Политика

Зеленский стал лидером президентской гонки на УкраинеГазета.Ru вчера в 19:31

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса службы Центра Разумкова. Об этом сообщает "Украинские новости". Согласно опросу, 21,2% респондентов намерены проголосовать за Зеленского на президентских выборах на Украине.
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Опрос: Зеленский лидирует в президентском рейтинге на Украине

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Госсистема взимания платы с большегрузов "Платон" после успешного эксперимента по контролю за обращением с отходами в Московской области может быть использована для отслеживания маршрутов мусоровозов по всей России, сообщил РИА Новости представитель Минтранса РФ.
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Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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