Политика

Зеленский ушёл в отрыв в предвыборной гонке на УкраинеNews.ru 10:00

Шоумен Владимир Зеленский увеличил отрыв от остальных кандидатов в президенты Украины. Причём он лидирует как в общем рейтинге, так и в ситуации моделирования второго тура выборов. Результаты соцопроса, проведённого группой «Рейтинг» с 19 по 28 февраля, публикует издание «Украинская правда».
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Владимир Зеленский укрепил лидерские позиции в президентской гонке

Газета.Ru14:36

Зеленский ушёл в отрыв в предвыборной гонке на Украине

News.ru10:00

Зеленский вновь возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины

РБК28 февраля в 19:03

Зеленский обогнал Порошенко в президентской гонке почти на 10%

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Теплая избирательная кампания

Коммерсантъвчера в 12:45

Кто станет президентом Украины в 2019 году: прогнозы, предсказания экстрасенсов

В городе R02 марта в 23:24

Эффект комика: предвыборная кампания Зеленского дала парадоксальные плоды

Московский Комсомолец09:55
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Происшествия

В Каракасе на карнавале вспыхнули беспорядки

Обновлено в 16:13
Происшествия

Самолет Air China совершил вынужденную посадку на Чукотке

Самолет авиакомпании Air China совершил вынужденную посадку из-за сработавшей сигнализации, сообщившей о пожаре в багажном отсеке.
Обновлено в 15:15
Политика

Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort озвучил условия для сохранения газового транзита через Украину.
Обновлено в 18:22
Политика

Россия зафиксировала три миллиона кибератак на свои IP-адреса из США

Россия несколько дней назад зафиксировала 3 миллиона кибератак на российские IP-адреса с территории США и хотела бы обсудить этот вопрос с американскими коллегами, заявил в понедельник посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Обновлено в 18:25
Политика

Трамп решил лишить Турцию льготного доступа на рынок США

Президент США Дональд Трамп планирует отменить льготный режим торговли с Турцией. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:32
Происшествия

В Казани локализовали крупный пожар на складе с древесиной

Пожарные локализовали огонь на складе с древесиной в Казани, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
Обновлено в 19:31
Армия и оружие

На учениях армии КНР заметили макет российского танка Т-90

Китайские военные во время учений использовали макет танка Т-90, пишет Defence Blog со ссылкой на фотографии с полигона.
Обновлено в 19:09
Армия и оружие

Россия изготовила последнюю ракету с украинской системой управления

В российском космическом центре «Прогресс» завершили изготовление последней ракеты-носителя «Союз», которая использует произведенную на Украине систему управления.
Обновлено в 19:58
Экономика

Forbes назвал лучшие банки мира

Журнал Forbes совместно с исследовательской компанией Statista составил список лучших банков в разных странах, основываясь в основном на мнении о них клиентов.
Обновлено в 15:23
Общество

Джефф Безос снова возглавил рейтинг богатейших людей по версии Forbes

Обновлено в 13:03
Происшествия

До Читы докатилось землетрясение с Байкала

Вечером 4 марта читинцы почувствовали землетрясение, произошедшее в районе Байкала.
Обновлено в 08:58
Здоровье

Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание помощи

Речь идет о штрафе за оказание медицинской помощи не по утвержденным рекомендациям.
Обновлено в 18:25
Авто

AliExpress начнет продавать автомобили в России

Обновлено в 18:20
Хоккей

«Овечкин не сможет побить рекорд Гретцки»

Яри Курри прокомментировал нынешнюю серию с «Динамо», выразил восхищение игрой вратаря бело-голубых Александра Еременко и оценил шансы нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина превзойти рекорд Гретцки по голам в регулярном чемпионате НХЛ.
Обновлено в 16:00
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

Эксперты «АльфаСтрахования» назвали самые угоняемые автомобили в России в 2018 году.
Обновлено в 11:00
Экономика

OCCRP рассказал о созданной «Тройкой диалог» сети офшорных компаний

Инвестиционный банк «Тройка диалог» под руководством Рубена Варданяна создал сеть из более чем 70 офшорных компаний, через которую выводились деньги из России, в том числе с использованием «криминальных схем».
Обновлено в 14:36
Кино

Умер звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри

Американский актер Люк Перри, известный по ролям в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» и «Ривердэйл», умер в возрасте 52 лет.
Обновлено в 13:22
Политика

Преемницу Меркель осудили за шутку о туалетах для «нейтрального пола»

Председателя входящего в правящую коалицию немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр раскритиковали за шутку о туалетах для людей «нейтрального пола».
Обновлено в 11:53
Экономика

В Китае прогнозируют рост ВВП в 2019 году в районе шести процентов

Темпы роста ВВП Китая в 2019 году составят около 6-6,5%, следует из обнародованного во вторник социально-экономического плана развития страны.
Обновлено в 19:14
Общество

Шнуров вступился за заявившего о «скотобазе» чиновника Роскосмоса

Лидер группы "Ленинград" музыкант Сергей Шнуров написал в своем телеграм-канале стихотворение в поддержку экс-сотрудника одного из предприятий Роскосмоса Станислава Жаркова, который назвал "скотобазой" жителей "хрущевок".
Обновлено в 14:13
Происшествия

СКР назвал причиной смерти Децла сердечную недостаточность

Следственное управление СКР по Удмуртии сообщило, что причиной смерти рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) стала острая сердечная недостаточность.
Обновлено в 08:24
Авто

Европейская премьера Aurus состоится на Женевском автосалоне

Европейская премьера российских автомобилей класса "люкс" на единой модульной платформе Aurus состоится в рамках Женевского автосалона, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
Обновлено в 16:32
Армия и оружие

В ДНР обвинили СБУ в похищении бывшего командира танкового экипажа

Обновлено в 09:24
Общество

Папа Римский пообещал показать секретные архивы Ватикана

Папа Франциск заявил, что он откроет секретные архивы Ватикана времен Папы Пия XII, передает Reuters.
Обновлено в 06:50
Общество

Самые дорогие букеты к 8 марта в РФ обойдутся от 50 тыс руб до 95 тыс руб - участник рынка

Стоимость самых дорогих цветочных композиций к 8 марта составит примерно от 50 тысяч рублей до 95 тысяч рублей в Москве, в центральных российских регионах такие же букеты обойдутся чуть дешевле, а в Новосибирске и Калининграде – напротив, цена будет несколько выше, заявила РИА Новости пресс-секретарь службы доставки цветов "Флорист.ру" Гузель Низамиева.
Обновлено в 19:25
Космос

Небывалое спокойствие на Солнце удивило астрономов

Как отмечают специалисты, это стало сюрпризом: ранее на первые месяцы 2019 года прогнозировалось увеличение солнечной активности.
Обновлено в 19:44
Политика

Зеленский прокомментировал прослушку СБУ его офиса

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский прокомментировал информацию о прослушивающем устройстве на крыше своего киевского офиса, предположив, что украинским спецслужбам просто нравится его юмор.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Сотрудник брянской колонии получил 12 лет за убийство заключённого

По приговору суда офицер УФСИН получил 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Обновлено в 12:30
Общество

В РПЦ ответили на заявление протоиерея о россиянах после 2050 года

Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов заявил радиостанции «Говорит Москва», что «россияне закончатся к 2050 году».
Обновлено в 11:46
Экономика

Закон о пересчете пенсий потребует более 50 млрд рублей

Законопроект, предполагающий доплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума пенсионера в регионе, потребует дополнительно 58,4 млрд рублей в течение трех лет.
Обновлено в 10:09
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский шоумен, политический деятель, артист, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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