Зеленский станцевал с участниками шоу «Лига смеха»Известия 17:21

с чего всё началось

Украинский президент Владимир Зеленский появился на съемках телевизионного юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, рассказал продюсер программы Сергей Перман в Facebook. Зеленский вышел на сцену под бурные аплодисменты и восторженные выкрики зрителей.

Культура Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети» Во время спецвыпуска шоу, который прошел в пятницу, гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов победителями проекта.

Армия и оружие Иран пригрозил отправить американские корабли на дно Иран обладает современным вооружением, которое способно потопить американские корабли, находящиеся в Персидском заливе, заявил советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани.

Хоккей Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российской сборной Жена участника сборной России по хоккею Александра Овечкина Анастасия Шубская обвинила часть болельщиков в желании «облить команду грязью» за случающиеся поражения.

Шоу-бизнес Жасмин отреагировала на слухи об общем с Киркоровым сыне Российская певица Жасмин прокомментировала появившиеся в СМИ предположения о том, что она является суррогатной матерью сына исполнителя Филиппа Киркорова.

Армия и оружие 15 российских военных решил задержать украинский суд Суд на Украине дал разрешение на задержание 15 российских военных из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина пожаловалась на преследующего ее маньяка Ольга Серябкина, выступающая после ухода из группы SEREBRO под псевдонимом MOLLY, пожаловалась на преследующего ее маньяка в новом клипе на песню «Не плачь».

Политика Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Космос Появилось видео движения «поезда» спутников Илона Маска В Нидерландах сняли на видео движение по орбите спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска; ролик появился в Сети.

Политика Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряков Украина намерена добиваться введения против России новых «гамбургских» санкций при отказе Москвы освободить моряков, задержанных за нарушение границы в Керченском проливе, заявил посол в ФРГ Андрей Мельник.

Кино Алина Загитова назвала Россию лучшим местом на Земле 17-летняя фигуристка рассказала о своих увлечениях и призналась, что нашла лучшее место на планете.

Энергетика Венгрия надеется получить чистую нефть по «Дружбе» на следующей неделе Министерство энергетики России 22 мая сообщило, что чистая нефть по нефтепроводу "Дружба" движется в сторону Венгрии и Словакии, ее поэтапное поступление ожидается в течение недели.

Общество Глава общества пасечников опроверг сообщения о массовой гибели пчел Пасечник отметил, что при плохой погоде, которая наблюдалась в апреле и мае в Швейцарии, пчелы просто реже вылетали из ульев и питались медом, который собрали ранее.

Происшествия «Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.

Авто Эксперты объяснили рекордный спрос на автомобили с АКПП Доля машин с автоматической коробкой передач, реализованных в РФ по итогу первых трех месяцев 2019 года, составила 59% от общих продаж, что на 7% больше чем годом ранее.

Происшествия СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.

Футбол Владельцы «ПСЖ» ведут переговоры о покупке «Лидса» По информации источника, QSI уже несколько месяцев ведет переговоры с владельцем «Лидса» Андреа Радридзани о покупке доли в английском клубе.

Космос Сызранцы заметили «кортеж» спутников Илона Маска Оказывается точки были 60 спутниками системы Starlink, которые запустила компания известного бизнесмена Илона Маска SpaceX.

Политика Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийскую газету Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийское издание Oesterreich Zeitung за несанкционированное использование ее фотографии для иллюстрации скандальной публикации о бывшем вице-канцлере Австрии Хайнце-Кристиане Штрахе.

Футбол В стыковых матчах за выход в РПЛ сыграют «Томь» и «Нижний Новгород» По итогам завершившегося первенства ФНЛ право сыграть в стыковых матчах за выход в РПЛ получили «Томь» и «Нижний Новгород».

Политика Экс-советник Януковича заявил о роли Парубия в беспорядках 2014 года Андрей Портнов, замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, рассказал о возможном участии спикера Верховной рады Андрея Парубия в массовых беспорядках в Киеве и Одессе в 2014 году.