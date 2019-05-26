Культура

Зеленский станцевал в шоу «Лига смеха»Телеканал 360° вчера в 19:29

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, позабавив этим жителей страны. Кадры плясок главы государства опубликованы в Twitter.
Читать в источнике
с чего всё началось
Украинский гимнаст Олег Верняев, также присутствовавший на съемках передачи, опубликовал
 в своем Instagram видео с Зеленским на сцене, танцующим вместе с участниками шоу.
РБКвчера в 19:55

Подробнее о событии

Зеленский пришел на съемки шоу «Лига смеха» как зритель

ТАСС05:16

Зеленский с поцелуями набросился на коллегу во время своей последней съемки в «Лиге смеха»

РЕН ТВвчера в 17:59

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха»

Эхо Москвы01:04

Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

РБКвчера в 19:55

Зеленский станцевал на сцене с участниками шоу «Лига смеха»

РИА Новостивчера в 18:47

Зеленский станцевал с участниками шоу «Лига смеха»

Известиявчера в 17:21

Зеленский станцевал на сцене «Лиги смеха»

Газета.Ru05:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 14:01, Ашберн
Хоккей

Третьяк: Воробьёв продолжит работу в сборной России

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал будущее главного тренера российской сборной Ильи Воробьёва.
Обновлено в 13:09
Общество

Ирландка пожаловалась на угнетения со стороны мужа-призрака

Обновлено в 12:38
Происшествия

В Киеве треснул новый стеклянный мост

В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.
Обновлено в 11:22
Футбол

Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада

Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Происшествия

В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони

Обновлено в 13:20
Происшествия

За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте

Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Политика

Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которые «делают Киев Киевом».
Обновлено в 10:54
Экономика

Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний США

Газета The New York Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний 2018 года.
Обновлено в 02:27
Экономика

Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России

Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Политика

Скандальное видео со Штрахе передала СМИ немецкая арт-группа

Обновлено в 09:32
Происшествия

В Брюсселе произошли стычки между «желтыми жилетами» и полицией

Обновлено в 09:21
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят стал седьмым

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки шестого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако.
Обновлено в 11:09
Культура

Участница шоу «Голос» защитила дочь Алсу

Участница шоу «Голос» Татьяна Шаманина встала на защиту дочери Алсу в детской версии телепередачи.
Обновлено 24 мая в 20:04
Футбол

Президент «Барселоны» созывает экстренное совещание

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу созвал экстренное совещание руководства клуба на ближайший вторник.
Обновлено в 11:14
Происшествия

В Швеции около 100 тысяч кур погибли в результате пожара

Около 100 тысяч кур погибли в воскресенье в результате пожара в шведском городе Линчёпинг, сообщает издание Expressen.
Обновлено в 13:18
Хоккей

Призер ЧМ назвала виновных в поражении России от Финляндии

Бронзовый призер чемпионата мира (2013) в составе женской сборной России по хоккею Екатерина Ананьина назвала виновных в поражении сборной России в полуфинале чемпионата мира - 2019 от сборной Финляндии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:16
Политика

Консерваторы побеждают в Германии на выборах в Европарламент

Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) побеждает в Германии на выборах в Европарламент.
Обновлено в 12:25
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин обвинил бывшую жену в манипулировании детьми

"Дима и Даная стали инструментом в руках моей бывшей жены", - заявил продюсер, добавив, что за последние 15 лет, что он женат на певице Валерии, сын ни разу не высказывал претензий и нормально общался с его новой семьей.
Обновлено в 12:43
Политика

Чемпион мира высказался об отношениях России и Украины

Чемпион мира по биатлону, украинец Дмитрий Пидручный высказался об отношениях России и Украины, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:34
Технологии

Ноутбук с шестью опаснейшими вирусами выставили на аукцион

Обновлено в 12:40
Футбол

Фёдор Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России

Чалов забил за сезон 15 голов и выиграл "Золотую бутсу". Вторым в бомбардирской гонке стал Сердар Азмун из "Зенита", забивший 13 голов.
Обновлено в 09:13
Футбол

Фабио Паратичи: «У „Ювентуса“ не было никаких контактов с Гвардиолой»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал информацию о переговорах с тренером «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой.
Обновлено в 11:57
Политика

В Раде осудили задержание активистов за призыв к импичменту Зеленского

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмущена задержанием в городе Ровно двух активистов, требовавших импичмента украинского президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие

Обстрел ДНР закончился для украинских силовиков потерей пяти бойцов

Обновлено в 08:50
Футбол

«Оренбург» обыграл «Спартак» со счетом 2:0

Обновлено в 08:54
Футбол

В Голландии футбольный судья забил гол и засчитал его

Обновлено в 10:39
Футбол

Семак о матче с «Енисеем»: хотели и победить, и забить много

Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак заявил, что в матче чемпионата России с красноярским "Енисеем" хотел увидеть крупную победу своей команды.
Обновлено в 09:47
Авто

Rolls-Royce Cullinans за 400 тысяч долларов покоряет бездорожье

Стоит отметить, что Cullinans, минимальная цена которого составляет 350 тысяч долларов (22,5 млн рублей), передвигался на 22-дюймовых колесах, обутых в летнюю резину.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес

Дмитрий Песков прокатился вместе с дочерью на «аттракционе»

Обновлено в 10:58
Политика

Трибунал ООН поддержал Украину по инциденту в Керченском проливе

Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, обязывающее Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено вчера в 07:21
Как работают Яндекс.Новости?
Президентские выборы на УкраинеБольше новостей по теме
Главное