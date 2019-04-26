Зеленский на два дня улетел в ТурциюRT на русском 01:56

Отвожу детей на ежегодный фестиваль «Весело», — написал он в Facebook. Как отметил Зеленский, он вернётся на Украину через два дня.

Зеленский на два дня улетел в Турцию

Энергетика «Укртранснафта» прекратила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» Компания "Укртранснафта" прекратила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", ссылаясь на ненадлежащее качество сырья.

Кино Умерла актриса Элина Быстрицкая Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщили в Малом театре, где она служила с 1958 года.

Происшествия Врач-нарколог с пациентом делали «закладки» наркотиков в Барнауле Вскоре мужчина вместе со своей возлюбленной, чтобы рассчитаться с кредитом, стал развозить по городу закладки с наркотиками, при этом девушка по-прежнему продолжала лечить наркозависимых.

Политика Подозреваемый в подготовке теракта в Киеве Рубан покинул Украину, пишут СМИ Глава центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, обвиняемый в подготовке теракта в Киеве, покинул территорию Украины, сообщает в пятницу агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Общество Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.

Политика Путин предложил мировому сообществу отвечать на односторонние санкции Президент России Владимир Путин рассказал о необходимости разработки международным сообществом единого ответа на проявления протекционизма, одной из форм которого являются односторонние санкции.

Общество Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.

Политика Путин стал почётным доктором Университета Цинхуа Российский лидер Владимир Путин стал почётным доктором Университета Цинхуа.

Политика Трамп выступил за отказ от ядерного оружия Американский лидер Дональд Трамп полагает, что Соединённые Штаты, Китай и Россия должны избавиться от ядерных вооружений.

Общество В США начался суд по делу эмигрантки, подозреваемой в мошенничестве В Нью-Йорке начался суд по делу русской эмигрантки Анны Сорокиной, которая якобы «выдавала себя за наследницу огромного состояния и получила доступ к высшему обществу в США».

Политика Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Ирина Сенотова Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "5 канал".

Общество Комбинат питания «Конкорд» выплатил более 2 миллионов рублей штрафа после эпидемии дизентерии в московских школах Поставщик питания "Конкорд" выплатил более 2 миллионов рублей штрафа после эпидемии дизентерии в московских школах и детских садах.

Авто Внедорожник Mitsubishi Pajero попрощался с Японией Компания Mitsubishi провожает Pajero на заслуженный отдых.

Политика Путин утвердил перечень показателей оценки эффективности глав регионов Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц российских субъектов.

Экономика «Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу Учредителем «Обхода Тольятти» является компания «Инфракап», которой пополам владеют бывший гендиректор Федерального центра проектного финансирования ВЭБ.РФ Александр Баженов и Мария Панина.

Происшествия В Подмосковье поймали криминального лидера бандитской группировки В Московской области полицейские поймали главаря преступной группы, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.

Политика «Нафтогаз Украины»: Россия готовится к новой газовой войне "Россия готовится к новой газовой войне", — считает Витренко. Собственная программа по добыче газа на Украине сорвалась, признал он.

Общество Пешеходный переход соединит Петропавловку с Арт-парком в Петербурге «Владимир Владимирович обратил внимание на то, что необходимо сделать подземный пешеходный переход от Арт-парка через площадь Академика Лихачева с выходом на Мытнинскую набережную», — сказал Беглов.

Политика Ким Чен Ын завершил первый визит в Россию Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын покинул Владивосток, завершив первый визит в Россию, передает корреспондент РИА Новости.

Хоккей Воробьев высказал мнение о приезде в сборную Овечкина и Кузнецова Главный тренер сборной России Илья Воробьев после поражения от команды Латвии в матче Еврочелленджа высказал мнение о возможном приезде в свою дружину хоккеистов «Вашингтона» Александра Овечкина и Евгения Кузнецова.

Общество Половина россиян затруднилась назвать смысл Пасхи Только 50 процентов россиян знают, что на Пасху верующие христиане празднуют воскресение Христа.