Политика
Зеленский стал участником скандала в аэропорту НиколаеваИзвестия 07:06
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной. Инцидент попал на видео, которое публикует издание «Обозреватель».
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с чего всё началось
Как можно судить из видеосюжета, опубликованного изданием НикВести, разговор шел о достройке терминала николаевского аэровокзала, количестве необходимых на это средств и времени.Евразия Daily10:41
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Зеленский поскандалил с директором николаевского аэропорта: «Разбирайтесь сами»
Московский Комсомолец06:21
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:24, Вашингтон
Политика
Киев и Донбасс договорились об обмене пленными
Гуманитарная подгруппа по Донбассу договорилась в кратчайшие сроки провести подготовку к обмену пленными.
Обновлено в 14:15
Происшествия
В Москве выросло число отравившихся едой из вендинговых автоматов
В Москве число заболевших острой кишечной инфекцией из-за еды из вендинговых автоматов Healthy food достигло 51 человека, следует из сообщения на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 14:22
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«Звездный путь» может стать последним фильмом Квентина Тарантино
Рассуждая о грядущем завершении своей кинокарьеры, Квентин Тарантино отметил, что «Звездный путь» действительно может стать последним проектом в его фильмографии.
Обновлено вчера в 11:09
Футбол
Гацкан объяснил своё решение уйти из «Ростова» после 11 лет в клубе
Полузащитник и капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан прокомментировал своё решение уйти из команды.
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Происшествия
Транспортный Ил-76 совершил экстренную посадку в Жуковском
Транспортный самолёт Ил-76 благополучно совершил экстренную посадку в подмосковном Жуковском.
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Политика
Путин упростил получение гражданства для всех жителей Донбасса
Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданство в упрощенном порядке могут получить находящиеся в России украинцы, проживавшие на всей территории Донецкой и Луганской области.
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Баскетбол
ЦСКА договорился о контракте с хорватским форвардом Бендером
Московский ЦСКА договорился о подписании контракта с хорватским форвардом Драганом Бендером.
Обновлено в 13:06
Политика
Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
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Общество
Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году
Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.
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Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Происшествия
В Самарской области 46 мигрантов из Узбекистана попали в больницу
16-17 июля из села Кошелевка Сызранского района Самарской области в больницу с признаками отравления различной степени тяжести медики госпитализировали 46 мужчин.
Обновлено в 10:30
Политика
Володин допустил точечные изменения в Конституции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает возможным внесение точечных изменений в Конституцию, которые позволят лучше раскрыть правовой потенциал основного закона в удовлетворении запроса общества на социальную справедливость.
Обновлено в 01:52
Игры
PopCap объявила о разработке Plants vs. Zombies 3
EA и PopCap анонсировали третью часть Plants vs. Zombies. Разработчики уже запустили альфа-тест игры в Google Play.
Обновлено в 12:43
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июля
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июля 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Будьте осторожны с техникой и механизмами.
Обновлено 14 июля в 19:54
Политика
Джонсон собрал рекордную сумму на предвыборную кампанию
Общая сумма пожертвований составила £ 702 тысячи Бывший министр иностранных дел Британии Борис Джонсон, который участвует в гонке за пост премьера страны, собрал рекордную сумму на предвыборную кампанию, сообщает Reuters.
Обновлено в 13:18
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Политика
Россия рассказала о переговорах по Курилам с Японией
14 июля японские СМИ сообщили, что Россия отказалась обсуждать с Японией возможность передачи двух Южных Курильских островов.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку
Жительницу Москвы Елену Боголюбову задержали по подозрению в контрабанде психотропных веществ из-за заказа в интернете препарата, который необходим ее 10-летнему сыну для предотвращения судорог.
Обновлено в 07:53
Финансы
Почему Россия и Китай существенно сократили вложения в госдолг США
Совместный уход Как следует из материалов американского Минфина, в мае Россия также значительно снизила объём вложений в трежерис — на $112 млн, до $12 млрд.
Обновлено в 12:25
Происшествия
Полиция ввела план «Перехват» после стрельбы у метро «Коломенская»
Источник агентства «Москва» в правоохранительных органах сообщил, что неизвестный скрылся с места происшествия у метро «Коломенская» на автомобиле с владимирскими номерами.
Обновлено в 12:47
Футбол
«Ньюкасл» планирует трансфер бразильского нападающего
По информации английских источников, «Ньюкасл» ведет переговоры о приобретении нападающего «Хоффенхайма» Жоэлинтона.
Обновлено в 13:55
Футбол
Триппьер стал игроком «Атлетико»
Защитник Киран Триппьер официально перешел из «Тоттенхэма» в «Атлетико».
Обновлено в 12:37
Происшествия
Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному заключению
Американский суд приговорил мексиканского наркобарона Гусмана Лоэру по прозвищу "Коротышка" к пожизненному заключению, сообщает в среду издание USA Today.
Обновлено в 10:37
Футбол
Завтра Мирзов пройдет медобследование для «Спартака»
Обновлено в 13:20