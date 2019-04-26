Политика
Зеленский на два дня улетел в ТурциюRT на русском 01:56
Отвожу детей на ежегодный фестиваль «Весело», — написал он в Facebook. Как отметил Зеленский, он вернётся на Украину через два дня.
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Энергетика
«Укртранснафта» прекратила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Компания "Укртранснафта" прекратила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", ссылаясь на ненадлежащее качество сырья.
Обновлено вчера в 19:47
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщили в Малом театре, где она служила с 1958 года.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Врач-нарколог с пациентом делали «закладки» наркотиков в Барнауле
Вскоре мужчина вместе со своей возлюбленной, чтобы рассчитаться с кредитом, стал развозить по городу закладки с наркотиками, при этом девушка по-прежнему продолжала лечить наркозависимых.
Обновлено в 03:40
Политика
Подозреваемый в подготовке теракта в Киеве Рубан покинул Украину, пишут СМИ
Глава центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, обвиняемый в подготовке теракта в Киеве, покинул территорию Украины, сообщает в пятницу агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:48
Общество
Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола
Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
Обновлено вчера в 11:56
Политика
Путин предложил мировому сообществу отвечать на односторонние санкции
Президент России Владимир Путин рассказал о необходимости разработки международным сообществом единого ответа на проявления протекционизма, одной из форм которого являются односторонние санкции.
Обновлено вчера в 23:44
Армия и оружие
Обнародована военная доктрина Зеленского
Обновлено вчера в 08:17
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Политика
Путин стал почётным доктором Университета Цинхуа
Российский лидер Владимир Путин стал почётным доктором Университета Цинхуа.
Обновлено в 00:35
Музыка
Глава Приморья назвал любимые русские песни Ким Чен Ына
Обновлено в 02:43
Политика
Трамп выступил за отказ от ядерного оружия
Американский лидер Дональд Трамп полагает, что Соединённые Штаты, Китай и Россия должны избавиться от ядерных вооружений.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
В США начался суд по делу эмигрантки, подозреваемой в мошенничестве
В Нью-Йорке начался суд по делу русской эмигрантки Анны Сорокиной, которая якобы «выдавала себя за наследницу огромного состояния и получила доступ к высшему обществу в США».
Обновлено 24 апреля в 02:45
Политика
Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Ирина Сенотова
Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "5 канал".
Обновлено в 03:37
Кино
Объявлен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 12:40
Экономика
Пенсионеры активно меняют свои дачи на квартиры в курортах России
Обновлено 24 апреля в 10:57
Общество
Комбинат питания «Конкорд» выплатил более 2 миллионов рублей штрафа после эпидемии дизентерии в московских школах
Поставщик питания "Конкорд" выплатил более 2 миллионов рублей штрафа после эпидемии дизентерии в московских школах и детских садах.
Обновлено вчера в 14:07
Авто
Внедорожник Mitsubishi Pajero попрощался с Японией
Компания Mitsubishi провожает Pajero на заслуженный отдых.
Обновлено вчера в 11:51
Политика
Путин утвердил перечень показателей оценки эффективности глав регионов
Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц российских субъектов.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
Собчак упрекнула Бузову за концерты «для бедных»
Обновлено вчера в 06:08
Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Учредителем «Обхода Тольятти» является компания «Инфракап», которой пополам владеют бывший гендиректор Федерального центра проектного финансирования ВЭБ.РФ Александр Баженов и Мария Панина.
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
В Подмосковье поймали криминального лидера бандитской группировки
В Московской области полицейские поймали главаря преступной группы, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 02:46
Политика
«Нафтогаз Украины»: Россия готовится к новой газовой войне
"Россия готовится к новой газовой войне", — считает Витренко. Собственная программа по добыче газа на Украине сорвалась, признал он.
Обновлено вчера в 22:19
Общество
Пешеходный переход соединит Петропавловку с Арт-парком в Петербурге
«Владимир Владимирович обратил внимание на то, что необходимо сделать подземный пешеходный переход от Арт-парка через площадь Академика Лихачева с выходом на Мытнинскую набережную», — сказал Беглов.
Обновлено в 00:50
Политика
Ким Чен Ын завершил первый визит в Россию
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын покинул Владивосток, завершив первый визит в Россию, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 01:31
Хоккей
Воробьев высказал мнение о приезде в сборную Овечкина и Кузнецова
Главный тренер сборной России Илья Воробьев после поражения от команды Латвии в матче Еврочелленджа высказал мнение о возможном приезде в свою дружину хоккеистов «Вашингтона» Александра Овечкина и Евгения Кузнецова.
Обновлено вчера в 14:34
Общество
Половина россиян затруднилась назвать смысл Пасхи
Только 50 процентов россиян знают, что на Пасху верующие христиане празднуют воскресение Христа.
Обновлено вчера в 23:57
Политика
ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского
Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.
Обновлено вчера в 13:31
Кино
Премьера фильма «На Париж» по сценарию Говорухина состоялась на ММКФ
Обновлено вчера в 11:48