Политика
Зеленский улетел отдыхать в ТурциюГазета.Ru 02:07
Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
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