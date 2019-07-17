Политика
Зеленский стал участником скандала в аэропорту НиколаеваИзвестия 07:06
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной. Инцидент попал на видео, которое публикует издание «Обозреватель».
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с чего всё началось
Как можно судить из видеосюжета, опубликованного изданием НикВести, разговор шел о достройке терминала николаевского аэровокзала, количестве необходимых на это средств и времени.Евразия Daily10:41
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Зеленский поскандалил с директором николаевского аэропорта: «Разбирайтесь сами»
Московский Комсомолец06:21
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:18, Вашингтон
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Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Вместо них у россиян будет электронный документ.
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Россия заняла первое место по количеству пользователей браузера Tor.
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Уголовное дело на задержавших Голунова полицейских не заведено
Против полицейских, задержавших в начале июня корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, не заведено уголовное дело, сообщил в среду адвокат журналиста Сергей Бадамшин.
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Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
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Политика
Путин наградил главу Дагестана за вклад в развитие региона
Обновлено в 10:19
Общество
Глава Астраханской области обращался в ГП до задержания и.о. министра
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СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
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Политика
МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы
В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.
Обновлено в 08:54
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе
Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Политика
«Газпром» увеличил объёмы транзита газа через украинскую ГТС
Компания «Газпром» увеличила на 25% объёмы транзита газа в ЕС через украинскую газотранспортную систему.
Обновлено в 09:02
Футбол
Краневиттер сообщил об уходе из «Зенита»
Аргентинский полузащитник Зенита Матиас Краневиттер уйдет из петербургского клуба.
Обновлено вчера в 14:45
Авто
Обновленный универсал Renault Megane замечен на тестах
Фотошпионы сделали несколько снимков новой модификации Renault Megane в ходе испытаний. В Европе она получит приставку Sport Tourer.
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Космос
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В Москве завершился международный эксперимент SIRIUS, в рамках которого экипаж четыре месяца провел в изоляции, моделируя полет на Луну.
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Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубля
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Суд продлил на три месяца арест украинским морякам
Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил сроки ареста 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе осенью 2018 года, сообщил «Интерфакс».
Обновлено в 06:09
Происшествия
«Фонтанка» сообщила о задержании «друга Кудрина» в Петербурге
В Санкт-Петербурге в рамках дела о хищении при разработке инновационного текстиля задержали предпринимателя и продюсера Рушана Насибулина, а также предпринимателя Александра Внучкина.
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Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде
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Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает претендовать на российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые жили ранее в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.
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Происшествия
Россиянка отсудила у Tesla 20 млн рублей
Зимой 2017 года россиянка приобрела у московского дилера полностью электрический кроссовер Tesla Model X 100D.
Обновлено в 09:51
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Избирком снял Любовь Соболь с выборов в Мосгордуму
Окружная избирательная комиссия в 43-м округе приняла решение о снятии юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь с выборов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 12:34
Армия и оружие
В России проходят испытания робота-сапёра «Скорпиона»
Обновлено в 11:07