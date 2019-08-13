Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянамBFM.ru 06:00
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам. Соответствующее поручение правительству поступило от президента Украины Владимира Зеленского. Указ уже опубликован на сайте главы украинского государства.
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Политика
На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма
Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Армия и оружие
Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО F-18 от самолёта Шойгу
Истребитель НАТО F-18 в небе над Балтийским морем приблизился к российскому самолёту, на борту которого находился глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 12:28
Общество
В Госдуме назвали плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал идею перевести россиян на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 06:27
Политика
Зеленский отстранил Безсмертного от поста
Романа Безсмертного, который исполнял обязанности представителя Киева в политической подгруппе по Донбассу, был отстранен.
Обновлено в 08:59
Экономика
Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.
Обновлено в 12:03
Футбол
ЦСКА начал переговоры по трансферу Комличенко
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА начал переговоры по трансферу российского нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.
Обновлено в 08:26
Политика
МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата
Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичный шаг со стороны Киева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу российского МИДа.
Обновлено в 12:40
Политика
Суд разрешил допрос Порошенко с полиграфом
Государственное бюро расследований Украины заявило, что суд дал разрешение на допрос экс-президента Петра Порошенко с применением полиграфа.
Обновлено в 11:41
Футбол
«ПСЖ» назвал «Барселоне» сумму за трансфер Неймара
Парижан интересует только бразильский футболист. Ранее "Барселона" предложила "ПСЖ" новый вариант сделки по Неймару.
Обновлено в 10:14
Футбол
Александр Егоров: президент «Ахмата» не воздействовал на арбитра
Спартаковцы одержали победу со счетом 3:1. Во вторник появился видеоролик, на котором президент "Ахмата" Магомед Даудов взял под руку судью Алексея Сухого и проследовал с ним в подтрибунное помещение.
Обновлено в 12:04
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за слова о блокаде
На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.
Обновлено в 08:00
Футбол
Чакыр: «Женщины-арбитры ничего не боятся в плане непопулярных решений»
Турецкий арбитр Джюнейт Чакыр поделился мнением о назначении женской бригады судей на матч Суперкубка УЕФА "Ливерпуль" - "Челси".
Обновлено в 09:51
Хоккей
Челябинский «Трактор» завоевал кубок губернатора
Стоит отметить, что ранее «Трактор» дважды побеждал на Кубке губернатора Челябинской области – в 2013 и 2016 годах.
Обновлено в 13:23
Политика
Трамп заявил, что Китай стягивает силы к границе с Гонконгом
По данным американской разведки, Китай стягивает силы к границе с Гонконгом, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 13:30
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Общество
Опубликован список самых востребованных профессий в России
ВНИИ труда Министерства труда опубликовал список самых востребованных профессий в России в 2019 году.
Обновлено в 07:25
ЖКХ
Геленджик и Новороссийск остались на сутки без воды из-за аварии
Как сообщает пресс-служба администрации Новороссийска, подача прекращена с 20.00.
Обновлено вчера в 16:32
Кино
Новый «Король Лев» стал самым кассовым мультфильмом в истории
Обновлено вчера в 11:57
Политика
CNN обвинил Пригожина в финансировании ЧВК в Африке
Расследование о связях российского бизнесмена Евгения Пригожина с частной военной компанией «Вагнер», действующей в Центральноафриканской республике (ЦАР), 13 августа опубликовал американский телеканал CNN.
Обновлено в 11:58
Общество
В Помпеях найдены «сокровища ведьмы»
По мнению синьора Осанна, найденные предметы могли использоваться в магических ритуалах, призванных даровать удачу владелице или неудачу — ее соперницам.
Обновлено в 12:18
Спорт
Пятерых российских тяжелоатлетов отстранили от соревнований
Обновлено в 06:01
Экономика
Верховный суд разъяснил, когда банки не могут забрать ипотечное жилье
Согласно действующему законодательству за долги перед банком жилье может быть выставлено на торги при соблюдении двух условий: сумма задолженности должна составлять не менее 5% от общей суммы ипотеки, а период просрочки – не менее трех месяцев.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Родители Юлии Началовой ищут спонсора для установки памятника певице
Родители Юлии Началовой надеются, что найдутся люди, которые окажут финансовую поддержку для установки памятника певице.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Глава СПЧ попросил Чайку проверить уголовное дело о массовых беспорядках
Председатель Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов отправил письмо генеральному прокурору Юрию Чайке, в котором попросил проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках на акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 09:36
Футбол
Дзюба высказался о вероятности возвращения в «Спартак»
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба заявил, что не вернулся бы в московский "Спартак", передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 13:25
Религия
Православные христиане Кубани отметят Медовый Спас
Верующие Кубани готовятся к Успенскому посту. Он длится две недели и посвящен Богородице, успение которой отмечают 28 августа.
Обновлено в 13:03
Культура
Музыкант Дельфин потерял сознание в студии
Дельфин, чье настоящее имя Андрей Лысиков, потерял сознание во время работы на студии.
Обновлено в 13:16
Происшествия
На Кубани мать бросила дочку в кафе, чтобы ей нашли новых родителей
Прибывшие на место полицейские проверили одежду ребенка и обнаружили в кармане кофты записку с именем девочки, указанием ее возраста и необычной просьбой.
Обновлено в 07:30