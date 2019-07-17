Президент Украины Владимир Зеленский, отправившийся в среду в очередную рабочую поездку по областям, устроил перепалку с чиновниками в Николаевской области, где посетил ряд промышленных предприятий и международный аэровокзал в самом Николаеве.

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