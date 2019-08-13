Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам. Соответствующее поручение правительству поступило от президента Украины Владимира Зеленского. Указ уже опубликован на сайте главы украинского государства.

Армия и оружие Российские Су-27 отогнали от самолета Шойгу истребитель НАТО На обратном пути министра обороны РФ Сергея Шойгу в Москву в небе произошел не очень приятный инцидент.

Общество Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.

Шоу-бизнес Бузову раскритиковали за слова о блокаде На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.

Политика Зеленский уволил переговорщика по Донбассу после слов о гибели военных 9 августа представитель Киева заявил, что Украина должна прекратить свое участие в минском переговорном процессе после гибели четырех военных в Донбассе.

Экономика США отложили пошлины на товары из Китая до декабря Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.

Происшествия Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.

Происшествия Площадь лесного пожара на Кубани составила 0,5 га Площадь пожара в лесной зоне в Туапсинском районе Краснодарского края составляет 0,5 га, сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС РФ.

Политика В Конгрессе США поддержали протесты в Москве Демократ Стени Хойер, лидер большинства в палате представителей Конгресса США, поддержал митингующих в Москве.

Общество Британский парламентарий рассказал о зависимости королевы Елизаветы Королева-мать была настоящей пьяницей, курила как паровоз, не следила за собой и чудом дожила до 101 года, — подчеркнул он.

Происшествия Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.

Финансы Рубль перешел к росту на фоне скачка цены на нефть Рубль перешел к росту на фоне скачка цен на нефть более чем на 3% - выше 60 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Экономика Стало известно, сколько зарабатывают сотрудники «Роскосмоса» Средняя зарплата сотрудника госкорпорации "Роскосмос" составляет 396 тысяч рублей, говорится в отчете госкорпорации за 2018 год, опубликованном на сайте "Роскосмоса".

Космос На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.

Общество Ученые воссоздали духи Клеопатры Гавайские ученые университета в Маноа воссоздали запах популярных древнеегипетских духов, которыми скорее всего пользовалась сама Клеопатра.

Футбол Канте может пропустить матч «Челси» с «Ливерпулем» за Суперкубок УЕФА Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте из-за травмы может не принять участия в матче за Суперкубок УЕФА с «Ливерпулем».

Политика В Киеве заявили о «плане Б» на случай прекращения транзита газа В распоряжении Киева есть «план Б» на случай, если контракт с Россией на транзит газа не будет продлен после 1 января 2020 года, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.

Финансы Bloomberg заметил в укреплении доллара угрозу экономике США Стремительный рост доллара наносит урон американской экономике, что в ближайшем будущем может вызвать рецессию, предупреждают аналитики Bloomberg.

Армия и оружие Минобороны Украины заподозрило Россию в планах нанести ядерные удары Как сообщило «Радио Свобода» ссылаясь на помощника руководителя офиса президента Украины Ивана Апаршина, главное управление разведки Украины (ГУР) смогло разгадать коварные планы России.

Происшествия Украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП в ДНР В Шахтерске (восток ДНР) украинские националисты подорвали несколько опор ЛЭП.