Политика

Зеленский устроил скандал в Николаевской областиТАСС 13:26

Президент Украины Владимир Зеленский, отправившийся в среду в очередную рабочую поездку по областям, устроил перепалку с чиновниками в Николаевской области, где посетил ряд промышленных предприятий и международный аэровокзал в самом Николаеве.
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Зеленский устроил перепалку с чиновниками в Николаевской области

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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