Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»РБК вчера в 19:55

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве. Как передает «Украинская правда», в начале концерта, когда участники передачи исполняли песню, он вышел на сцену и поздоровался со зрителями.

Технологии Хакеры взломали системы госорганов в Балтиморе технологией АНБ Хакеры совершили атаку на государственные структуры города Балтимора, штат Мэриленд, при помощи программы EternalBlue.

Экономика Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний США Газета The New York Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний 2018 года.

Футбол Мертенс: «Хочу побить рекорд Гамшика. Остаюсь в „Наполи“» Бельгийский форвард "Наполи" Дрис Мертенс после завершения сезона в итальянском первенстве отметил, что не покинет стан неаполитанцев, пока не побьёт рекорд словака Марека Гамшека по количеству забитых мячей.

Происшествия Жительница Барнаула погибла под фурой, спасая своих детей Дым от горящей травы стал причиной массовой аварии в Алтайском крае, в результате которой погибла 33-летняя жительница Барнаула, а трое ее детей попали в больницу, сообщили в региональном управлении МВД.

Спорт Теннисный судья из России признана виновной в сокрытии коррупции Антикоррупционная организация Tennis Integrity Unit (TIU) признала российскую теннисную судью Светлану Теряеву виновной в том, что она не сообщила о попытке подкупа перед одним из матчей.

Шоу-бизнес У Сергея Лазарева родилась дочь Сергей Лазарев стал отцом во второй раз, у 36-летнего певца родилась дочь, сообщают СМИ.

Баскетбол «Торонто» сыграет с «Голден Стэйт» в финале плей-офф НБА В финале канадский клуб сыграет с "Голден Стэйт", который выиграл два последних чемпионства, а до решающей серии дошел пятый раз подряд.

Общество Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.

Происшествия В Перу произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.

Армия и оружие Reuters: Турция наращивает поставки оружия сирийской оппозиции Анкара наращивает поставки вооружения формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой РФ армии Сирии.

Экономика Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Начинающийся летний сезон уже влияет на стоимость аренды жилья.

Финансы Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евро Смягчение денежно-кредитной политики может снизить интерес к российским облигациям, что вероятно, не станет позитивом и для рубля.

Армия и оружие В ЛНР заявили о двух обстрелах ВСУ за прошедшие сутки Военнослужащие вооруженных сил Украины дважды обстреляли территорию самопровозглашённой Луганской народной республики за прошедшие сутки.

Шоу-бизнес Иосифа Пригожина сын обвинил в желании попиариться за его счет Дмитрий обвинил его во лжи и в желании сделать свой PR за его, Дмитрия счет.

Музыка Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты В ходе спецвыпуска вещатель не стал вновь выбирать победителя. Вместо этого призами наградили всех финалистов, включая Абрамову.

Хоккей Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов Жена хоккеиста сборной России Александра Овечкина Анастасия Шубская заявила, что часть болельщиков национальной команды всегда обязательно хочет "облить команду грязью", когда случаются поражения.

Наука Раскрыта вековая тайна астматических кристаллов Кристаллы Шарко-Лейдена состоят из белка Galectin-10 (Gal10) и впервые были обнаружены в дыхательных путях астматиков в 1853 году.

Общество «Трусливый врио»: активисты развесили плакаты против Беглова На автобусной остановке на Лиговском проспекте в Петербурге появился плакат против временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова, сообщили активисты движения «Время».

Футбол «Анжи» в большинстве обыграл «Урал» в матче молодежных команд В матче 30-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги "Анжи" на своем поле обыграл "Урал" со счетом 1:0. Махачкалинцы заняли 15-е место в первенстве, а екатеринбуржцы – 13-е.

Футбол «Ювентус» предложит «МЮ» Дибалу и Сандро в обмен на Погба «Ювентус» не обладает такими финансовыми средствами, однако готов предложить «Манчестер Юнайтед» двух игроков в обмен на Погба.