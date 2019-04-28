Политика
Зеленский требует вернуть Крым УкраинеLentaChel.ru 06:09
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может стать серьезной головной болью для Владимира Путина, поскольку не собирается признавать законным присоединение Крыма к России в 2014 году. Как известно, присоединение произошло на основании результатов референдума.
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Зеленского мы тоже приглашаем, пусть сам убедится в том, что произошло и происходит в Крыму. Мы настроены на то, чтобы на Украине политически признали Крым частью России. Юридически Крым давно уже неотъемлемая часть России.
— Ефим Фикс, украинский политикФАН 02:23
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