Политика
Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкойРИА Новости 08:25
Костенко разметила снимки из президентского офиса. Среди них — изображения пингвинов в Верховной раде, палатки с шаурмой, обнаженной девушки в подземном переходе и отдыхающих на пляже людей. Как сообщила представительница музея, работы принадлежат современным украинским художникам.
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
"Понимаю ваш интерес к выбору президентом (лично) и его ближайшим окружением картин современных, в основном, молодых художников из коллекции музея", — написала она в фейсбуке.РИА Новости08:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 18:18, Ашберн
Здоровье
Диагноз – гипертония. Оправданно ли самолечение при этом заболевании?
Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертей – от них умирают 46% граждан.
Обновлено в 17:09
Происшествия
Бригада «скорой» пострадала при ДТП в Петербурге
Обновлено в 17:18
Происшествия
В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровоза
Следователи в Саратове выясняют причины инцидента с пятилетним ребенком, пострадавшим во время катания на детском аттракционе «Паровозик».
Обновлено в 17:36
Происшествия
Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321
Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Три человека погибли в крупном ДТП в Кузбассе
Обновлено в 11:26
Происшествия
Командир экипажа А321 рассказал об аварийной посадке самолета
Обновлено вчера в 15:02
Авто
Назван топ-6 самых надежных новых моторов
Обновлено в 02:08
Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Происшествия
Рожающую женщину высадили из автобуса за безбилетный проезд
Жительницу Неаполя высадили из автобуса во время предродовых схваток из-за отсутствия билета.
Обновлено в 12:15
Футбол
«Барселона» без Месси проиграла первый матч в чемпионате Испании
«Атлетик» обыграл «Барселону» в матче первого тура чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 17:35
Футбол
«Теперь готовимся к большому дерби». Шюррле ждет матч с ЦСКА
Нападающий «Спартака» Андре Шюррле поблагодарил фанатов красно-белых за поддержку в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с «Туном» (2:1) и заявил, что ждет дерби с ЦСКА.
Обновлено в 09:18
Здоровье
Названы способные ускорить старение кожи продукты
Специалисты назвали шесть продуктов, которые способны вызывать преждевременное старение кожи.
Обновлено в 15:05
Теннис
Кузнецова пробилась в полуфинал турнира с Цинциннати
Обладательница уайлд-кард турнира в Цинциннати Светлана Кузнецова навела шороху на кортах США.
Обновлено в 17:25
Авто
Toyota вывела на тесты подзаряжаемый гибрид RAV4
Если присмотреться, можно разглядеть порт для зарядки, закрытый тканью, что говорит о том, что перед нами подзаряжаемый гибрид.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Экологи раскритиковали принца Гарри и Меган Маркл
Британские экологи выступили с критикой принца Гарри и Меган Маркл за использование частного самолёта Gulfstream 550.
Обновлено в 15:21
Технологии
Китайцы создали самокат с функцией возврата на зарядную станцию
Китайский бренд Segway-Ninebot Group показал электросамокат, который может вернуться на зарядную станцию без водителя.
Обновлено в 13:59
Общество
Назвавший протестующих «щенками» Пригожин объяснился
Продюсер Иосиф Пригожин, назвавший участников протестов в Москве «щенками», объяснил свою точку зрения.
Обновлено в 16:36
Авто
В России на некоторые автомобили разрешили вешать новые номера
Обновлено в 06:15
Технологии
Сбербанк внедрит в магазинах оплату по биометрии
Как сообщают «Ведомости», для держателей банковских карт появится возможность оплаты покупок при помощи изображения лица или отпечатка пальца.
Обновлено в 03:44
Политика
Российское посольство в Лондоне оценило обстановку в Персидском заливе
В заявлении говорится, что усиление давления на Иран со стороны США и Великобритании может обострить обстановку в Персидском заливе.
Обновлено в 14:38
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 08:49
Игры
Mail.ru Group запустит глобальную игровую платформу
Бренд My.Games (игровое подразделение Mail.ru Group) представит собственную игровую платформу, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:01
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Обновлено в 05:36
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» и вышел на первое место
«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого обыграл «ПЕК Зволле» в матче третьего тура чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 16:50