Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянамBFM.ru 06:00
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам. Соответствующее поручение правительству поступило от президента Украины Владимира Зеленского. Указ уже опубликован на сайте главы украинского государства.
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Армия и оружие
Под Ростовом отыскали редкий танк
Обновлено вчера в 13:29
Армия и оружие
Российские Су-27 отогнали от самолета Шойгу истребитель НАТО
На обратном пути министра обороны РФ Сергея Шойгу в Москву в небе произошел не очень приятный инцидент.
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Первоклассникам в Подмосковье помогут собраться в школу
Обновлено в 05:28
Общество
Аэропорт Гонконга отменил все рейсы из-за протестов
Обновлено вчера в 09:38
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Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
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Бузову раскритиковали за слова о блокаде
На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.
Обновлено в 08:00
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Зеленский уволил переговорщика по Донбассу после слов о гибели военных
9 августа представитель Киева заявил, что Украина должна прекратить свое участие в минском переговорном процессе после гибели четырех военных в Донбассе.
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Экономика
США отложили пошлины на товары из Китая до декабря
Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.
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Происшествия
Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро
Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Площадь лесного пожара на Кубани составила 0,5 га
Площадь пожара в лесной зоне в Туапсинском районе Краснодарского края составляет 0,5 га, сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС РФ.
Обновлено в 09:50
Политика
В Конгрессе США поддержали протесты в Москве
Демократ Стени Хойер, лидер большинства в палате представителей Конгресса США, поддержал митингующих в Москве.
Обновлено в 04:47
Общество
Британский парламентарий рассказал о зависимости королевы Елизаветы
Королева-мать была настоящей пьяницей, курила как паровоз, не следила за собой и чудом дожила до 101 года, — подчеркнул он.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Финансы
Рубль перешел к росту на фоне скачка цены на нефть
Рубль перешел к росту на фоне скачка цен на нефть более чем на 3% - выше 60 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 10:12
Экономика
Стало известно, сколько зарабатывают сотрудники «Роскосмоса»
Средняя зарплата сотрудника госкорпорации "Роскосмос" составляет 396 тысяч рублей, говорится в отчете госкорпорации за 2018 год, опубликованном на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 09:35
Футбол
Дзюба и Слуцкий обменялись шутками в Instagram
Обновлено в 10:21
Космос
На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект
На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.
Обновлено вчера в 12:20
Общество
Ученые воссоздали духи Клеопатры
Гавайские ученые университета в Маноа воссоздали запах популярных древнеегипетских духов, которыми скорее всего пользовалась сама Клеопатра.
Обновлено в 07:50
Футбол
Канте может пропустить матч «Челси» с «Ливерпулем» за Суперкубок УЕФА
Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте из-за травмы может не принять участия в матче за Суперкубок УЕФА с «Ливерпулем».
Обновлено в 10:43
Политика
В Киеве заявили о «плане Б» на случай прекращения транзита газа
В распоряжении Киева есть «план Б» на случай, если контракт с Россией на транзит газа не будет продлен после 1 января 2020 года, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.
Обновлено в 05:24
Футбол
«Бавария» арендовала Перишича у «Интера»
Обновлено в 06:54
Политика
Неизвестные забросали Порошенко яйцами после проведенного допроса
Обновлено вчера в 07:10
Финансы
Bloomberg заметил в укреплении доллара угрозу экономике США
Стремительный рост доллара наносит урон американской экономике, что в ближайшем будущем может вызвать рецессию, предупреждают аналитики Bloomberg.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
Минобороны Украины заподозрило Россию в планах нанести ядерные удары
Как сообщило «Радио Свобода» ссылаясь на помощника руководителя офиса президента Украины Ивана Апаршина, главное управление разведки Украины (ГУР) смогло разгадать коварные планы России.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП в ДНР
В Шахтерске (восток ДНР) украинские националисты подорвали несколько опор ЛЭП.
Обновлено в 07:00
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 10:35