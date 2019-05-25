Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»РБК вчера в 19:55

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве. Как передает «Украинская правда», в начале концерта, когда участники передачи исполняли песню, он вышел на сцену и поздоровался со зрителями.

Музыка Клифф Ричард эмигрировал в Америку Клифф уехал в Нью-Йорк и больше не вернется, - рассказала изданию Sun его подруга 79-летняя Глория Ханнифорд.

Космос SpaceX запустила в космос 60 интернет-спутников системы Starlink Компания SpaceX в четверг вывела в космос 60 спутников проекта Starlink. Об этом говорится в Twitter компании Илона Маска.

Политика До минимума за последние 13 лет упал рейтинг доверия Путину Рейтинг Путин начал падать вниз с середины прошлого года. Именно с того момента, как было объявлено о пенсионной реформе.

Политика НАТО потребовало от России отпустить украинских моряков Представители НАТО выступили с требованием к России незамедлительно выполнить вердикт Международного трибунала ООН по морскому праву и освободить украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года после инцидента в Керченском проливе.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов купил автомобиль в кредит Дмитрий Тарасов стал владельцем нового «Гелендвагена», машину футболист купил в кредит. Сделка состоялась в одном из подмосковных салонов.

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Хоккей Воробьёв о поражении от Финляндии: игра шла до одного гола Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал поражение от национальной команды Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.

Гаджеты Спустя три месяца после анонса подешевел ещё один бестселлер Samsung Учитывая, что с определённой задержкой скидки добираются и до рынков СНГ, можно ожидать, что примерно через месяц Galaxy A50 подешевеет и у нас.

Происшествия В Якутии директора школы госпитализировали с ножевым ранением Директор школы села Чаранг в Якутии получил ножевое ранение, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в пресс-службе МВД Якутии.

Футбол «Локомотив» извинился перед «Уфой» Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с игроками уфимцев, которых не встретили представители "Локомотива" в преддверии матча 30-го тура РПЛ, хотя по регламенту обязаны были это сделать.

Кино Вручены награды Каннского кинофестиваля Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие на частном самолете.

Происшествия СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.

Происшествия Во Владикавказе девушку насмерть придавило деревом В субботу в столице Северной Осетии во время сильного ветра на девушку упало дерево.

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Авто Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа Более подробно о новинке сообщалось ранее, а теперь в пресс-службе компании заявили, что первую партию кроссоверов Renault Arkana распродали за три часа.

Гаджеты Смартфоны Huawei лишат поддержку карт памяти microSD Исключение Huawei из ассоциации SD Card Association делает невозможным выпуск устройств с поддержкой SD-карточек памяти, а в частности – microSD.

Происшествия Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.

Футбол «Валенсия» победила «Барселону» в финале Кубка Испании Футболисты "Валенсии" одержали победу над "Барселоной" в финальном матче Кубка Испании и стали обладателями трофея.

Космос Астероид приближается к Земле в эти минуты Через пару часов потенциально опасный астероид приблизится к Земле, сообщает otvprim.ru.

Происшествия Пассажиры прервавшего полёт рейса вылетели из Сургута резервным бортом Пассажиров рейса Сургут-Худжанд, отложенного после возвращения самолёта в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика стабилизатора, отправили в Таджикистан на резервном борте.

Экономика Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.