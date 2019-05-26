Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»Аргументы и Факты вчера в 18:40
Продюсер программы сообщил, что президент Украины пришел на съемки и вышел на сцену Продюсер юмористического шоу "Лига смеха" Сергей Перман рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пришел на съемки программы и поднялся на сцену.
Читать в источнике
Оценить172
с чего всё началось
Украинский гимнаст Олег Верняев, также присутствовавший на съемках передачи, опубликовал в своем Instagram видео с Зеленским на сцене, танцующим вместе с участниками шоу.РБКвчера в 19:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:56, Ашберн
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Политика
Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес
Сын Дэвида Бекхэма подрался с подругой-моделью в Каннах
Старший наследник знаменитых родителей Бруклин подрался со своей невестой в отеле с видом на знаменитую набережную Круазетт.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Во время урагана в Северной Осетии погибла девушка
Во время урагана в Северной Осетии один человек погиб и трое пострадали, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что сбили беспилотник силовиков у линии соприкосновения
Обновлено в 08:59
Происшествия
Осужденный покончил с собой в ярославском СИЗО
Осужденный попытался покончить с собой в следственном изоляторе в Ярославле, следов насилия на его теле не обнаружено, сообщает УФСИН по региону.
Обновлено в 10:23
Общество
На Москву надвигается аномальная жара
Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.
Обновлено в 08:16
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги финала шоу «Голос. Дети»
Микелла впервые прокомментировала итоги музыкальной программы.
Обновлено в 10:26
Технологии
Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн
Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие
Немецкие военные пожаловались на подорванную психику после Афганистана
Как пишет издание Bild, после прохождения миссий бундесвера в Афганистане, Мали и других странах, военнослужащие оказываются непригодны для дальнейшего прохождения службы.
Обновлено в 09:48
Экономика
У украинцев отняли возможность спекулировать на электричестве
Схема "солнечная электростанция плюс накопитель" действительно рабочая, только электричество получается уж больно дорогое, и без того высокую цену энергии солнца придется увеличить в полтора-два раза.
Обновлено в 01:00
Политика
На Украине община православной церкви сообщила о захвате храма
Черновицко-Буковинская епархия канонической православной церкви на Украине сообщила о том, что неизвестные сорвали ворота в одном из храмов, после чего ворвались в помещение и стали притеснять религиозную общину.
Обновлено в 07:42
Хоккей
Россия — Чехия 1:2 (2-й период)
Обновлено в 10:10
Футбол
Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено в 09:40
Происшествия
В Польше сгорел пассажирский автобус из Киева
Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.
Обновлено в 09:48
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава призывает поклонников не сдаваться на пути к своей цели: «На пути темных ситуаций всегда появляются светлые»
Звезда известного телевизионного шоу Comedy Woman Екатерина Варнава считает, что путь к успеху лежит обязательно через неудачи.
Обновлено в 10:50
Общество
Барабанщики установили мировой рекорд в Петербурге
Во время шоу барабанщиков на Дне города в Петербурге был установлен мировой рекорд.
Обновлено в 08:55
Футбол
«Зенит» с крупным счетом обыграл «Енисей»
Обновлено в 08:56
Авто
Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии
Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Авто
Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Беременная дочь Хворостовского вышла замуж
Дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака оформила отношения со своим возлюбленным.
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская об отце: «Он угробил мою жизнь»
Актриса выражает своё мнение и считает, что отец «угробил жизнь её семьи и лично её».
Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Настя Каменских бокалом шампанского опровергла слухи о беременности
Певица Настя Каменских опровергла слухи о собственной беременности после свадьбы с исполнителем Потапом.
Обновлено в 03:19
Политика
В Германии предупредили евреев об опасности ношения кипы
Правительственный комиссар по проблеме антисемитизма Феликс Кляйн заявил, что ношение традиционного для приверженцев иудейского вероисповедания головного убора – кипы – может быть небезопасным, пишет The Guardian.До этого о росте антисемитизма предупредила обер-прокурор Германии Клаудиа Ванони.
Обновлено в 05:17
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Жена хоккеиста сборной России Александра Овечкина Анастасия Шубская заявила, что часть болельщиков национальной команды всегда обязательно хочет "облить команду грязью", когда случаются поражения.
Обновлено вчера в 17:39
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено вчера в 10:36