Политика
Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкойРИА Новости 08:25
Костенко разметила снимки из президентского офиса. Среди них — изображения пингвинов в Верховной раде, палатки с шаурмой, обнаженной девушки в подземном переходе и отдыхающих на пляже людей. Как сообщила представительница музея, работы принадлежат современным украинским художникам.
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Путешествия
В Турции могут ограничить систему «все включено»
Обновлено вчера в 05:46
Происшествия
СМИ сообщили о 400 застрявших в аэропорту Антальи российских туристах
Причина задержки рейса не сообщается. Как пишет «Фонтанка», в Анталье своего вылета с 6 утра ожидают 400 пассажиров.
Обновлено в 14:36
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
По данным Royal Central, принцесса долгое время боролась с раком костей.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады
На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
Обновлено в 13:29
Происшествия
Житель Ингушетии похитил тринадцатилетнюю девочку, чтобы жениться
Сотрудники полиции Ингушетии задержали местного жителя, которого подозревают в том, что он украл 13-летнюю девочку, чтобы вступить с ней в брак, сообщает региональное МВД.
Обновлено в 08:57
Политика
«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»
Принципы работы новостных агрегаторов заинтересовали депутатов Госдумы после того, как в топе сервиса «Яндекс.Новости» оказалось сообщение о предложении депутатов Госдумы запретить эксплуатацию старых автомобилей.
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес
На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру
Зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин заявил Пятому каналу, что обратился с просьбой к генпрокурору России Юрию Чайке о блокировке Instagram-аккаунта певицы Ольги Бузовой за шутку о «блокаднице».
Обновлено в 13:21
Происшествия
Треть пассажиров «аварийного» А321 отказываются лететь в Симферополь
Треть пассажиров аварийно севшего в Подмосковье самолета Airbus A-321 «Уральских авиалиний» отказываются от дальнейшего полета в Симферополь, сообщили 15 августа ТАСС в авиационных службах.
Обновлено вчера в 05:30
Происшествия
Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321
Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
Здоровье
Врач назвал простой способ защититься от гриппа и простуды
Обновлено в 09:36
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Футбол
Зане перенесет операцию в Австрии в ближайшие несколько дней
Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане перенесет операцию в Австрии в ближайшие выходные.
Обновлено в 14:27
Культура
В Москве спилили знаменитое дерево из сериала «Бригада»
Обновлено в 08:23
Теннис
Роджер Федерер: «Рублев сыграл отлично, я впечатлен»
Швейцарский теннисист Роджер Федерер подвел итоги матча третьего круга «Мастерса» в Цинциннати (США).
Обновлено в 02:00
Происшествия
Вор в законе из Казани отказался от титула
Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
Обновлено в 11:17
Общество
Google проигнорировал требование удалить видео с оскорблением флага РФ
Компания Google проигнорировала три запроса Роскомнадзора об удалении с сервиса YouTube ролика, оскорбляющего государственные символы России - флаг и герб.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
Во взрыве под Северодвинском увидели испытания «Циркона»
Наиболее вероятной версией произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва является испытание жидкостной двигательной установки (ДУ) гиперзвуковой ракеты «Циркон», пишет в своем блоге Russia Military Analysis российский военный эксперт Павел Подвиг.
Обновлено в 13:08
Футбол
«Уфа» расторгла контракт с Ванеком
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объявил о расторжении контракта с чешским полузащитником команды Ондржеем Ванеком.
Обновлено в 07:06
Культура
Актер Александр Числов госпитализирован в Москве
Актер Александр Числов был госпитализирован в Москве с подозрением на пневмонию, сообщают СМИ.
Обновлено в 12:12
Культура
Жириновский раскритиковал советские песни за пропаганду алкоголя
Лидер думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступил с резкой критикой в адрес популярных советских песен.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Убивший авиадиспетчера Калоев пошел на выборы от «Единой России»
Виталий Калоев, в 2004 году убивший швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена из мести за гибель своей семьи, стал кандидатом в депутаты городского собрания Владикавказа от «Единой России».
Обновлено в 11:22
Технологии
Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, на них впервые в России опробуют дистанционное электронное голосование.
Обновлено вчера в 15:44
Здоровье
Способы лечения нейробластомы у ребенка
Лечение нейробластомы направлено на увеличение выживаемости ребенка, снижение риска рецидивов и обеспечение его нормального роста.
Обновлено в 14:13
Футбол
Зидан полагается на Бэйла в новом сезоне
"Все меняется, так что в этом сезоне я буду полагаться на него, как и на других. у него есть свое место, он важный футболист, так что в этом сезоне я полагаюсь на всех игроков, которые есть в моей команде", - заявил французский специалист.
Обновлено в 13:11
Энергетика
Bloomberg: санкции США спровоцировали спрос на российскую нефть
Санкции президента США Дональда Трампа в отношении Ирана и Венесуэлы спровоцировали спрос на российскую нефть, что привело к росту доходов национальных экспортёров.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Лидер «Хезболлы» объявил о готовности сражаться за Иран в случае войны
Как писал News.ru, в случае обострения конфронтации с США Иран может задействовать спящие ячейки «Хезболлы» на территории Штатов.
Обновлено в 14:46