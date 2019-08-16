Политика

Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкойРИА Новости 08:25

Костенко разметила снимки из президентского офиса. Среди них — изображения пингвинов в Верховной раде, палатки с шаурмой, обнаженной девушки в подземном переходе и отдыхающих на пляже людей. Как сообщила представительница музея, работы принадлежат современным украинским художникам.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Картины с изображением шаурмы и пингвинов в раде украсили офис Зеленского

Известия09:15

Зеленский украсил свой офис картиной с пингвинами в Верховной раде

РБК12:12

Офис Зеленского украсили картинами с шаурмой

Взгляд.ру06:35

Зеленский украсил свой офис киосками с шаурмой и депутатами-пингвинами

URA.Ru09:59

Зеленский выбрал для офиса картину с пингвинами в Раде и обнаженной девушкой

Газета.Ru08:48

Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой

РИА Новости08:25

Офис Зеленского украсили картины с изображением шаурмы и пингвинов в Раде

ТАСС06:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 15:18, Ашберн
Происшествия

Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

Обновлено в 09:20
Путешествия

В Турции могут ограничить систему «все включено»

Обновлено вчера в 05:46
Происшествия

СМИ сообщили о 400 застрявших в аэропорту Антальи российских туристах

Причина задержки рейса не сообщается. Как пишет «Фонтанка», в Анталье своего вылета с 6 утра ожидают 400 пассажиров.
Обновлено в 14:36
Общество

Умерла нидерландская принцесса Кристина

По данным Royal Central, принцесса долгое время боролась с раком костей.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады

На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
Обновлено в 13:29
Происшествия

Житель Ингушетии похитил тринадцатилетнюю девочку, чтобы жениться

Сотрудники полиции Ингушетии задержали местного жителя, которого подозревают в том, что он украл 13-летнюю девочку, чтобы вступить с ней в брак, сообщает региональное МВД.
Обновлено в 08:57
Политика

«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»

Принципы работы новостных агрегаторов заинтересовали депутатов Госдумы после того, как в топе сервиса «Яндекс.Новости» оказалось сообщение о предложении депутатов Госдумы запретить эксплуатацию старых автомобилей.
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес

На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру

Зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин заявил Пятому каналу, что обратился с просьбой к генпрокурору России Юрию Чайке о блокировке Instagram-аккаунта певицы Ольги Бузовой за шутку о «блокаднице».
Обновлено в 13:21
Происшествия

Треть пассажиров «аварийного» А321 отказываются лететь в Симферополь

Треть пассажиров аварийно севшего в Подмосковье самолета Airbus A-321 «Уральских авиалиний» отказываются от дальнейшего полета в Симферополь, сообщили 15 августа ТАСС в авиационных службах.
Обновлено вчера в 05:30
Происшествия

Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321

Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
Здоровье

Врач назвал простой способ защититься от гриппа и простуды

Обновлено в 09:36
Происшествия

У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин

Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Футбол

Зане перенесет операцию в Австрии в ближайшие несколько дней

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане перенесет операцию в Австрии в ближайшие выходные.
Обновлено в 14:27
Футбол

Гризманн попал в стартовый состав «Барселоны» на матч с «Атлетиком»

Обновлено в 14:44
Культура

В Москве спилили знаменитое дерево из сериала «Бригада»

Обновлено в 08:23
Происшествия

В Киргизии арестовали банковские счета и имущество семьи Атамбаевых

Обновлено в 07:04
Теннис

Роджер Федерер: «Рублев сыграл отлично, я впечатлен»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер подвел итоги матча третьего круга «Мастерса» в Цинциннати (США).
Обновлено в 02:00
Происшествия

Вор в законе из Казани отказался от титула

Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
Обновлено в 11:17
Общество

Google проигнорировал требование удалить видео с оскорблением флага РФ

Компания Google проигнорировала три запроса Роскомнадзора об удалении с сервиса YouTube ролика, оскорбляющего государственные символы России - флаг и герб.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие

Во взрыве под Северодвинском увидели испытания «Циркона»

Наиболее вероятной версией произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва является испытание жидкостной двигательной установки (ДУ) гиперзвуковой ракеты «Циркон», пишет в своем блоге Russia Military Analysis российский военный эксперт Павел Подвиг.
Обновлено в 13:08
Футбол

«Уфа» расторгла контракт с Ванеком

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объявил о расторжении контракта с чешским полузащитником команды Ондржеем Ванеком.
Обновлено в 07:06
Культура

Актер Александр Числов госпитализирован в Москве

Актер Александр Числов был госпитализирован в Москве с подозрением на пневмонию, сообщают СМИ.
Обновлено в 12:12
Культура

Жириновский раскритиковал советские песни за пропаганду алкоголя

Лидер думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступил с резкой критикой в адрес популярных советских песен.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Убивший авиадиспетчера Калоев пошел на выборы от «Единой России»

Виталий Калоев, в 2004 году убивший швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена из мести за гибель своей семьи, стал кандидатом в депутаты городского собрания Владикавказа от «Единой России».
Обновлено в 11:22
Технологии

Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, на них впервые в России опробуют дистанционное электронное голосование.
Обновлено вчера в 15:44
Армия и оружие

Израильские военные сбили выпущенную из сектора Газа ракету

Обновлено в 14:34
Здоровье

Способы лечения нейробластомы у ребенка

Лечение нейробластомы направлено на увеличение выживаемости ребенка, снижение риска рецидивов и обеспечение его нормального роста.
Обновлено в 14:13
Футбол

Зидан полагается на Бэйла в новом сезоне

"Все меняется, так что в этом сезоне я буду полагаться на него, как и на других. у него есть свое место, он важный футболист, так что в этом сезоне я полагаюсь на всех игроков, которые есть в моей команде", - заявил французский специалист.
Обновлено в 13:11
Энергетика

Bloomberg: санкции США спровоцировали спрос на российскую нефть

Санкции президента США Дональда Трампа в отношении Ирана и Венесуэлы спровоцировали спрос на российскую нефть, что привело к росту доходов национальных экспортёров.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие

Лидер «Хезболлы» объявил о готовности сражаться за Иран в случае войны

Как писал News.ru, в случае обострения конфронтации с США Иран может задействовать спящие ячейки «Хезболлы» на территории Штатов.
Обновлено в 14:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное