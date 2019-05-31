Политика

Зеленский убрал соратников Порошенко из СНБО УкраиныГазета.Ru 08:11

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) несколько соратников украинского экс-президента Петра Порошенко, передает ТАСС.
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Московский Комсомолец08:38

Зеленский вывел из состава СНБО Украины соратников Порошенко

ТАСС08:21

Зеленский убрал соратников Порошенко из СНБО Украины

Газета.Ru08:11

Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны

РИА Новости08:41
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Президент Украины
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