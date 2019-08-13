Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянамBFM.ru 06:00
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам. Соответствующее поручение правительству поступило от президента Украины Владимира Зеленского. Указ уже опубликован на сайте главы украинского государства.
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Политика
Зеленский выполнил обещание и оставил бизнес
Обновлено в 09:14
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено вчера в 00:57
Политика
В Кремле прокомментировали акции протеста в Москве
Обновлено в 06:13
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Политика
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $60 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $60 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Обновлено в 10:23
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» выйдет на госиспытания в сентябре
Во вторник, 13 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВМФ России сообщило, что в текущем месяце российский фрегат «Адмирал Касатонов» совершит выход на полигон в Балтийском море с целью прохождения завершающего этапа заводских ходовых испытаний.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО от самолета Шойгу
Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу во время полета над нейтральными водами Балтийского моря, но его оттеснили российские Су-27, передает ТАСС, корреспондент которого находился на борту самолета министра.
Обновлено в 10:08
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Общество
Оппозиция подала заявки на две акции 24 августа
Обновлено в 11:59
Футбол
Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.
Обновлено в 04:56
Экономика
Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов
Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения.
Обновлено в 03:29
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Футбол
Дзюба: «Ни разу в жизни не был пьяным, от водки воротит»
В Испании подсел на сангрию, но у нас в России её нет нормальной. Водку пробовал один раз, еле выпил 20-30 граммов, меня аж воротило.
Обновлено в 11:27
Политика
Россия объявила украинского дипломата персоной нон грата
Ранее 13 августа Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что сотрудник российского генконсульства во Львове объявлен персоной нон грата.
Обновлено в 11:54
Политика
Киев разработал план «Б» на случай, если РФ прекратит транзит газа
Киев разработал план «Б» на случай, если Россия сократит транзит газа в Европу.
Обновлено в 08:36
Политика
Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса
Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Кино
Данила Козловский завершил съемки фильма о Чернобыле
12 августа завершились съемки фильма с рабочим названием "Когда падали аисты" режиссера Данилы Козловского.
Обновлено в 11:40
Кино
Disney может выпустить сиквел «Аладдина»
Обновлено в 04:09
Политика
Беглов на дебатах: В Петербурге накопились проблемы, их пора решать
«В городе накопилось огромное количество проблем, их необходимо решать», — заявил Александр Беглов в ходе своего выступления.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Архангельский губернатор опроверг сообщения об эвакуации Нёноксы
Ранее 13 августа ИА "Беломорканал" сообщило, что в соцсетях пошли слухи об эвакуации жителей Нёноксы.
Обновлено в 08:35
Общество
Про правильный выбор вареной колбасы рассказали в Роскачестве
В некоторых видах вареной колбасы есть черный перец, чеснок и шпик.
Обновлено в 05:38
Футбол
«ПСЖ» потребовал у «Барселоны» 250 миллионов евро за Неймара
Как информирует Marca, руководство ПСЖ заявило, что готово встретиться с представителями Барселоны и обсудить трансфер Неймара, но вновь подтвердило свое желание получить за 27-летнего форварда 250 миллионов евро, а не участвовать в обмене игроками.
Обновлено в 12:03
Хоккей
ХК «Северсталь» обыграл сборную Кубка губернатора Челябинской области
Хоккеисты череповецкой "Северстали" обыграли в овертайме сборную Кубка губернатора Челябинской области и заняли третье место на предсезонном турнире в Челябинске.
Обновлено в 09:21
Политика
На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма
Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Открытое горение на теплоходе «Святая Русь» ликвидировано
"В 17:18 мск открытое горение на теплоходе ликвидировано", — заявили в ведомстве, добавив, что огнем было охвачено 600 кв. м. Неэксплуатируемый теплоход загорелся в затоне "Сибирский" в Борском районе Нижегородской области.
Обновлено в 11:04
Авто
BMW 4 Series Coupe тестируют в Мюнхене
Конструкторы баварского автомобильного бренда BMW официально подтвердили начало тестирования обновленной 4 Series Coupe.
Обновлено в 07:58