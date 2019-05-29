Политика
Зеленский срочно созывает заседание СНБОТК Звезда 16:41
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о срочном созыве заседания СНБО из-за проблем в угольной промышленности страны. Об этом он заявил на брифинге во Львовской области после аварии на шахте Лесная, где погибли двое горняков.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
Кино
Появился первый трейлер фильма «Щегол»
Обновлено в 13:17
Общество
Путин подписал закон, разрешающий больным ВИЧ усыновлять детей
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять детей, соответствующий документ опубликован на официальным портале правовой информации.
Обновлено в 18:53
Экономика
СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт
Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкое повышение стоимости поездок в плацкартных вагонах на билеты в период с июня по июль 2019 года.
Обновлено в 18:30
Футбол
Mash: Глушаков требует у «Спартака» 100 миллионов наличными
Обновлено в 03:31
Политика
Зеленский сменил главу госохраны Украины
Владимир Зеленский, являющийся действующим президентом Украины, отправил в отставку Валерия Гелетея, занимавшего пост руководителя Управления государственной охраны (УГО) Украины, сообщает «Газета.ру».
Обновлено в 16:49
Финансы
Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии
"Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.
Обновлено в 16:50
Армия и оружие
Турция разместит истребители F-35 вне зоны покрытия С-400
Турция планирует разместить американские истребители пятого поколения F-35 вне зоны действия закупленных Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 18:23
Общество
В России могут ввести «отцовский капитал»
Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Общество
Госдума одобрила проект о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.
Обновлено в 08:05
Политика
Пушков назвал призыв Зеленского есть шаурму юмористическим концертом
Российский сенатор Алексей Пушков 29 мая прокомментировал призыв украинского президента Владимира Зеленского есть шаурму, который он адресовал политикам с напряженным рабочим графиком.
Обновлено в 16:09
Футбол
«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы
"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы.
Обновлено в 16:54
Здоровье
Американские врачи выходили самого маленького ребенка в мире
Согласно официальному списку, девочка может считаться самым маленьким ребенком в мире.
Обновлено в 19:27
Общество
В WikiLeaks сообщили о госпитализации Ассанжа
Организация WikiLeaks сообщила в своём микроблоге в Twitter, что Джулиан Ассанж был переведён в больничное крыло тюрьмы Белмарш в Великобритании.
Обновлено в 18:37
Шоу-бизнес
Экс-участник «Дома-2» Алессандро Матераццо заплатил за пластику три миллиона рублей
Всего за красоту мужчине придется заплатить три миллиона рублей.
Обновлено в 18:16
Игры
Разработчики тизерят новую часть Call of Duty
Обновлено вчера в 08:42
Политика
Китай нашел новое оружие в торговой войне с США
Согласно материалу, с 2014 по 2017 годы 80 процентов редкоземельных соединений и металлов США импортировали из Китая.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
Эксперты генпрокуратуры Украины назвали войну в Донбассе незаконной
Эксперты генпрокуратуры Украины признали незаконным использование Киевом Вооруженных сил в Донбассе.
Обновлено в 15:26
Здоровье
Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе
Обновлено в 07:17
Футбол
Илья Кутепов: «С Каррерой не общаюсь»
Защитник «Спартака» Илья Кутепов отметил, что не поддерживает связь с бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.
Обновлено в 19:43
Наука
Ученые пытаются создать редкий вид аморфного льда
Исследователи работают над созданием редкого вида аморфного льда, возникновение которого отличается от общепринятой теории.
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия
Косово мешает лечению российского дипломата
Власти самопровозглашенного Косово препятствуют перевозке в Белград на лечение российского сотрудника миссии ООН, который получил травмы во время операции косовской полиции на севере сербского края, заявил посол России в Сербии Александр Чепурин.
Обновлено в 12:23
ЖКХ
В Южно-Сахалинске завершается отопительный сезон
Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, согласно нормативам, отопительный сезон должен быть завершен при наступлении 5-дневного периода с среднесуточной температурой воздуха +8 С. Первыми от отопления отключат дома 9, 11, 12, 12а, 13, 13а и 14 микрорайонов, затем в течение двух последующих суток дома в остальных районах города.
Обновлено в 19:13
Происшествия
Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка
Обновлено в 11:54
Общество
ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян
Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
В ЛНР предотвратили проникновение украинских диверсантов
Народная милиция Луганской народной республики предотвратила попытку проникновения диверсионно-разведовательной группы украинских силовиков.
Обновлено в 13:56
Авто
Завод Haval начинает серийное производство
В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие
В Таджикистане планируют расширить полномочия военной разведки
Замминистра добавил, что полномочия военной разведки необходимо привести в соответствие с современными вызовами и угрозами.
Обновлено в 09:01