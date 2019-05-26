Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»Аргументы и Факты вчера в 18:40

с чего всё началось

Продюсер программы сообщил, что президент Украины пришел на съемки и вышел на сцену Продюсер юмористического шоу "Лига смеха" Сергей Перман рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пришел на съемки программы и поднялся на сцену.

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Политика Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок.

Шоу-бизнес Сын Дэвида Бекхэма подрался с подругой-моделью в Каннах Старший наследник знаменитых родителей Бруклин подрался со своей невестой в отеле с видом на знаменитую набережную Круазетт.

Происшествия Во время урагана в Северной Осетии погибла девушка Во время урагана в Северной Осетии один человек погиб и трое пострадали, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.

Происшествия Осужденный покончил с собой в ярославском СИЗО Осужденный попытался покончить с собой в следственном изоляторе в Ярославле, следов насилия на его теле не обнаружено, сообщает УФСИН по региону.

Общество На Москву надвигается аномальная жара Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.

Технологии Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.

Армия и оружие Немецкие военные пожаловались на подорванную психику после Афганистана Как пишет издание Bild, после прохождения миссий бундесвера в Афганистане, Мали и других странах, военнослужащие оказываются непригодны для дальнейшего прохождения службы.

Экономика У украинцев отняли возможность спекулировать на электричестве Схема "солнечная электростанция плюс накопитель" действительно рабочая, только электричество получается уж больно дорогое, и без того высокую цену энергии солнца придется увеличить в полтора-два раза.

Политика На Украине община православной церкви сообщила о захвате храма Черновицко-Буковинская епархия канонической православной церкви на Украине сообщила о том, что неизвестные сорвали ворота в одном из храмов, после чего ворвались в помещение и стали притеснять религиозную общину.

Футбол Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга» Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

Происшествия В Польше сгорел пассажирский автобус из Киева Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.

Экономика Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".

Общество Барабанщики установили мировой рекорд в Петербурге Во время шоу барабанщиков на Дне города в Петербурге был установлен мировой рекорд.

Авто Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.

Происшествия В Перу произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.

Шоу-бизнес Беременная дочь Хворостовского вышла замуж Дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака оформила отношения со своим возлюбленным.

Шоу-бизнес Настасья Самбурская об отце: «Он угробил мою жизнь» Актриса выражает своё мнение и считает, что отец «угробил жизнь её семьи и лично её».

Шоу-бизнес Настя Каменских бокалом шампанского опровергла слухи о беременности Певица Настя Каменских опровергла слухи о собственной беременности после свадьбы с исполнителем Потапом.

Политика В Германии предупредили евреев об опасности ношения кипы Правительственный комиссар по проблеме антисемитизма Феликс Кляйн заявил, что ношение традиционного для приверженцев иудейского вероисповедания головного убора – кипы – может быть небезопасным, пишет The Guardian.До этого о росте антисемитизма предупредила обер-прокурор Германии Клаудиа Ванони.