Политика
Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на УкраинеГазета.Ru вчера в 15:51
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса почти во всех регионах страны, передает ТАСС со ссылкой на всеукраинскую общественную организацию "Передовые правовые инициативы".
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Кино
Cкончался режиссёр Марлен Хуциев
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Минобороны показало испытания подводного ракетоносца типа «Борей»
Минобороны опубликовало видео испытаний подводного ракетоносца типа "Борей".
Обновлено в 01:57
Транспорт
«Аэрофлот» и «Россия» введут безбагажные тарифы
«Группа «Аэрофлот» со 2 апреля 2019 г. вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпании «Россия», а также ПАО «Аэрофлот», где существует повышенный спрос на эту услугу», — говорится в сообщении.
Обновлено в 05:05
Общество
В Госдуму внесли проект о возвращении сезонного перевода времени
Депутат Госдумы Андрей Барышев ("Единая Россия") внес в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий вернуть в России сезонный перевод времени, следует из базы данных ГД.
Обновлено в 03:19
Общество
Майкл Калви заявил, что не хочет политизировать свой арест
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, находящийся в московском СИЗО №1, заявил газете «Московский комсомолец», что не хочет политизировать свой арест.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Пять картин похищены из галереи в центре Москвы
Обновлено в 04:15
Политика
Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным
Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что с властями Украины "не сварить каши".
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Госдума рассмотрит законопроекты о доплатах малоимущим пенсионерам
Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит во втором, основном чтении правительственный законопроект о доплатах малоимущим пенсионерам сверх прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 17:16
Общество
Названы самые дорогие города мира
Сингапур, Гонконг и Париж разделили первое место в рейтинге самых дорогих городов мира для жизни.
Обновлено в 04:04
Политика
RT France сообщил об угрозах сотрудникам
Телеканал RT France сообщил в полицию об угрозах сотрудникам и усилил охрану редакции в Париже, рассказала главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
Обновлено в 04:20
Энергетика
«Лукойл» поддержал возврат продажи слабоалкогольных напитков на АЗС
"Лукойл" поддерживает возврат продажи слабоалкогольных напитков на АЗС, сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В подмосковном Чехове семь человек отравились газом
Утром 19 марта в квартире жилого дома в подмосковном Чехове семь человек отравились газом.
Обновлено в 03:53
Политика
Пушков ответил на требование НАТО отдать Крым Украине
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что если бы Крым оставался частью Украины, то полуостров контролировали бы США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
Полиция задержала еще двоих подозреваемых в стрельбе в Утрехте
Сотрудники полиции задержали еще двоих подозреваемых в связи со стрельбой в нидерландском Утрехте, из-за которого погибли и получили ранения люди, сообщает Associated Press.
Обновлено в 04:22
Политика
Делегаты из Германии оценили перемены в Крыму за прошедшие пять лет
Зампредседателя организации «Общество безопасности и политики» Франк Порш рассказал, что члены делегации общественников из Германии высоко оценили перемены в Крыму за прошедшие пять лет.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В «Шереметьево» самолет избежал столкновения с погрузчиком
Самолет авиарейса из Санкт-Петербурга в Москву ушел на второй круг при посадке в «Шереметьево» из-за погрузчика на взлетно-посадочной полосе (ВПП), сообщает «Фонтанка».
Обновлено вчера в 22:35
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой прокомментировал её смерть
Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о том, как узнал о её смерти.
Обновлено в 01:27
Общество
Губернатор поддержит семью школьницы, написавшей письмо Путину
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что власти региона окажут помощь и поддержку семье 12-летней школьницы Таси Перчиковой, которая написала письмо президенту Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия
В Латвии пассажирка автобуса напала на водителя из-за русского языка
По словам пассажирки, на которую ссылается агентство, она проехала нужную остановку из-за того, что находившаяся за рулем женщина "притворялась", что не знает государственный язык.
Обновлено в 00:07
Армия и оружие
В Совфеде назвали ошибочной информацию о размещении Ту-22М3 в Крыму
Крым усиливает свой военный потенциал с момента воссоединения с Россией, но информация о развертывании в регионе оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 была распространена по ошибке.
Обновлено вчера в 16:51
Спорт
Загитова последней представит короткую программу на ЧМ
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступит последней в короткой программе на чемпионате мира в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:50
Футбол
Кокорин рассказал о подарках на свой день рождения
Отбывающий наказание в СИЗО "Бутырка" нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал, как проведет свой день рождения, передают "Известия".
Обновлено вчера в 23:02
Общество
В Японии запретят физическое наказание детей
Кабинет министров Японии во вторник одобрил поправки к закону о жестоком обращении с детьми, которые, в частности, вводят запрет на физическое наказание несовершеннолетних, сообщает Japan Times.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
Россия отвергла требования США по «спорной» ракете 9М729
Россия не намерена по требованию США уничтожать или модифицировать ракету 9М729, которая якобы не соответствует требованиям Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:23
Происшествия
В МЧС ЛНР сообщили о взрыве в Луганске
Обновлено в 04:42
Армия и оружие
Штаб командования ядерными силами США затопило
По данным на воскресенье, из 200 строений авиабазы полностью затоплены 30 - в том числе ангар E-4B, штаб 55-го авиакрыла, хранилища авиатоплива, ремонтная мастерская и километр взлетно-посадочной полосы.
Обновлено вчера в 04:50
Происшествия
В Волхове студент грозился расстрелять всех в колледже
Заявительница рассказала, что 16-летний подросток написал на своей страничке, что расстреляет всех в колледже.
Обновлено в 04:00
Экономика
Акции «Черкизово» упали на 15% после новостей о SPO
Акции «Черкизово» на торгах Московской биржи подешевели на 15% после того, как группа объявила о намерении провести предложение своих обыкновенных акций.
Обновлено в 04:37
Происшествия
В Якутии усилят меры по борьбе с незаконной миграцией
Власти Якутии усилят меры по борьбе с незаконной миграцией.
Обновлено вчера в 21:33