Культура

Зеленский станцевал с участниками шоу «Лига смеха»Известия 17:21

Украинский президент Владимир Зеленский появился на съемках телевизионного юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, рассказал продюсер программы Сергей Перман в Facebook. Зеленский вышел на сцену под бурные аплодисменты и восторженные выкрики зрителей.
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Украинский гимнаст Олег Верняев, также присутствовавший на съемках передачи, опубликовал
 в своем Instagram видео с Зеленским на сцене, танцующим вместе с участниками шоу.
РБК19:55

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Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

РБК19:55

Зеленский станцевал на сцене с участниками шоу «Лига смеха»

РИА Новости18:47

Зеленский станцевал в «Лиге смеха»

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Зеленский станцевал с участниками шоу «Лига смеха»

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Телепередача
Украинское телевизионное юмористическое шоу, телевизионные юмористические игры, в которых команды различных коллективов соревнуются в юмористических ответах на заданные вопросы, импровизациях на заданные темы, разыгрывании заранее заготовленных сцен и т. д.
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