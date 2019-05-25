Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»РБК вчера в 19:55
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве. Как передает «Украинская правда», в начале концерта, когда участники передачи исполняли песню, он вышел на сцену и поздоровался со зрителями.
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с чего всё началось
Украинский гимнаст Олег Верняев, также присутствовавший на съемках передачи, опубликовал в своем Instagram видео с Зеленским на сцене, танцующим вместе с участниками шоу.РБКвчера в 19:55
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Музыка
Клифф Ричард эмигрировал в Америку
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Обновлено вчера в 23:51
Космос
SpaceX запустила в космос 60 интернет-спутников системы Starlink
Компания SpaceX в четверг вывела в космос 60 спутников проекта Starlink. Об этом говорится в Twitter компании Илона Маска.
Обновлено 23 мая в 23:48
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До минимума за последние 13 лет упал рейтинг доверия Путину
Рейтинг Путин начал падать вниз с середины прошлого года. Именно с того момента, как было объявлено о пенсионной реформе.
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Политика
НАТО потребовало от России отпустить украинских моряков
Представители НАТО выступили с требованием к России незамедлительно выполнить вердикт Международного трибунала ООН по морскому праву и освободить украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 21:11
Шоу-бизнес
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Дмитрий Тарасов стал владельцем нового «Гелендвагена», машину футболист купил в кредит. Сделка состоялась в одном из подмосковных салонов.
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Авто
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Бензонасос не является герметичной конструкцией, и его потроха, например якорь или щетки, постоянно купаются в бензине.
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Хоккей
Воробьёв о поражении от Финляндии: игра шла до одного гола
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал поражение от национальной команды Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 12:03
Гаджеты
Спустя три месяца после анонса подешевел ещё один бестселлер Samsung
Учитывая, что с определённой задержкой скидки добираются и до рынков СНГ, можно ожидать, что примерно через месяц Galaxy A50 подешевеет и у нас.
Обновлено вчера в 14:26
Политика
Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского «знаменитым украинцем»
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Футбол
«Болонья» победила «Наполи» в матче чемпионата Италии
"Болонья" обыграла "Наполи" в матче заключительного 38-го тура чемпионата Италии по футболу.
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия
В Якутии директора школы госпитализировали с ножевым ранением
Директор школы села Чаранг в Якутии получил ножевое ранение, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в пресс-службе МВД Якутии.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
«Локомотив» извинился перед «Уфой»
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с игроками уфимцев, которых не встретили представители "Локомотива" в преддверии матча 30-го тура РПЛ, хотя по регламенту обязаны были это сделать.
Обновлено вчера в 16:48
Музыка
Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты
Обновлено 24 мая в 18:03
Кино
Вручены награды Каннского кинофестиваля
Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.
Обновлено вчера в 14:55
Армия и оружие
Навальный нагло обманул героя фейкового видео об «опросах» в ВС РФ
Неназванный «боец тюменского спецназа» полностью опроверг высказывания, которые прозвучали в фейковой записи штаба Навального в Тюмени.
Обновлено вчера в 15:20
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие
Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие на частном самолете.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Авто
Эксперты дали рекомендации по улучшению управляемости автомобиля
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
Во Владикавказе девушку насмерть придавило деревом
В субботу в столице Северной Осетии во время сильного ветра на девушку упало дерево.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
На участников школьного флешмоба во Владивостоке составили протоколы
Обновлено вчера в 21:09
Армия и оружие
Волонтер назвала имена задержанных в Донбассе украинских военных
Украинский волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк опубликовала в своем Facebook имена восьми бойцов Вооруженных сил Украины, задержанных в районе населенного пункта Новотроицкий в Донбассе.
Обновлено вчера в 22:40
Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Более подробно о новинке сообщалось ранее, а теперь в пресс-службе компании заявили, что первую партию кроссоверов Renault Arkana распродали за три часа.
Обновлено 24 мая в 07:58
Гаджеты
Смартфоны Huawei лишат поддержку карт памяти microSD
Исключение Huawei из ассоциации SD Card Association делает невозможным выпуск устройств с поддержкой SD-карточек памяти, а в частности – microSD.
Обновлено 24 мая в 03:36
Происшествия
Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено 24 мая в 03:46
Футбол
«Валенсия» победила «Барселону» в финале Кубка Испании
Футболисты "Валенсии" одержали победу над "Барселоной" в финальном матче Кубка Испании и стали обладателями трофея.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
В Иркутске потушили пожар в торговом центре
Обновлено вчера в 21:43
Космос
Астероид приближается к Земле в эти минуты
Через пару часов потенциально опасный астероид приблизится к Земле, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
Пассажиры прервавшего полёт рейса вылетели из Сургута резервным бортом
Пассажиров рейса Сургут-Худжанд, отложенного после возвращения самолёта в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика стабилизатора, отправили в Таджикистан на резервном борте.
Обновлено вчера в 22:06
Экономика
Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей
В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Обновлено вчера в 11:09
Космос
Роскосмос планирует повысить грузоподъемности «Ангары»
Создание кислородно-водородного разгонного блока для ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара", который значительно увеличит ее возможности, потребует от Роскосмоса затрат в сумме 9,1 миллиарда рублей до 2026 года, говорится в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено вчера в 20:21