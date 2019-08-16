Политика

Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкойРИА Новости 08:25

Костенко разметила снимки из президентского офиса. Среди них — изображения пингвинов в Верховной раде, палатки с шаурмой, обнаженной девушки в подземном переходе и отдыхающих на пляже людей. Как сообщила представительница музея, работы принадлежат современным украинским художникам.
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Зеленский украсил свой офис киосками с шаурмой и депутатами-пингвинами

URA.Ru09:59

Зеленский украсил свой офис картиной с пингвинами в Верховной раде

РБК12:12

Зеленский развесил в своем офисе картины с шаурмой и пингвинами в Раде

Вести.Ru09:03

Офис Зеленского украсили картинами с шаурмой

Взгляд.ру06:35

Зеленский выбрал для офиса картину с пингвинами в Раде и обнаженной девушкой

Газета.Ru08:48

Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой

РИА Новости08:25

Офис Зеленского украсили картины с изображением шаурмы и пингвинов в Раде

ТАСС06:26
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 13:39, Ашберн
Наука

Рост растительности на Земле снизился на 59%

Авторы исследования обнаружили, что с 1982 по 1998 годы живая растительность и зеленые покровы Земли увеличивались, но затем стал происходить обратный процесс, и рост растительности к сегодняшнему дню сократился на 59%.
Обновлено в 02:43
Общество

Ростов вошел в десятку самых востребованных для проживания городов РФ

В ТОП-10 самых востребованных для проживания крупных городов России вошел Ростов-на-Дону, сообщила пресс-служба «Авито».
Обновлено в 05:43
Политика

В кабмине Абхазии обсуждалась организация морского сообщения с Россией

Заседание было посвящено вопросам организации регулярного круизного сообщения на Чёрном море между портами Абхазии и России, сообщает пресс-служба правительства Абхазии.
Обновлено в 12:14
Баскетбол

Михаил Прохоров продал клуб НБА «Бруклин Нетс» за 2,35 млрд долларов

Сумма сделки составила 2,35 миллиарда долларов. Китайский бизнесмен в прошлом году приобрел 49% акций клуба за один миллиард долларов.
Обновлено в 10:20
Происшествия

В Ульяновской области после отравлений проверят все масло в магазинах

Власти Ульяновской области начали проверку после того, как двое жителей региона погибли, отравившись подсолнечным маслом, изготовленным предположительно из семечек, обработанных крысиным ядом.
Обновлено в 12:52
Общество

Росстат рассказал об изменениях в рационе россиян за 40 лет

За почти 40 лет, согласно отчёту Росстата, жители России стали есть вдвое меньше картофеля.
Обновлено в 00:48
Происшествия

Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321

Российский лидер Владимир Путин присвоил звания Героев России лётчикам, посадившим самолёт Airbus А321 на кукурузное поле в Московской области.
Обновлено в 08:58
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов считает, что Конор МакГрегор должен сидеть в тюрьме

Боец ММА Хабиб Нурмагомедов высказал свое мнение о приговоре Конора МакГрегора за мордобой в баре.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес

На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру

Зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин заявил Пятому каналу, что обратился с просьбой к генпрокурору России Юрию Чайке о блокировке Instagram-аккаунта певицы Ольги Бузовой за шутку о «блокаднице».
Обновлено в 13:21
Происшествия

Женщина, оставившая младенца у храма в Воронеже, попала на видео

Обновлено в 12:59
Происшествия

В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске

Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.
Обновлено в 13:13
Авто

Новый УАЗ-452 «Буханка» показали на изображениях

Независимые дизайнеры разработали рендерные изображения, на которых представили свое видение на новый УАЗ-452, известный автолюбителям как «Буханка».
Обновлено в 06:23
Политика

«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»

В «Яндексе» в ответ на запрос РБК назвали слухами сообщения о том, что компания рассматривает вариант закрыть свой новостной агрегатор.
Обновлено в 13:08
Футбол

«Оренбург» и «Сочи» сыграли вничью в матче 6-го тура РПЛ

"Оренбург" встретился с "Сочи" в рамках шестого тура чемпионата России на стадионе "Газовик" в Оренбурге.
Обновлено в 13:19
Общество

К организаторам акции 27 июля в Москве подали иски на 13 млн рублей

Обновлено в 11:03
Происшествия

На празднике в Италии собаки спасли восемь человек в море

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Шоу-бизнес

Дарья Мороз призналась, что зарабатывала больше Константина Богомолова

На днях актриса вспомнила о семейной жизни с известным режиссером. Дарья Мороз и Константин Богомолов прожили в браке более 8 лет.
Обновлено в 06:13
Политика

Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»

Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия

Рогозин пригласил Куйвашева и экипаж A321 на Байконур

Обновлено в 11:32
Хоккей

«Яндекс» купил эксклюзивные права на показ матчей НХЛ в России

«Яндекс» купил эксклюзивные права на трансляцию матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в России.
Обновлено в 09:11
Политика

Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»

Обновлено вчера в 13:18
Авто

McLaren показал тизер открытого суперкара

Компания McLaren показала тизер новой модели — открытого суперкара, который войдет в линейку Ultimate Series.
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Политика

Захарова напомнила США о краже дипсобственности России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.
Обновлено в 11:58
Политика

Лолита выступила с резкой критикой Зеленского

Певица Лолита Милявская на странице своей коллеги по творческому цеху Таисии Повалий в Instagram раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:53
Общество

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней и смерчей. Об этом сообщила администрация города, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:25
Технологии

Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки по лицу и отпечатку пальца

Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки без наличных, банковских карт и различных гаджетов при помощи одних лишь биометрических данных - отпечатков пальцев и черт лица.
Обновлено в 03:31
Экономика

Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей

Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
Обновлено в 09:57
Футбол

Матч «Спартака» с «Крыльями Советов» перенесен

Матч седьмого тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» перенесен.
Обновлено в 12:02
Происшествия

Пилот, посадивший самолет в поле, извинился перед пассажирами

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который смог посадить самолет Airbus А321 на кукурузное поле, извинился перед пассажирами.
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Здоровье

Названа диета, защищающая от рака и инфаркта одновременно

Люди, употребляющие богатую флавоноидами пищу, реже умирают от рака или болезней сердца, сообщает новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications.
Обновлено в 11:30
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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