумбийского университета измерили уровни радиационного загрязнения на Маршалловых островах, где во время Холодной войны США провели 67 ядерных испытаний.