Политика
Зеленский устроил скандал в Николаевской областиТАСС 13:26
Президент Украины Владимир Зеленский, отправившийся в среду в очередную рабочую поездку по областям, устроил перепалку с чиновниками в Николаевской области, где посетил ряд промышленных предприятий и международный аэровокзал в самом Николаеве.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:24, Вашингтон
Политика
Контактная группа согласовала бессрочное перемирие в Донбассе
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Зеленский поспорил с назвавшей его малороссом чиновницей
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко поспорили из-за того, что в прошлом она назвала его малороссом.
Обновлено в 13:40
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали друга Алексея Кудрина
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Политика
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МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
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Обновлено в 07:53
Кино
Умер актер и режиссер Юрий Прохоров
Актер и режиссер Юрий Прохоров умер в возрасте 79 лет, сообщается в среду на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 12:05
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
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Шоу-бизнес
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Бывший король Малайзии Мухаммад V, женившийся в ноябре прошлого года на обладательнице титула "Мисс Москва 2015" Оксане Воеводиной, развелся со своей русской супругой.
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В России может появиться реестр людей с доходами ниже прожиточного минимума. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступили в Минтруде.
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Политика
Суд в Москве продлил арест украинских моряков на три месяца
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Обновлено в 10:11
Футбол
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Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
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Маргарита Мамун объявила о беременности
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун объявила, что она с мужем пловцом Александром Сухоруковым ждут ребенка.
Обновлено в 13:10
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Российские акции дешевеют с начала июля. Вот 10 рекордсменов снижения
Акции ЛСР в начале июля упали на 23%. Второе место по глубине проседания заняли привилегированные ценные бумаги «Сургутнефтегаза».
Обновлено в 13:30
Футбол
В УФСИН опровергли попадание Кокорина и Мамаева в штрафной изолятор
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Армия и оружие
«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17
Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
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Армия и оружие
На Северном флоте начались занятия по воздушно-десантной подготовке
На Северном флоте начались практические занятия по воздушно-десантной подготовке в летнем периоде обучения.
Обновлено в 12:31
Политика
Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к России
Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета».
Обновлено в 03:59
Футбол
Триппьер стал игроком «Атлетико»
Защитник Киран Триппьер официально перешел из «Тоттенхэма» в «Атлетико».
Обновлено в 12:37
Здоровье
Психолог рассказала о связи эмоций с болезнями
Перинатальный психолог и консультант по психосоматике Наталья Брага рассказала, что эмоции напрямую связаны со здоровьем человека и его болезнями.
Обновлено в 12:45
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Мэрия Москвы вновь отказалась согласовывать марш в поддержку сестёр Хачатурян
Сестёр Хачатурян обвиняют в убийстве отца по предварительному сговору.
Обновлено в 12:30