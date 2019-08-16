Политика

Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкойРИА Новости 08:25

Костенко разметила снимки из президентского офиса. Среди них — изображения пингвинов в Верховной раде, палатки с шаурмой, обнаженной девушки в подземном переходе и отдыхающих на пляже людей. Как сообщила представительница музея, работы принадлежат современным украинским художникам.
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с чего всё началось
"Понимаю ваш интерес к выбору президентом (лично) и его ближайшим окружением картин современных, в основном, молодых художников из коллекции музея", — написала
 она в фейсбуке.
РИА Новости08:25

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Зеленский украсил свой офис киосками с шаурмой и депутатами-пингвинами

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Офис Зеленского украсили картинами с шаурмой

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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 18:18, Ашберн
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