Политика

Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянамBFM.ru 06:00

Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам. Соответствующее поручение правительству поступило от президента Украины Владимира Зеленского. Указ уже опубликован на сайте главы украинского государства.
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Зеленский упростил получение гражданства для «преследуемых» россиян

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Депутат Госдумы сравнил указы Зеленского и Путина о гражданстве

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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:28, Вашингтон
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