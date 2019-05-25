Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»РБК 19:55

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве. Как передает «Украинская правда», в начале концерта, когда участники передачи исполняли песню, он вышел на сцену и поздоровался со зрителями.

Общество С ГАМБУРГА и МЕРЕНКОВА солидарно взыскали 134,4 млн. рублей за то, что вместо картошки выросли коттеджи Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда 19 апреля изменила решение Кировского районного суда города Омска от 26 декабря 2018 года о взыскании с Юрия ГАМБУРГА и Вадима МЕРЕНКОВА солидарно материального ущерба, причиненного в результате преступления по знаменитому «огородному» делу.

Экономика В Петербурге предложили снизить тарифы на отопление и газ В Петербурге с 1 июля планируют снизить тарифы на отопление.

Авто Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа Более подробно о новинке сообщалось ранее, а теперь в пресс-службе компании заявили, что первую партию кроссоверов Renault Arkana распродали за три часа.

Политика Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряков Киев намерен потребовать от Берлина введения новых "гамбургских" санкций против России в том случае, если Москва не станет выполнять решение Международного суда по морскому праву относительно освобождения украинских моряков.

Происшествия В США арестовали экс-менеджера Стэна Ли Бывший менеджер автора комиксов Стэна Ли, умершего в конце 2018 года, взят под стражу в Аризоне по обвинению в хищении, незаконном обогащении и подлоге в ущерб своему бывшему работодателю.

Происшествия В RT France прокомментировали нападение на корреспондента в Тулузе Ранее сообщалось, что сотрудник полиции напал на корреспондента RT France во время протестов «жёлтых жилетов» в Тулузе.

Происшествия «Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.

Гаджеты Официальное подтверждение. Многие функции OnePlus 7 Pro появятся у старых смартфонов OnePlus Что касается новых функций OnePlus 7 Pro, то для OnePlus 5/5T и 6/6T планируются несколько новшеств, которые не завязаны на аппаратную платформу.

Наука Раскрыта вековая тайна астматических кристаллов Кристаллы Шарко-Лейдена состоят из белка Galectin-10 (Gal10) и впервые были обнаружены в дыхательных путях астматиков в 1853 году.

Происшествия Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.

Политика Экс-советник Януковича заявил о роли Парубия в беспорядках 2014 года Андрей Портнов, замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, рассказал о возможном участии спикера Верховной рады Андрея Парубия в массовых беспорядках в Киеве и Одессе в 2014 году.

Экономика Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Экономика Ростуризм: РФ войдет в топ-12 туристических стран к 2025 году Ростуризм ставит своей целью через шесть лет увеличить долю туризма в экономике страны до 4,8 процента.

Общество В Омске собираются проверить на наличие ВИЧ-инфекции 150 проституток До 20 декабря планируется проверить на наличие вируса иммунодефицита 150 омских проституток.

Наука В Австралии найдены выделяющие золото грибы Эксперты обнаружили в Австралии грибы, которые в процессе жизнедеятельности готовы выделять золото на своей поверхности.

Политика Попытка LG потроллить Huawei вышла ей боком Попытка LG потроллить Huawei, столкнувшуюся с проблемами в связи с введёнными США ограничениями, не только не получила поддержки у пользователей, но и высветила проблемы собственных клиентов южнокорейской компании.