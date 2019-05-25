Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»РБК вчера в 19:55

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве. Как передает «Украинская правда», в начале концерта, когда участники передачи исполняли песню, он вышел на сцену и поздоровался со зрителями.

Политика Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков "Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.

Происшествия СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.

Хоккей Сборная России по хоккею уступила в полуфинале Финляндии В четвертьфинале Финляндия в овертайме победила Швецию. Россияне уступили со счетом 0:1, единственную в матче шайбу забросил Марко Анттила.

Происшествия На Эвересте при спуске погибли два альпиниста Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.

Транспорт В ЦОДД предупредили об ограничении движения у «ВТБ Арены» 26 мая В Москве 26 мая будет ограничен проезд в районе «ВТБ Арены» из-за футбольного матча между столичным «Динамо» и тульским «Арсеналом», передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Гаджеты Шестиядерный Ryzen 3000 начального уровня оказался быстрее Ryzen 7 2700X в Geekbench Иными словами, микроархитектура Zen 2 способна поднять производительность семейства процессоров Ryzen на заметно более высокий уровень даже без увеличения числа вычислительных ядер, а лишь за счёт роста показателя IPC (числа исполняемых за такт инструкций).

Хоккей Владислав Третьяк высказался о матче между сборными России и Финляндии Напомним, что полуфинальный матч между сборными Финляндии и России закончился проигрышем отечественной команды со счетом 0:1. Теперь 26 мая подопечным Ильи Воробьева предстоит побороться за третье место со сборной Чехии.

Армия и оружие Т-64 в армии Узбекистана Узбекистан является одним из немногих государств, на вооружении которого состоят танки Т-64.Примечательно, что значительное количество танков этого типа в строевых частях страны.

Политика Госдеп назвал отставку Мадуро единственной темой переговоров в Осло Накануне МИД Норвегии сообщил, что в Осло на следующей неделе состоятся переговоры представителей Мадуро и лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо.

Общество Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".

Происшествия Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве Телеканал добавляет, что машина въехала в стену Театра Российской армии. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает портал News.ru.

Экономика Турманидзе ушел с поста директора турагентства «Летур» Как стало известно «СуперОмску», Леван Турманидзе покинул должность директора туристического агентства ООО «Летур».

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева без макияжа прогулялась по утренним Каннам После торжественного мероприятия, во время которого звезды оценили фильм «Соблазн» французского режиссёра Жюстин Трие, Альбина Джанабаева решила прогуляться по утренним улочкам Канн.

Происшествия В Северной Осетии во время урагана погибла девушка В Северной Осетии во время урагана погибла девушка. Предположительно, на нее упало дерево из-за сильного ветра, сопровождавшегося ливнем.

Космос Пролет спутников Илона Маска можно будет наблюдать над Москвой За пролетом 60-ти интернет-спутников, выведенных на орбиту принадлежащей Илону Маску компанией SpaceX, можно будет понаблюдать из Москвы.

Политика Жители Греции активно голосуют на выборах в Европарламент В Греции открылись избирательные участки на выборах в Европейский парламент, региональных и муниципальных органов власти.

Наука Открыт простой способ раннего обнаружения рака мочевого пузыря Российские ученые совместно с коллегами из Португалии и Франции разработали тест, с помощью которого можно диагностировать рак мочевого пузыря на ранних стадиях.

Авто Новая Toyota Avanza пользуется ажиотажным спросом Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.

Шоу-бизнес Иосифа Пригожина сын обвинил в желании попиариться за его счет Дмитрий обвинил его во лжи и в желании сделать свой PR за его, Дмитрия счет.