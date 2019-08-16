с чего всё началось

Костенко разметила снимки из президентского офиса. Среди них — изображения пингвинов в Верховной раде, палатки с шаурмой, обнаженной девушки в подземном переходе и отдыхающих на пляже людей. Как сообщила представительница музея, работы принадлежат современным украинским художникам.

Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой

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