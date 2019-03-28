Зеленский стал лидером президентской гонки на УкраинеГазета.Ru вчера в 19:31

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса службы Центра Разумкова. Об этом сообщает "Украинские новости". Согласно опросу, 21,2% респондентов намерены проголосовать за Зеленского на президентских выборах на Украине.

Зеленский стал лидером президентской гонки на Украине

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