Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»Аргументы и Факты вчера в 18:40
Продюсер программы сообщил, что президент Украины пришел на съемки и вышел на сцену Продюсер юмористического шоу "Лига смеха" Сергей Перман рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пришел на съемки программы и поднялся на сцену.
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с чего всё началось
Украинский гимнаст Олег Верняев, также присутствовавший на съемках передачи, опубликовал в своем Instagram видео с Зеленским на сцене, танцующим вместе с участниками шоу.РБКвчера в 19:55
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