Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»Аргументы и Факты вчера в 18:40

с чего всё началось

Продюсер программы сообщил, что президент Украины пришел на съемки и вышел на сцену Продюсер юмористического шоу "Лига смеха" Сергей Перман рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пришел на съемки программы и поднялся на сцену.

Политика Коломойский призвал объявить дефолт на Украине Украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал нового президента страны Владимира Зеленского отказаться от программы помощи Международного валютного фонда (МВФ), которая подразумевает проведение ряда реформ, или объявить на Украине дефолт по внешнему долгу.

Экономика Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".

Автоспорт Ферстаппен признан гонщиком дня на Гран-при Монако На подиум Гран-при Монако поднялись британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, немец Себастьян Феттель, представляющий «Феррари», и ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас из Финляндии.

Шоу-бизнес Сын Дэвида Бекхэма подрался с подругой-моделью в Каннах Старший наследник знаменитых родителей Бруклин подрался со своей невестой в отеле с видом на знаменитую набережную Круазетт.

Происшествия В Киеве новый стеклянный мост треснул после открытия В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.

Гаджеты Недавно анонсированный смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь Анонсированный всего три месяца назад смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь.

Экономика Американский финансист оценил план отказа России от доллара Американский финансист Питер Шифф прокомментировал план России снизить зависимость финансовой системы страны от доллара США.

Политика Тысячи жителей Донецка почтили память жертв первого артобстрела Около 5 тысяч человек собрались в центре Донецка на траурный митинг по случаю пятилетия со дня первого удара артиллерии по городу, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя организаторов.

Музыка Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети» В сети очень резко отреагировали на скандал вокруг "Голоса", обвиняя Первый канал в продажности, а родителей Абрамовой в подкупе голосов для дочери.

Политика Партия Курца лидирует в Австрии на выборах в Европарламент В связи со сложившейся в стране ситуацией политологи и институты общественного мнения не решались прогнозировать исход европейских выборов в Австрии, но все были едины в том, что выборы в Европарламент станут проверкой перед досрочными парламентскими выборами в самой Австрии, намеченных на сентябрь.

Происшествия Human Rights Watch обвинила НТВ в преследовании российских активистов Правозащитники из Human Rights Watch обвинили российский телеканал НТВ в преследовании активистов, вторжении в их частную жизнь и использовании против них «других оскорбительных тактик».

Происшествия В Новосибирской области трое детей погибли при пожаре Трое маленьких детей погибли вечером в воскресенье при пожаре в частном доме в Новосибирской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Футбол «Торпедо» и «Текстильщик» Бояринцева вышли в ФНЛ В свою очередь, победителем зоны «Запад» досрочно стал ивановский «Текстильщик», который тренирует экс-хавбек «Спартака» и «Рубина» Денис Бояринцев.

Футбол Фанаты «Спартака» назвали позором игру команды Болельщики "Спартака" остались разочарованы игрой команды в заключительном туре чемпионата России против "Оренбурга", сообщает "Советский спорт".

Общество Тюменский омбудсмен не поддержал отмену концерта Face Уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области Андрей Степанов ответил местному родительскому комитету (ТРК) на требование запретить выступление рэпера Ивана Дрёмина (Face).

Шоу-бизнес Пресняков не поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения в Instagram Владимир Пресняков-младший не стал поздравлять на просторах Сети с днем рождения свою бывшую жену — Кристину Орбакайте, которой на днях исполнилось 48 лет.