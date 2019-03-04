Зеленский ушёл в отрыв в предвыборной гонке на УкраинеNews.ru 10:00

Шоумен Владимир Зеленский увеличил отрыв от остальных кандидатов в президенты Украины. Причём он лидирует как в общем рейтинге, так и в ситуации моделирования второго тура выборов. Результаты соцопроса, проведённого группой «Рейтинг» с 19 по 28 февраля, публикует издание «Украинская правда».

Зеленский ушёл в отрыв в предвыборной гонке на Украине

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