Политика
Зеленский открыл съезд партии «Слуга народа»Московский Комсомолец 06:17
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на съезде своей партии "Слуга народа". Он отметил, что сегодня будут названы сто человек из партийного списка на выборы в Верховную раду.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:35, Ашберн
Общество
Власти Солсбери пообещали выкупить дом Скрипаля
Канингем указал, что соседи бывшего сотрудника ГРУ опасаются, что дом купят люди, которые захотят сделать деньги на истории Скрипалей и превратят его в гостиницу.
Обновлено в 12:19
Общество
Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах за 2018 год
Обновлено в 05:46
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса
Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено вчера в 23:31
Игры
В Сети появилось изображение возможного издания Cyberpunk 2077
Промо-изображение издания Cyberpunk 2077 со списком бонусов на польском языке появилось на reddit.
Обновлено вчера в 04:25
Происшествия
Число задержанных протестующих в Казахстане достигло почти 500 человек
Количество задержанных в Нур-Султане и Алма-Ате участников несанкционированных митингов против выборов президента Казахстана составляет около 500 человек.
Обновлено в 12:33
Футбол
Гончаренко рассказал, стоит ли Чалову уезжать в Европу
Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА, белорусский специалист Виктор Гончаренко поделился мнением о том, стоит ли нападающему Федору Чалову сейчас переходить в один из европейских чемпионатов.
Обновлено в 13:01
Происшествия
В Тульской области загорелся торговый центр
Пожарные тушат пожар на крыше торгового центра в городе Щекино Тульской области, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 12:08
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Общество
PR-директор Алибасова заявил о несоответствии «Крота» ГОСТу
Маркировка средства для прочистки труб «Крот» от ООО «АМС Медиа», согласно заключению организации «Судебная экспертиза», не соответствует нормам и требованиям ГОСТа.
Обновлено в 10:38
Финансы
Курсы рубля к доллару и евро пойдут в разные стороны
Речь идет всего лишь о том, что валютная пара евро/доллар выросла на мировом рынке за неделю с 1,1140 до 1,1260, или на 1,1%. А стабильность самого рубля привела к почти симметричному снижению к нему доллара с одновременным ростом европейской валюты.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
«Россия 24» выпустила отредактированную версию сюжета про Голунова
Телеканал «Россия 24» показал исправленную версию сюжета о журналисте «Медузы» Иване Голунове.
Обновлено в 12:34
Политика
Глава британского МИД обеспокоен задержанием Ивана Голунова
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выразил обеспокоенность задержанием журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:48
Наука
Ученые создали квантовый «ховерборд»
Обновлено 07 июня в 04:49
Происшествия
В Уфе произошла стрельба возле автовокзала
В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено в 12:53
Авто
Утилизация авто в России
Обновлено в 12:30
Политика
Ким Чен Ын казнил генерала, бросив его к пираньям
Обновлено в 08:21
Футбол
Сборная Англии заняла третье место в Лиге наций
Футболисты сборной Англии обыграли команду Швейцарии и заняли третье место в Лиге наций.
Обновлено в 12:01
Теннис
Рафаэль Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»
Обновлено в 12:29
Происшествия
Один из терминалов Шереметьево затопило
Отмечается, что пассажиры вынуждены перемещаться по затопленным водой полам терминала.
Обновлено в 12:15
Спорт
Жесткое заявление Ласицкене о ситуации в российской легкой атлетике. Она призвала уйти всех причастных к этому нескончаемому позору
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене на своей странице в Инстаграме назвала нескончаемым позором ситуацию в российской легкой атлетике.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие
В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей РФ и США
Кадры инцидента, произошедшего ранее с участием боевых кораблей РФ и США в Восточно-Китайском море, опубликовали в Twitter.
Обновлено 07 июня в 09:56
Музыка
На сцене Мариинского театра исполнят Рахманинова и Сибелиуса
14 июня пианист Бехзод Абдураимов представит публике Концерт для фортепиано с оркестром № 3 Сергея Рахманинова и Симфонию № 2 Яна Сибелиуса.
Обновлено в 08:31
Игры
Game Pass от Microsoft теперь доступен на PC
На сайте Microsoft запустили продажу Xbox Game Pass для владельцев персональных компьютеров.
Обновлено в 11:05
Кино
В Сочи открылся юбилейный «Кинотавр»
Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.
Обновлено в 13:08
Футбол
Дембеле в очередной раз опоздал на тренировку «Барселоны»
Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле опоздал на тренировку команды.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина
Обновлено в 11:51
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Авто
Показана эволюция решетки радиатора BMW за 35 лет
Журналисты зарубежного издания Road & Track решили сравнить, как изменился размер радиаторной решетки автомобилей BMW, взяв BMW 3-Series (E30), который появился в 1980 году и современный BMW X7, дебютировавший в этом году.
Обновлено в 07:11