Культура
Зеленский станцевал с участниками шоу «Лига смеха»Известия 17:21
Украинский президент Владимир Зеленский появился на съемках телевизионного юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, рассказал продюсер программы Сергей Перман в Facebook. Зеленский вышел на сцену под бурные аплодисменты и восторженные выкрики зрителей.
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с чего всё началось
Украинский гимнаст Олег Верняев, также присутствовавший на съемках передачи, опубликовал в своем Instagram видео с Зеленским на сцене, танцующим вместе с участниками шоу.РБК19:55
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