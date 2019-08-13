Политика

Зеленский упрощает получение гражданства Украины отдельным россиянамГазета.Ru 07:08

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству упростить порядок выдачи россиянам украинского гражданства. По его словам, речь идет о лицах, которых "преследуют по политическим убеждениям".
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Женская одежда в США подорожает сильнее мужской из-за пошлин против Китая

Одна из причин, по которой объем женской одежды, привезенной в США из Китая, превышает объем мужской, связана с тем, как часто женщины совершают покупки: женская мода меняется чаще, а огромный китайский рынок позволяет поставить производство новинок в мире моды на поток, отмечают эксперты в отрасли.
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Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
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Кремль отреагировал на масштабные протесты в Москве

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К 120-летию со дня рождения Альфреда Хичкока

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В ФСБ сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России

Международные террористы пытаются привлекать в свои ряды иностранных студентов, обучающихся в вузах России.
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