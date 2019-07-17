Политика

Зеленский стал участником скандала в аэропорту НиколаеваИзвестия 07:06

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной. Инцидент попал на видео, которое публикует издание «Обозреватель».
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с чего всё началось
Как можно судить из видеосюжета
, опубликованного изданием НикВести, разговор шел о достройке терминала николаевского аэровокзала, количестве необходимых на это средств и времени.
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Начальник аэропорта в Николаеве вступил в перепалку с Зеленским

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Зеленский устроил перепалку с директором украинского аэропорта

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Московский Комсомолец06:21

Видео: Зеленский устроил скандал во время поездки в аэропорт

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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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