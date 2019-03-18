Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на УкраинеГазета.Ru вчера в 15:51

с чего всё началось

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса почти во всех регионах страны, передает ТАСС со ссылкой на всеукраинскую общественную организацию "Передовые правовые инициативы".

Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине

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