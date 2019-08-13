Политика
Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для россиянLenta.ru 05:24
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства страны для россиян. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.
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с чего всё началось
Как отмечается на сайте главы государства, речь идёт об упрощении получения гражданства иностранцами, которые участвовали в обеспечении безопасности и обороны Украины, а также гражданами России, «подвергшимися преследованиям по политическим убеждениям».RT на русском05:27
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Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Культура
Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»
Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Наука
Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию
Специалисты Института онкологии Дана-Фарбер в Бостоне выявили генную мутацию, которая приводит к развитию онкологических заболеваний.
Обновлено в 05:18
Авто
Блогеры сравнили Renault Arkana и Lada Vesta Sport на трассе
Французский кроссовер Renault Arkana появился на российском рынке относительно недавно, и его ценник оказался практически идентичен отечественному седану Lada Vesta Sport, базовые комплектации обоих авто можно приобрести за 1 млн рублей.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
В России создают боевой снегоболотоход
Как ранее сообщали «Кубанские новости», в России на базе авиадесантной самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1» разрабатывают новый легкий плавающий танк.
Обновлено в 06:12
Политика
В Крыму назвали право на поставку воды с Украины законным
Крымский вице-премьер и постоянный представитель региона при президенте России Владимире Путине Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку воды из реки Днепр с Украины.
Обновлено вчера в 15:46
Здоровье
Нейропсихологи развенчали распространенные мифы о левшах
Многие распространенные мифы о леворуких людях не соответствуют действительности, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты по случаю Международного дня левши, который отмечается 13 августа.
Обновлено в 03:06
Общество
Певец Александр Серов будет судиться с ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 11:13
Общество
В Испании из-за забастовки отменены более 300 поездов
По меньшей мере 325 поездов будут отменены в среду из-за забастовки работников испанского железнодорожного оператора Renfe.
Обновлено в 05:43
Общество
Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
Обновлено в 01:48
Политика
В Кремле прокомментировали акции протеста в Москве
В Москве имели место как законные согласованные акции, так и попытки организации беспорядков.
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Нижегородской области загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь»
Трехпалубный теплоход "Святая Русь" загорелся в затоне Сибирский в Нижегородской области, судно не эксплуатируется с 2018 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 05:51
Политика
Адвоката Вышинского вызвали в Генпрокуратуру Украины
Адвокат связывает это дело с попыткой украинских властей помешать ему представлять интересы Вышинского.
Обновлено в 05:07
Общество
Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней
Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.
Обновлено в 06:08
Происшествия
В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника
В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа
Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Футбол
Инцидент с оскорблением судьи на «Ахмат-Арене» дошел до КДК
Позже клуб заявил, что это якобы был работник стадиона и он уже уволен.
Обновлено вчера в 13:27
Культура
На фестиваль Юрия Башмета донское правительство выделит 7 млн рублей
На организацию VII Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета правительство Ростовской области выделит 7 млн рублей, сообщает пресс-служба донского губернатора.
Обновлено в 04:45
Здоровье
Составлен рейтинг регионов России по заболеваемости вирусным гепатитом
Минздрав представил данные о заболеваемости вирусным гепатитом в России, на основе которых RT составил рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с этим заболеванием.
Обновлено в 00:00
Гаджеты
Samsung занимает 40 % рынка смартфонов в Европе
На втором месте находится Huawei с результатом в 18,8 %. Эта компания сдаёт позиции: во второй четверти 2018 года она занимала 22,4 % европейского рынка.
Обновлено в 05:54
Авто
На Крымском мосту зафиксирован новый рекорд трафика
«В понедельник, 12 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту — 35 989 машин за сутки», — приводит РИА Новости сообщение инфоцентра «Крымский мост».
Обновлено в 03:35
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено вчера в 03:46
Происшествия
В Турции из-за лесных пожаров на острове Мармара эвакуируют туристов
В Турции эвакуируют туристов из-за масштабных лесных пожаров на острове Мармара.
Обновлено в 05:42
Экономика
Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой
К другим причинам медленного роста Задорнов относит повышение ключевой ставки ЦБ (регулятор повысил ее дважды в 2018 году) и ожидание новых санкций со стороны США.
Обновлено в 04:37