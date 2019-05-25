Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»РБК вчера в 19:55
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве. Как передает «Украинская правда», в начале концерта, когда участники передачи исполняли песню, он вышел на сцену и поздоровался со зрителями.
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с чего всё началось
Украинский гимнаст Олег Верняев, также присутствовавший на съемках передачи, опубликовал в своем Instagram видео с Зеленским на сцене, танцующим вместе с участниками шоу.РБКвчера в 19:55
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