Политика
Зеленский упрощает получение гражданства Украины отдельным россиянамГазета.Ru 07:08
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству упростить порядок выдачи россиянам украинского гражданства. По его словам, речь идет о лицах, которых "преследуют по политическим убеждениям".
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Космос
15 августа туляки могут увидеть «Луну Осетра»
Именно "Луна Осетра" называется восьмое полнолуние, которое выпадает на 15 августа 2019 года.
Обновлено в 06:41
Происшествия
СПЧ попросил ГП проверить обоснованность возбуждения дела о массовых беспорядках
Сайт Совета по правам человека при президенте РФ распространил сообщение о том, что глава СПЧ Михаил Федотов направил обращение к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить обоснованность возбуждения уголовное дела о массовых беспорядках по следам несанкционированной акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 09:05
Футбол
«Уфа» подписала воспитанника «Спартака»
Обновлено в 09:04
Политика
Киев объявил российского дипломата персоной нон грата
Российского дипломата объявили персоной нон грата на Украине, сообщила Служба безопасности страны.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро
Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.
Обновлено в 07:31
Общество
Минтруду предложили перевести россиян на 4-дневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась в Минтруд с предложением по переходу на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Из Нёноксы, где был взрыв на военном полигоне, эвакуируют жителей
Жителей села Нёнокса, расположенного недалеко от военного полигона ВМФ России, (в 40 км от Северодвинска), где 8 августа произошел взрыв в ходе проведения испытательной стрельбы крылатой ракеты, эвакуируют утром 14 августа.
Обновлено в 09:16
Экономика
Женская одежда в США подорожает сильнее мужской из-за пошлин против Китая
Одна из причин, по которой объем женской одежды, привезенной в США из Китая, превышает объем мужской, связана с тем, как часто женщины совершают покупки: женская мода меняется чаще, а огромный китайский рынок позволяет поставить производство новинок в мире моды на поток, отмечают эксперты в отрасли.
Обновлено в 08:52
Кино
«Король Лев» стал самым кассовым анимационным фильмом в истории кино
Фильм Джона Фавро "Король Лев" стал самой кассовой анимационной лентой в истории кинематографа.
Обновлено в 05:02
Здоровье
Редкое заболевание превратило девочку в пожилую женщину
Обновлено в 05:59
Армия и оружие
Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Сергея Шойгу
Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к борту министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, однако его отогнали российские Су-27, передает корреспондент ТАСС, находившийся в самолете главы ведомства.
Обновлено в 09:14
Спорт
Пятерых российских тяжелоатлетов отстранили от соревнований за допинг
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила российских спортсменов Давида Беджаняна, Олега Чена, Руслана Албегова, Егора Климонова и Тиму Туриеву от соревнований.
Обновлено в 07:25
Общество
9 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах
Обновлено в 06:58
Экономика
Дорогу к границе Грузии с Россией начнут строить в этом году
Строительство новой скоростной магистрали в Грузии, ведущей к российско-грузинской границе, начнется до конца года.
Обновлено в 07:51
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Общество
В России запретили дистанционную передачу прав на недвижимость
В России начал действовать закон, запрещающий дистанционную передачу прав на недвижимость.
Обновлено в 05:51
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Ясиноватую из танков — СЦКК
Обновлено в 09:04
Политика
Кремль отреагировал на масштабные протесты в Москве
В Кремле прокомментировали ситуацию с выборами в Мосгордуму и продолжающиеся в Москве протесты оппозиции.
Обновлено в 06:22
Кино
К 120-летию со дня рождения Альфреда Хичкока
13 августа исполняется 120 лет со дня рождения Альфреда Хичкока - кинорежиссёра, творчество которого, прежде всего, связано с жанром «триллер» и с понятием «саспенс» (от англ. suspense - «напряжение»).
Обновлено в 05:48
Политика
Сын Порошенко признался в любви к украинскому языку по-русски
Сын бывшего президента Украины Петра Порошенко, Михаил, признался журналистам, что любит украинский язык всем сердцем, но говорит на русском.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за слова о блокаде
На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.
Обновлено в 08:00
Общество
Минтруд подготовил изменения закона по выплатам пособий на детей
Минтруд РФ подготовил проект изменений в законодательство, которые направлены на изменение параметров доходов семьи с 1,5 кратного до 2-кратного размера прожиточного минимума при назначении пособия на первого и второго ребенка, а также повышение срока выплаты этого пособия от 1,5 до 3 лет.
Обновлено в 03:39
Наука
Духи для Клеопатры: историки воссоздали парфюм Древнего Египта
Ученые из Гавайского университета воссоздали парфюмерное средство, которым пользовались в Древнем Египте две тысячи лет назад.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»
В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Происшествия
Виновника смертельного ДТП на Малышева задержали после допроса
В крови у Владимира Васильева не обнаружено следов алкоголя и наркотиков В Екатеринбурге водителя KIA Владимира Васильева, устроившего смертельное ДТП на улице Малышева, задержали после допроса у следователя ГСУ областной полиции.
Обновлено в 08:46
Общество
Архитекторы предложили футуристический проект храма в Екатеринбурге
Архитектурная студия Rock представила футуристический проект храма Святой Екатерины на одной из площадок, которая войдет в опрос о месте строительства собора.
Обновлено в 07:30
Происшествия
В День ВДВ один мурманский десантник убил другого
Обновлено в 04:44
Политика
Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса
Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Политика
В ФСБ сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России
Международные террористы пытаются привлекать в свои ряды иностранных студентов, обучающихся в вузах России.
Обновлено в 04:57