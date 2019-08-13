Политика

Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянамBFM.ru 06:00

Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам. Соответствующее поручение правительству поступило от президента Украины Владимира Зеленского. Указ уже опубликован на сайте главы украинского государства.
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