Политика
Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкойРИА Новости 08:25
Костенко разметила снимки из президентского офиса. Среди них — изображения пингвинов в Верховной раде, палатки с шаурмой, обнаженной девушки в подземном переходе и отдыхающих на пляже людей. Как сообщила представительница музея, работы принадлежат современным украинским художникам.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 13:39, Ашберн
Наука
Рост растительности на Земле снизился на 59%
Авторы исследования обнаружили, что с 1982 по 1998 годы живая растительность и зеленые покровы Земли увеличивались, но затем стал происходить обратный процесс, и рост растительности к сегодняшнему дню сократился на 59%.
Обновлено в 02:43
Общество
Ростов вошел в десятку самых востребованных для проживания городов РФ
В ТОП-10 самых востребованных для проживания крупных городов России вошел Ростов-на-Дону, сообщила пресс-служба «Авито».
Обновлено в 05:43
Политика
В кабмине Абхазии обсуждалась организация морского сообщения с Россией
Заседание было посвящено вопросам организации регулярного круизного сообщения на Чёрном море между портами Абхазии и России, сообщает пресс-служба правительства Абхазии.
Обновлено в 12:14
Баскетбол
Михаил Прохоров продал клуб НБА «Бруклин Нетс» за 2,35 млрд долларов
Сумма сделки составила 2,35 миллиарда долларов. Китайский бизнесмен в прошлом году приобрел 49% акций клуба за один миллиард долларов.
Обновлено в 10:20
Происшествия
В Ульяновской области после отравлений проверят все масло в магазинах
Власти Ульяновской области начали проверку после того, как двое жителей региона погибли, отравившись подсолнечным маслом, изготовленным предположительно из семечек, обработанных крысиным ядом.
Обновлено в 12:52
Общество
Росстат рассказал об изменениях в рационе россиян за 40 лет
За почти 40 лет, согласно отчёту Росстата, жители России стали есть вдвое меньше картофеля.
Обновлено в 00:48
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321
Российский лидер Владимир Путин присвоил звания Героев России лётчикам, посадившим самолёт Airbus А321 на кукурузное поле в Московской области.
Обновлено в 08:58
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов считает, что Конор МакГрегор должен сидеть в тюрьме
Боец ММА Хабиб Нурмагомедов высказал свое мнение о приговоре Конора МакГрегора за мордобой в баре.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес
На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру
Зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин заявил Пятому каналу, что обратился с просьбой к генпрокурору России Юрию Чайке о блокировке Instagram-аккаунта певицы Ольги Бузовой за шутку о «блокаднице».
Обновлено в 13:21
Происшествия
В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске
Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.
Обновлено в 13:13
Авто
Новый УАЗ-452 «Буханка» показали на изображениях
Независимые дизайнеры разработали рендерные изображения, на которых представили свое видение на новый УАЗ-452, известный автолюбителям как «Буханка».
Обновлено в 06:23
Политика
«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»
В «Яндексе» в ответ на запрос РБК назвали слухами сообщения о том, что компания рассматривает вариант закрыть свой новостной агрегатор.
Обновлено в 13:08
Футбол
«Оренбург» и «Сочи» сыграли вничью в матче 6-го тура РПЛ
"Оренбург" встретился с "Сочи" в рамках шестого тура чемпионата России на стадионе "Газовик" в Оренбурге.
Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес
Дарья Мороз призналась, что зарабатывала больше Константина Богомолова
На днях актриса вспомнила о семейной жизни с известным режиссером. Дарья Мороз и Константин Богомолов прожили в браке более 8 лет.
Обновлено в 06:13
Политика
Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»
Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия
Рогозин пригласил Куйвашева и экипаж A321 на Байконур
Обновлено в 11:32
Хоккей
«Яндекс» купил эксклюзивные права на показ матчей НХЛ в России
«Яндекс» купил эксклюзивные права на трансляцию матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в России.
Обновлено в 09:11
Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Авто
McLaren показал тизер открытого суперкара
Компания McLaren показала тизер новой модели — открытого суперкара, который войдет в линейку Ultimate Series.
Обновлено в 08:14
Политика
Захарова напомнила США о краже дипсобственности России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.
Обновлено в 11:58
Политика
Лолита выступила с резкой критикой Зеленского
Певица Лолита Милявская на странице своей коллеги по творческому цеху Таисии Повалий в Instagram раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:53
Общество
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за непогоды
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней и смерчей. Об этом сообщила администрация города, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:25
Технологии
Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки по лицу и отпечатку пальца
Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки без наличных, банковских карт и различных гаджетов при помощи одних лишь биометрических данных - отпечатков пальцев и черт лица.
Обновлено в 03:31
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей
Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
Обновлено в 09:57
Футбол
Матч «Спартака» с «Крыльями Советов» перенесен
Матч седьмого тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» перенесен.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Пилот, посадивший самолет в поле, извинился перед пассажирами
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который смог посадить самолет Airbus А321 на кукурузное поле, извинился перед пассажирами.
Обновлено в 04:11
Здоровье
Названа диета, защищающая от рака и инфаркта одновременно
Люди, употребляющие богатую флавоноидами пищу, реже умирают от рака или болезней сердца, сообщает новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications.
Обновлено в 11:30