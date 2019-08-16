Политика
Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкойРИА Новости 08:25
Костенко разметила снимки из президентского офиса. Среди них — изображения пингвинов в Верховной раде, палатки с шаурмой, обнаженной девушки в подземном переходе и отдыхающих на пляже людей. Как сообщила представительница музея, работы принадлежат современным украинским художникам.
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с чего всё началось
"Понимаю ваш интерес к выбору президентом (лично) и его ближайшим окружением картин современных, в основном, молодых художников из коллекции музея", — написала она в фейсбуке.РИА Новости08:25
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Кино
На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»
Обновлено в 06:54
Происшествия
Экипаж аварийного A321 выключил двигатели перед посадкой в поле
В Московской области совершил аварийную посадку самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии".
Обновлено вчера в 01:03
Политика
В ЕЭК рассказали о возможном уходе Глазьева с поста советника Путина
В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировали сообщения о переходе советника российского президента, экономиста Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Злоумышленник угрожал сотрудникам столичного банка топором
В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам одного из банков топором, требуя списать его задолженность по кредиту.
Обновлено в 16:25
Общество
Вице-премьер Виталий Мутко прибыл в Казань
В Казань с рабочей поездкой прибыл вице-премьер России Виталий Мутко. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Татарии.
Обновлено в 05:30
Политика
«Яндекс» назвал слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»
В "Яндексе" назвали слухами информацию о том, что компания может закрыть свой сервис "Яндекс.Новости".
Обновлено в 15:14
Происшествия
В пятигорской общественной организации прошли обыски
В организации предположили, что обыски связаны с митингами, которые прошли в Москве 27 июля и 3 августа.
Обновлено в 13:39
Общество
Звезды эстрады поздравили столичный Парк Горького с днем рождения
Любимый москвичами и гостями города Парк Горького отметит 17 августа свой день рождения.
Обновлено в 16:34
Политика
Глава ГБР обвинил Порошенко в попытке снять его с должности
«Во фракции Порошенко готовят молнию в Конституционный суд — представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают Конституции Украины», — цитирует РИА Новости главу ГБР Романа Трубу.
Обновлено вчера в 17:23
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.
Обновлено в 13:44
Футбол
Эдин Джеко продлил контракт с «Ромой»
Нападающий «Ромы» Эдин Джеко продлил контракт с клубом до 2022, информирует пресс-служба римлян.
Обновлено в 16:01
Происшествия
СМИ сообщили о 400 застрявших в аэропорту Антальи российских туристах
Рейс авиакомпании Nordwind из Антальи в Санкт Петербург задерживается более чем на 13 часов, сообщает "Фонтанка".
Обновлено в 14:36
Армия и оружие
Индия «наелась» дорогими Су-30МКИ
Причиной прекращения выпуска самолетов называется высокая цена собираемого в Индии Су-30МКИ, равная 70,3 миллиона долларов, тогда как покупка одного такого самолета непосредственно у России обходится в 42,15 миллиона долларов.
Обновлено в 00:33
Гаджеты
Смартфон Motorola One Action представлен официально
Обновлено в 10:09
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Происшествия
В Подмосковье завели уголовное дело на «вора в законе» Огонька
Подмосковное МВД возбудило уголовное дело в отношении криминального авторитета Александра Окунева, известного под прозвищем Саша Огонек.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Максим Виторган познакомил Нино Нинидзе со своими детьми
Пара взяла с собой на отдых детей от предыдущих браков: Максим — сыновей Даниила и Платона и дочь Полину, Нино — сына Сашу от бывшего супруга Кирилла Плетнева. @ninosha13 Максим и Нино стараются не афишировать свой роман, однако, судя по соцсетям знаменитостей, отношения вышли на новый уровень.
Обновлено в 09:12
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
Политика
В команде Зеленского разработают план «возвращения» Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по "реинтеграции" Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия
В Саратове ребенок попал в больницу после наезда детского паровозика
Пятилетний мальчик госпитализирован в пятницу после того, как выпал из вагончика аттракциона "Детский паровозик" и попал ему под колеса, сообщила прокуратура области.
Обновлено в 13:47
Происшествия
В Москве задержали еще одну женщину с лекарствами для больного ребенка
В Москве задержали женщину, которая заказала в интернете лекарство «Фризиум» для своего больного ребенка.
Обновлено в 00:01
Энергетика
Минск хочет до 2020 года получить от РФ компенсацию за «грязную» нефть
Белоруссия намерена до конца года договориться с Россией о компенсации потерь за поставленную в страну "грязную" нефть.
Обновлено в 15:39
Футбол
Зидан рассчитывает на Бэйла в новом сезоне
Обновлено в 11:42
Футбол
Дубль Левандовски спас «Баварию» от поражения в матче с «Гертой»
Встреча прошла в Мюнхене на стадионе Альянц-Арена и завершился со счетом 2:2. В составе мюнхенского клуба дублем отметился Роберт Левандовски (24-я и 60-я минуты).
Обновлено в 16:27
Происшествия
Женщина, оставившая младенца у храма в Воронеже, попала на видео
Воронежская полиция попросила у горожан помощи в розыске женщины, оставившей утром 14 августа у храма сумку с новорожденным ребенком.
Обновлено в 12:59