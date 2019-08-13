с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства страны для россиян. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Культура Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва» Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".

Наука Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию Специалисты Института онкологии Дана-Фарбер в Бостоне выявили генную мутацию, которая приводит к развитию онкологических заболеваний.

Авто Блогеры сравнили Renault Arkana и Lada Vesta Sport на трассе Французский кроссовер Renault Arkana появился на российском рынке относительно недавно, и его ценник оказался практически идентичен отечественному седану Lada Vesta Sport, базовые комплектации обоих авто можно приобрести за 1 млн рублей.

Армия и оружие В России создают боевой снегоболотоход Как ранее сообщали «Кубанские новости», в России на базе авиадесантной самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1» разрабатывают новый легкий плавающий танк.

Политика В Крыму назвали право на поставку воды с Украины законным Крымский вице-премьер и постоянный представитель региона при президенте России Владимире Путине Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку воды из реки Днепр с Украины.

Здоровье Нейропсихологи развенчали распространенные мифы о левшах Многие распространенные мифы о леворуких людях не соответствуют действительности, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты по случаю Международного дня левши, который отмечается 13 августа.

Общество В Испании из-за забастовки отменены более 300 поездов По меньшей мере 325 поездов будут отменены в среду из-за забастовки работников испанского железнодорожного оператора Renfe.

Политика В Кремле прокомментировали акции протеста в Москве В Москве имели место как законные согласованные акции, так и попытки организации беспорядков.

Происшествия В Нижегородской области загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь» Трехпалубный теплоход "Святая Русь" загорелся в затоне Сибирский в Нижегородской области, судно не эксплуатируется с 2018 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Политика Адвоката Вышинского вызвали в Генпрокуратуру Украины Адвокат связывает это дело с попыткой украинских властей помешать ему представлять интересы Вышинского.

Общество Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.

Происшествия В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

Политика Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.

Футбол Инцидент с оскорблением судьи на «Ахмат-Арене» дошел до КДК Позже клуб заявил, что это якобы был работник стадиона и он уже уволен.

Культура На фестиваль Юрия Башмета донское правительство выделит 7 млн рублей На организацию VII Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета правительство Ростовской области выделит 7 млн рублей, сообщает пресс-служба донского губернатора.

Здоровье Составлен рейтинг регионов России по заболеваемости вирусным гепатитом Минздрав представил данные о заболеваемости вирусным гепатитом в России, на основе которых RT составил рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с этим заболеванием.

Гаджеты Samsung занимает 40 % рынка смартфонов в Европе На втором месте находится Huawei с результатом в 18,8 %. Эта компания сдаёт позиции: во второй четверти 2018 года она занимала 22,4 % европейского рынка.

Авто На Крымском мосту зафиксирован новый рекорд трафика «В понедельник, 12 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту — 35 989 машин за сутки», — приводит РИА Новости сообщение инфоцентра «Крымский мост».

Политика Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».