Культура

Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»РБК вчера в 19:55

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве. Как передает «Украинская правда», в начале концерта, когда участники передачи исполняли песню, он вышел на сцену и поздоровался со зрителями.
Читать в источнике
с чего всё началось
Украинский гимнаст Олег Верняев, также присутствовавший на съемках передачи, опубликовал
 в своем Instagram видео с Зеленским на сцене, танцующим вместе с участниками шоу.
РБКвчера в 19:55

Подробнее о событии

Зеленский начал танцевать

News.ruвчера в 18:00

Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

РБКвчера в 19:55

Зеленский станцевал на сцене с участниками шоу «Лига смеха»

РИА Новостивчера в 18:47

Зеленский принял участие в съёмках шоу «Лига смеха» в Киеве

RT на русскомвчера в 22:54

Президент Украины устроил танцы в «Лиге смеха»

Взгляд.рувчера в 17:52

Зеленский с поцелуями набросился на коллегу во время своей последней съемки в «Лиге смеха»

РЕН ТВвчера в 17:59

Зеленский станцевал в «Лиге смеха»

Газета.Ruвчера в 16:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 00:25, Ашберн
Музыка

Клифф Ричард эмигрировал в Америку

Клифф уехал в Нью-Йорк и больше не вернется, - рассказала изданию Sun его подруга 79-летняя Глория Ханнифорд.
Обновлено вчера в 23:51
Космос

SpaceX запустила в космос 60 интернет-спутников системы Starlink

Компания SpaceX в четверг вывела в космос 60 спутников проекта Starlink. Об этом говорится в Twitter компании Илона Маска.
Обновлено 23 мая в 23:48
Политика

До минимума за последние 13 лет упал рейтинг доверия Путину

Рейтинг Путин начал падать вниз с середины прошлого года. Именно с того момента, как было объявлено о пенсионной реформе.
Обновлено вчера в 04:17
Политика

НАТО потребовало от России отпустить украинских моряков

Представители НАТО выступили с требованием к России незамедлительно выполнить вердикт Международного трибунала ООН по морскому праву и освободить украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 21:11
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов купил автомобиль в кредит

Дмитрий Тарасов стал владельцем нового «Гелендвагена», машину футболист купил в кредит. Сделка состоялась в одном из подмосковных салонов.
Обновлено вчера в 23:06
Авто

6 мифов о бензонасосах развенчивают эксперты «За рулем»

Бензонасос не является герметичной конструкцией, и его потроха, например якорь или щетки, постоянно купаются в бензине.
Обновлено вчера в 05:00
Хоккей

Воробьёв о поражении от Финляндии: игра шла до одного гола

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал поражение от национальной команды Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 12:03
Гаджеты

Спустя три месяца после анонса подешевел ещё один бестселлер Samsung

Учитывая, что с определённой задержкой скидки добираются и до рынков СНГ, можно ожидать, что примерно через месяц Galaxy A50 подешевеет и у нас.
Обновлено вчера в 14:26
Политика

Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского «знаменитым украинцем»

Обновлено вчера в 21:21
Футбол

«Болонья» победила «Наполи» в матче чемпионата Италии

"Болонья" обыграла "Наполи" в матче заключительного 38-го тура чемпионата Италии по футболу.
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия

В Якутии директора школы госпитализировали с ножевым ранением

Директор школы села Чаранг в Якутии получил ножевое ранение, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в пресс-службе МВД Якутии.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

«Локомотив» извинился перед «Уфой»

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с игроками уфимцев, которых не встретили представители "Локомотива" в преддверии матча 30-го тура РПЛ, хотя по регламенту обязаны были это сделать.
Обновлено вчера в 16:48
Музыка

Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты

Обновлено 24 мая в 18:03
Кино

Вручены награды Каннского кинофестиваля

Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.
Обновлено вчера в 14:55
Армия и оружие

Навальный нагло обманул героя фейкового видео об «опросах» в ВС РФ

Неназванный «боец тюменского спецназа» полностью опроверг высказывания, которые прозвучали в фейковой записи штаба Навального в Тюмени.
Обновлено вчера в 15:20
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие

Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие на частном самолете.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия

СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы

Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Авто

Эксперты дали рекомендации по улучшению управляемости автомобиля

Обновлено вчера в 12:47
Происшествия

Во Владикавказе девушку насмерть придавило деревом

В субботу в столице Северной Осетии во время сильного ветра на девушку упало дерево.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия

На участников школьного флешмоба во Владивостоке составили протоколы

Обновлено вчера в 21:09
Армия и оружие

Волонтер назвала имена задержанных в Донбассе украинских военных

Украинский волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк опубликовала в своем Facebook имена восьми бойцов Вооруженных сил Украины, задержанных в районе населенного пункта Новотроицкий в Донбассе.
Обновлено вчера в 22:40
Авто

Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа

Более подробно о новинке сообщалось ранее, а теперь в пресс-службе компании заявили, что первую партию кроссоверов Renault Arkana распродали за три часа.
Обновлено 24 мая в 07:58
Гаджеты

Смартфоны Huawei лишат поддержку карт памяти microSD

Исключение Huawei из ассоциации SD Card Association делает невозможным выпуск устройств с поддержкой SD-карточек памяти, а в частности – microSD.
Обновлено 24 мая в 03:36
Происшествия

Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста

Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено 24 мая в 03:46
Футбол

«Валенсия» победила «Барселону» в финале Кубка Испании

Футболисты "Валенсии" одержали победу над "Барселоной" в финальном матче Кубка Испании и стали обладателями трофея.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия

В Иркутске потушили пожар в торговом центре

Обновлено вчера в 21:43
Космос

Астероид приближается к Земле в эти минуты

Через пару часов потенциально опасный астероид приблизится к Земле, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

Пассажиры прервавшего полёт рейса вылетели из Сургута резервным бортом

Пассажиров рейса Сургут-Худжанд, отложенного после возвращения самолёта в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика стабилизатора, отправили в Таджикистан на резервном борте.
Обновлено вчера в 22:06
Экономика

Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей

В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Обновлено вчера в 11:09
Космос

Роскосмос планирует повысить грузоподъемности «Ангары»

Создание кислородно-водородного разгонного блока для ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара", который значительно увеличит ее возможности, потребует от Роскосмоса затрат в сумме 9,1 миллиарда рублей до 2026 года, говорится в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено вчера в 20:21
Как работают Яндекс.Новости?
Президентские выборы на УкраинеБольше новостей по теме
Главное