с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной. Инцидент попал на видео, которое публикует издание «Обозреватель».

Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева

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