с чего всё началось

Костенко разметила снимки из президентского офиса. Среди них — изображения пингвинов в Верховной раде, палатки с шаурмой, обнаженной девушки в подземном переходе и отдыхающих на пляже людей. Как сообщила представительница музея, работы принадлежат современным украинским художникам.

Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой

Происшествия В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровоза Следователи в Саратове выясняют причины инцидента с пятилетним ребенком, пострадавшим во время катания на детском аттракционе «Паровозик».

Происшествия Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321 Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.

Происшествия Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.

Происшествия Рожающую женщину высадили из автобуса за безбилетный проезд Жительницу Неаполя высадили из автобуса во время предродовых схваток из-за отсутствия билета.

Футбол «Барселона» без Месси проиграла первый матч в чемпионате Испании «Атлетик» обыграл «Барселону» в матче первого тура чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Теннис Кузнецова пробилась в полуфинал турнира с Цинциннати Обладательница уайлд-кард турнира в Цинциннати Светлана Кузнецова навела шороху на кортах США.

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Технологии Китайцы создали самокат с функцией возврата на зарядную станцию Китайский бренд Segway-Ninebot Group показал электросамокат, который может вернуться на зарядную станцию без водителя.

Общество Назвавший протестующих «щенками» Пригожин объяснился Продюсер Иосиф Пригожин, назвавший участников протестов в Москве «щенками», объяснил свою точку зрения.

Технологии Сбербанк внедрит в магазинах оплату по биометрии Как сообщают «Ведомости», для держателей банковских карт появится возможность оплаты покупок при помощи изображения лица или отпечатка пальца.

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Игры Mail.ru Group запустит глобальную игровую платформу Бренд My.Games (игровое подразделение Mail.ru Group) представит собственную игровую платформу, говорится в сообщении компании.