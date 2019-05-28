Политика

Зеленский открыл съезд партии «Слуга народа»Московский Комсомолец 06:17

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на съезде своей партии "Слуга народа". Он отметил, что сегодня будут названы сто человек из партийного списка на выборы в Верховную раду.
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Зеленский угостил участников съезда шаурмой

Известия12:53

Зеленский угостил гостей шаурмой

Газета.Ru10:48

В Киеве проходит акция протеста у места съезда партии Зеленского

РИА Новости05:02

Зеленский открыл съезд партии «Слуга народа»

Московский Комсомолец06:17

Зеленский рассчитывает, что всем понравятся его «слуги»

Вести.Ru05:37

Акция протеста проходит в Киеве перед съездом партии Зеленского

News.ru05:25

«Делегация из Харькова» надавила на Зеленского

Телеканал 360°08:27
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:35, Ашберн
Общество

Власти Солсбери пообещали выкупить дом Скрипаля

Канингем указал, что соседи бывшего сотрудника ГРУ опасаются, что дом купят люди, которые захотят сделать деньги на истории Скрипалей и превратят его в гостиницу.
Обновлено в 12:19
Общество

Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах за 2018 год

Обновлено в 05:46
Единоборства

Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса

Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено вчера в 23:31
Игры

В Сети появилось изображение возможного издания Cyberpunk 2077

Промо-изображение издания Cyberpunk 2077 со списком бонусов на польском языке появилось на reddit.
Обновлено вчера в 04:25
Происшествия

Число задержанных протестующих в Казахстане достигло почти 500 человек

Количество задержанных в Нур-Султане и Алма-Ате участников несанкционированных митингов против выборов президента Казахстана составляет около 500 человек.
Обновлено в 12:33
Футбол

Гончаренко рассказал, стоит ли Чалову уезжать в Европу

Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА, белорусский специалист Виктор Гончаренко поделился мнением о том, стоит ли нападающему Федору Чалову сейчас переходить в один из европейских чемпионатов.
Обновлено в 13:01
Происшествия

В Тульской области загорелся торговый центр

Пожарные тушат пожар на крыше торгового центра в городе Щекино Тульской области, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 12:08
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Общество

PR-директор Алибасова заявил о несоответствии «Крота» ГОСТу

Маркировка средства для прочистки труб «Крот» от ООО «АМС Медиа», согласно заключению организации «Судебная экспертиза», не соответствует нормам и требованиям ГОСТа.
Обновлено в 10:38
Финансы

Курсы рубля к доллару и евро пойдут в разные стороны

Речь идет всего лишь о том, что валютная пара евро/доллар выросла на мировом рынке за неделю с 1,1140 до 1,1260, или на 1,1%. А стабильность самого рубля привела к почти симметричному снижению к нему доллара с одновременным ростом европейской валюты.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

«Россия 24» выпустила отредактированную версию сюжета про Голунова

Телеканал «Россия 24» показал исправленную версию сюжета о журналисте «Медузы» Иване Голунове.
Обновлено в 12:34
Политика

Глава британского МИД обеспокоен задержанием Ивана Голунова

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выразил обеспокоенность задержанием журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:48
Наука

Ученые создали квантовый «ховерборд»

Обновлено 07 июня в 04:49
Происшествия

В Уфе произошла стрельба возле автовокзала

В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено в 12:53
Авто

Утилизация авто в России

Обновлено в 12:30
Политика

Ким Чен Ын казнил генерала, бросив его к пираньям

Обновлено в 08:21
Футбол

Сборная Англии заняла третье место в Лиге наций

Футболисты сборной Англии обыграли команду Швейцарии и заняли третье место в Лиге наций.
Обновлено в 12:01
Теннис

Рафаэль Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»

Обновлено в 12:29
Происшествия

Один из терминалов Шереметьево затопило

Отмечается, что пассажиры вынуждены перемещаться по затопленным водой полам терминала.
Обновлено в 12:15
Спорт

Жесткое заявление Ласицкене о ситуации в российской легкой атлетике. Она призвала уйти всех причастных к этому нескончаемому позору

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене на своей странице в Инстаграме назвала нескончаемым позором ситуацию в российской легкой атлетике.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие

В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей РФ и США

Кадры инцидента, произошедшего ранее с участием боевых кораблей РФ и США в Восточно-Китайском море, опубликовали в Twitter.
Обновлено 07 июня в 09:56
Музыка

На сцене Мариинского театра исполнят Рахманинова и Сибелиуса

14 июня пианист Бехзод Абдураимов представит публике Концерт для фортепиано с оркестром № 3 Сергея Рахманинова и Симфонию № 2 Яна Сибелиуса.
Обновлено в 08:31
Игры

Game Pass от Microsoft теперь доступен на PC

На сайте Microsoft запустили продажу Xbox Game Pass для владельцев персональных компьютеров.
Обновлено в 11:05
Политика

Захарова назвала современное отношение к деньгам «страшной проблемой»

Обновлено в 12:07
Кино

В Сочи открылся юбилейный «Кинотавр»

Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.
Обновлено в 13:08
Футбол

Дембеле в очередной раз опоздал на тренировку «Барселоны»

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле опоздал на тренировку команды.
Обновлено в 06:02
Армия и оружие

Иран представил новую систему ПВО собственного производства

Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина

Обновлено в 11:51
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Авто

Показана эволюция решетки радиатора BMW за 35 лет

Журналисты зарубежного издания Road & Track решили сравнить, как изменился размер радиаторной решетки автомобилей BMW, взяв BMW 3-Series (E30), который появился в 1980 году и современный BMW X7, дебютировавший в этом году.
Обновлено в 07:11
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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