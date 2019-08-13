Политика

Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для россиянLenta.ru 05:24

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства страны для россиян. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.
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с чего всё началось
Как отмечается на сайте
 главы государства, речь идёт об упрощении получения гражданства иностранцами, которые участвовали в обеспечении безопасности и обороны Украины, а также гражданами России, «подвергшимися преследованиям по политическим убеждениям».
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